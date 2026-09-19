Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Volkswagen L'elettrica diventa sportiva

In occasione del 50° anniversario della serie GTI, vero e proprio simbolo della gamma del costruttore per tantissimi appassionati, Volkswagen ha presentato in anteprima mondiale la nuova Volkswagen ID.3 GTI, pubblicando alcune immagini del modello e rivelando le prime informazioni.

Si tratta di un debutto molto atteso. La Casa tedesca punta a conquistare la clientela proponendo un’elettrica compatta in grado di sorprendere in termini di sportività, prestazioni ed esperienza di guida, con un mix inedito per la serie GTI.

Volkswagen alza il livello

La nuova Volkswagen ID.3 GTI rappresenta un progetto molto ambizioso per l’azienda. Si tratta, infatti, del modello GTI più potente mai prodotto in serie. Tra le caratteristiche tecniche troviamo un motore elettrico, abbinato all’asse posteriore, che eroga ben 240 kW di potenza massima, con una coppia massima che arriva fino a 545 Nm.

Da segnalare anche il telaio sportivo adattivo DCC, lo sterzo progressivo diretto, il sistema Launch Control e una nuova modalità GTI. Tutti questi elementi saranno inclusi nella dotazione di serie della sportiva che potrà contare anche sui nuovi cerchi Wörthersee da 20 pollici e sull’iconico colore Rosso Tornado.

Le altre colorazioni saranno Grigio Pietra di Luna, Argento Scale metallizzato, Nero Grenadilla metallizzato e Bianco Ghiaccio metallizzato. L’attenzione alle performance non si traduce in compromessi sull’autonomia.

La vettura, infatti, potrà garantire fino a 601 chilometri di percorrenza con una carica completa della batteria agli ioni di litio, caratterizzata da una capacità di 79 kWh. Per minimizzare i tempi di rifornimento, invece, c’è il supporto alla ricarica rapida in corrente continua: il modello può essere ricaricato dal 10 all’80% con una potenza fino a 183 kW in circa 29 minuti.

All’interno dell’abitacolo troviamo un display touch da 12,9 pollici, con sistema di infotainment di nuova generazione, oltre a sedili sportivi premium e sedili posteriori con motivo a quadri “GTI”, strumentazione GTI, cuciture rosse e volante sportivo con indicatore rosso a ore 12 che completano una dotazione tipica delle sportive della Casa tedesca.

Tante opzioni di personalizzazione

Volkswagen ha anche anticipato la presenza di diversi optional, che consentiranno una completa personalizzazione della vettura. Tra gli elementi a disposizione della clientela è già confermate la presenza del tetto panoramico, della funzione massaggio e memoria per i sedili sportivi premium, oltre che dell’impianto audio Harman Kardon da 480 watt e dell’head-up display con realtà aumentata. Come optional sarà possibile aggiungere anche il Park Assist Pro e l’ultima generazione del Travel Assist, che rileva il semaforo rosso, con frenata automatica della vettura.

Appuntamento al prossimo anno

L’anteprima mondiale non si tradurrà in un’immediata commercializzazione. La Casa tedesca, infatti, ha confermato che la sua Volkswagen ID.3 GTI sarà disponibile sul mercato nel corso del prossimo anno. In particolare, le prevendite per l’Europa prenderanno il via all’inizio del 2027.

Ulteriori dettagli sulla distribuzione italiana e sul listino prezzi del nuovo modello di Volkswagen arriveranno soltanto nel corso delle prossime settimane. Si tratta di una delle novità più attese per la gamma del costruttore tedesco e, più in generale, per il mercato delle sportive elettriche.