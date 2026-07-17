Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Progettata a Göteborg e sviluppata espressamente per il mercato europeo, la nuova shooting brake del marchio del gruppo Geely nasce per offrire prestazioni da sportiva, comfort da ammiraglia e una cura del dettaglio che strizza l’occhio ai marchi premium più affermati. Un modello che, più che una semplice elettrica, vuole essere una vera Gran Turismo contemporanea.

Una silhouette da vera GT

La prima impressione è quella che conta. E Zeekr 7GT gioca subito le sue carte migliori. Il cofano lungo, l’abitacolo arretrato, la linea del tetto che sfuma verso la coda e il profilo ribassato restituiscono l’immagine di una shooting brake elegante e sportiva.

Con quasi tre metri di passo e un Cx di appena 0,25, la vettura unisce presenza scenica e attenzione all’efficienza aerodinamica. Le portiere senza cornice, le maniglie integrate e i gruppi ottici Matrix LED contribuiscono a quell’effetto pulito e raffinato che oggi rappresenta una delle nuove definizioni del lusso.

La qualità premium si sente con le mani

Secondo quanto emerso anche durante la presentazione, il concetto di premium per Zeekr non è legato soltanto alla tecnologia, ma soprattutto alla qualità percepita. Ed è proprio entrando nell’abitacolo che 7GT mostra uno dei suoi punti più forti.

La plancia è orientata verso il guidatore e combina schermi ad alta definizione con pulsanti fisici rifiniti in metallo, ispirati ai tasti di un pianoforte. Una soluzione sempre più rara, che restituisce una sensazione di solidità e di artigianalità.

I sedili anteriori regolabili elettricamente in 12 direzioni offrono riscaldamento, ventilazione e massaggio di serie. Dietro, i passeggeri trovano sedute reclinabili e spazio degno di una berlina di categoria superiore. Il grande tetto panoramico da 1,73 metri quadrati amplifica ulteriormente la sensazione di luminosità e benessere.

Tecnologia sofisticata ma intuitiva

La filosofia di Zeekr è quella della “tecnologia invisibile”. Tutto è presente, ma senza risultare invasivo. Al centro della scena c’è il display OLED da 15 pollici, supportato dal processore Qualcomm Snapdragon 8295. Davanti al guidatore trovano posto la strumentazione digitale da 13 pollici e un grande head-up display con realtà aumentata da 35,5 pollici.

Apple CarPlay, Android Auto, aggiornamenti over-the-air e una piattaforma multimediale basata su Android Automotive completano un ecosistema digitale che punta a diventare sempre più evoluto nel tempo. Il sistema di assistenza alla guida è stato sviluppato e calibrato sulle strade europee e sfrutta sette telecamere, tre radar e dodici sensori a ultrasuoni.

Comfort da business class

Uno degli aspetti che più contribuiscono alla percezione premium è il comfort acustico. Vetri laterali insonorizzati, doppie guarnizioni delle portiere e un impianto audio sviluppato internamente permettono alla 7GT di trasformarsi quasi in una lounge su ruote.

La versione più sofisticata dispone di 23 altoparlanti e ben 2.160 Watt di potenza, con diffusori integrati persino nei poggiatesta del conducente. Un dettaglio che consente di ascoltare indicazioni di navigazione o telefonate senza disturbare chi viaggia accanto.

Prestazioni da supercar e anima europea

La punta di diamante della gamma è la Privilege AWD. Grazie ai due motori elettrici e alla batteria da 100 kWh, sviluppa 646 CV e 710 Nm di coppia. Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede appena 3,3 secondi, mentre l’autonomia arriva fino a 655 km WLTP. La piattaforma a 800 Volt consente inoltre ricariche ultrarapide fino a 450 kW.

Ma i numeri raccontano soltanto una parte della storia. Durante la presentazione è stato sottolineato come la vettura sia stata sviluppata per piacere ai guidatori europei. Sospensioni a doppio braccio oscillante, schema multilink posteriore, distribuzione dei pesi 50:50 e sospensioni pneumatiche attive permettono di coniugare precisione, comfort e dinamismo. Un equilibrio che, tradizionalmente, rappresenta una delle qualità più apprezzate delle grandi GT europee.

Anche il prezzo vuole sorprendere

Nuova Zeekr 7GT arriva in Italia con una gamma composta da tre versioni e un prezzo di partenza di 47.500 euro chiavi in mano. Una cifra che, considerando la dotazione particolarmente ricca e la garanzia fino a dieci anni o 200.000 km, rappresenta uno degli argomenti più forti del modello.

Il nuovo lusso secondo Zeekr

Più prestazioni, più tecnologia e più qualità percepita senza inutili ostentazioni. È questa la ricetta con cui 7GT vuole ridefinire il concetto di premium. Perché oggi il lusso non è soltanto pelle e cromature. È il silenzio a bordo, la precisione dei comandi, la fluidità del software, il comfort sulle lunghe distanze e quella sensazione di armonia che si avverte appena si chiude la porta. Zeekr 7GT sembra avere tutte le credenziali per entrare a pieno titolo tra le Gran Turismo elettriche.