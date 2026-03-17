Zeekr sbarca in Italia e porta una nuova idea di mobilità elettrica

Design europeo, tecnologia globale e ambizioni molto chiare, così il marchio elettrico premium del gruppo Geely arriva ufficialmente nel nostro Paese. Un debutto che racconta tanta storia in un marchio tutto nuovo e da scoprire.

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Nel grande romanzo contemporaneo dell’automobile elettrica, ogni tanto arriva un nuovo personaggio capace di cambiare il ritmo della storia. Questa volta si chiama Zeekr. Il brand globale di mobilità elettrica premium del gruppo Geely entra ufficialmente nel mercato italiano, segnando una nuova tappa nella sua espansione europea.

Il debutto avviene attraverso una partnership strategica con Jameel Motors Italia, distributore internazionale con oltre ottant’anni di esperienza nel settore automotive e una presenza consolidata nei mercati globali della mobilità. Non è però solo l’arrivo di un nuovo marchio. È un tassello di una trasformazione più ampia: quella di un’industria che sta cambiando pelle, in cui i confini geografici contano sempre meno e le idee viaggiano alla velocità elettrica.

Un marchio globale con anima europea

Zeekr nasce dentro uno dei gruppi automobilistici più grandi e dinamici del mondo, Geely Holding Group, ma porta con sé un DNA decisamente europeo. Tutti i modelli del brand, infatti, sono progettati presso il Global Design Centre di Göteborg, in Svezia, uno dei luoghi dove negli ultimi anni si stanno riscrivendo molte regole del design automobilistico contemporaneo. Qui l’estetica scandinava, minimalista e funzionale, incontra la capacità industriale asiatica e una visione tecnologica molto avanzata. Il risultato è un linguaggio stilistico elegante, pulito, quasi architettonico, pensato per una mobilità premium ma, come piace ai cinesi, accessibile. Alla base delle vetture c’è la piattaforma SEA – Sustainable Experience Architecture, sviluppata da Geely per i veicoli elettrici di nuova generazione. Una base tecnologica modulare progettata per offrire autonomia elevata, prestazioni importanti e una qualità costruttiva di alto livello.

La gamma che arriva in Italia

L’arrivo del marchio nel nostro Paese non sarà simbolico. Zeekr porterà in Italia ad aprile una gamma completa di modelli elettrici, pensata per coprire diverse esigenze di mobilità, dalla città ai viaggi a lunga distanza. Tra i protagonisti del debutto ci saranno: Zeekr 7X, SUV elettrico di medie dimensioni, Zeekr 001, shooting brake dalle linee sportive, Zeekr X, SUV compatto urbano, Zeekr 7GT, nuova proposta ad alte prestazioni.

Un’offerta variegata che punta a conquistare clienti diversi ma accomunati da una stessa aspettativa: avere un’auto elettrica premium che unisca tecnologia, design e piacere di guida. Gli ordini per il mercato italiano sono aperti già da febbraio, mentre le prime consegne e l’apertura dei punti vendita sono previste per questa primavera. Insomma, non un annuncio lontano ma un debutto imminente.

Una rete dedicata e un’esperienza premium

L’arrivo di un marchio premium non si misura solo dai modelli, come ci ha spiegato Marco Santucci, Managing Director di Jameel Motors, ma conta molto anche il modo in cui questi vengono presentati al pubblico. Zeekr e Jameel Motors hanno già annunciato lo sviluppo di una rete nazionale di showroom dedicati, progettati per offrire un’esperienza cliente coerente con il posizionamento del brand. Non semplici concessionarie, ma spazi dove il cliente potrà scoprire il prodotto, conoscere la tecnologia e vivere un percorso che va dalla scelta del veicolo fino all’assistenza post-vendita. Un approccio che segue un trend ormai chiaro nel settore premium: trasformare la relazione con l’automobile in un’esperienza, non soltanto in una transazione.

La visione di lungo periodo

Dietro il debutto italiano c’è una strategia globale molto più ampia. Zeekr è uno dei marchi più giovani ma anche più ambiziosi dell’universo Geely. Dal 2021, anno in cui sono iniziate le prime consegne, il brand ha già superato 700.000 veicoli venduti nel mondo, con modelli che spaziano dai SUV urbani alle grandi berline elettriche. Una crescita rapidissima, sostenuta da investimenti importanti in ricerca, batterie, motori elettrici e software di gestione energetica. Il marchio sviluppa internamente gran parte delle proprie tecnologie, dalla gestione delle batterie ai sistemi di propulsione, con l’obiettivo di costruire un ecosistema di mobilità completamente integrato. Non solo automobili, dunque. Ma una visione più ampia della mobilità elettrica.