Zeekr, il lusso elettrico che parla europeo

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Elegante senza ostentare, tecnologico senza complicare, globale ma con una sensibilità profondamente europea. Zeekr arriva in Italia con una promessa precisa: ridefinire l’idea di mobilità premium elettrica attraverso design raffinato, innovazione concreta e un’esperienza pensata per chi cerca qualità autentica. Dopo l’annuncio ufficiale di febbraio, il brand entra ora nella fase più significativa: quella del contatto diretto con le vetture, tra prove prodotto e prime esperienze su strada.

Il nuovo premium è contemporaneo

Nel panorama dell’elettrico di alta gamma, Zeekr si inserisce con un approccio quasi sartoriale. L’idea di contemporary premium si traduce in un lusso intelligente, discreto, progettato per essere vissuto ogni giorno. Il marchio nasce all’interno del gruppo Geely Holding, realtà che comprende nomi come Volvo, Polestar, Lotus, Smart e Lynk & Co. Una filiera tecnologica di primo livello che si traduce in una piattaforma modulare evoluta, la SEA (Sustainable Experience Architecture), sviluppata in Europa e già utilizzata su oltre due milioni di veicoli nel mondo. La progettazione ha una forte impronta europea, con il Global Design Center di Göteborg a definire proporzioni, materiali e qualità percepita. Il risultato è un’estetica pulita, sofisticata, lontana dall’idea di lusso appariscente. Qui il valore non si misura in loghi vistosi, ma in coerenza progettuale.

Un brand globale con sensibilità europea

Fondata nel 2021 e già quotata al NYSE, Zeekr ha consegnato circa 700.000 vetture a livello globale, dimostrando una crescita rapidissima. I centri di ricerca e sviluppo tra Ningbo, Hangzhou, Shanghai e Göteborg lavorano su un ecosistema integrato che comprende batterie, software e sistemi di gestione energetica proprietari. La validazione tecnica europea è arrivata anche da Euro NCAP: nel 2024 Zeekr X è stata premiata come Best in Class tra i Small SUV elettrici, confermando standard di sicurezza di riferimento. Una credibilità importante per un marchio giovane, che punta a conquistare una clientela abituata a confrontarsi con i migliori brand premium.

Tre modelli, tre personalità

L’arrivo in Italia si concretizza con tre modelli distinti ma coerenti nella filosofia.

Zeekr X rappresenta l’interpretazione urbana del premium elettrico. Compatto nelle dimensioni ma generoso nell’abitabilità, con i suoi 4,43 metri di lunghezza e 2,75 metri di passo offre un equilibrio ideale tra agilità cittadina e comfort evoluto

rappresenta l’interpretazione urbana del premium elettrico. Compatto nelle dimensioni ma generoso nell’abitabilità, con i suoi 4,43 metri di lunghezza e 2,75 metri di passo offre un equilibrio ideale tra agilità cittadina e comfort evoluto Zeekr 7X entra nel cuore del segmento dei SUV medi elettrici con proporzioni importanti, 4,78 metri di lunghezza e un bagagliaio da 539 litri affiancato da un pratico frunk anteriore. Linee pulite e contemporanee raccontano un design essenziale ma distintivo

entra nel cuore del segmento dei SUV medi elettrici con proporzioni importanti, 4,78 metri di lunghezza e un bagagliaio da 539 litri affiancato da un pratico frunk anteriore. Linee pulite e contemporanee raccontano un design essenziale ma distintivo Zeekr 001, invece, è la firma stilistica del brand: una shooting brake elettrica dalle proporzioni eleganti, lunga quasi cinque metri, con un coefficiente aerodinamico di 0,23 Cx. Una gran turismo moderna che unisce autonomia, prestazioni e un’immagine iconica

Tre interpretazioni diverse della stessa idea: rendere la mobilità elettrica un’esperienza di qualità, senza compromessi tra tecnologia e piacere estetico.

Italia, una strategia di crescita solida

L’ingresso nel mercato italiano non punta a volumi immediati, ma alla costruzione di una reputazione solida. La partnership con Jameel Motors Italia garantisce una rete distributiva e di assistenza coerente con le aspettative di una clientela premium. Nei prossimi mesi sono previsti aggiornamenti di prodotto e ampliamenti di gamma, con l’obiettivo di consolidare la presenza del brand nei segmenti più rilevanti della mobilità elettrica. Il percorso è graduale, ma ambizioso: costruire un nuovo riferimento nel panorama premium contemporaneo.

Il futuro ha una nuova idea di eleganza

Nel mondo dell’elettrico, Zeekr è un brand giovane, ma con una visione già matura: rendere tecnologia, design e sostenibilità parte di un’esperienza coerente, sofisticata e accessibile a chi riconosce il valore delle cose ben fatte.