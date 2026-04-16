Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Volkswagen Volkswagen ID.3 Neo: l'ultima elettrica di Wolfsburg

L’evoluzione della mobilità elettrica in Volkswagen compie un passo avanti significativo con la presentazione della ID.3 Neo, un modello che non rappresenta un semplice aggiornamento di metà carriera, ma un vero e proprio salto generazionale in termini di qualità, tecnologia e precisione tecnica. Nel 2025, la ID.3 ha consolidato la sua posizione come una delle cinque auto elettriche di maggior successo in Europa con circa 78.000 unità vendute. Ora, con la strategia “True Volkswagen”, il marchio punta a perfezionare la sua “tuttofare” compatta, focalizzandosi su un design più carismatico e una facilità d’uso superiore.

Estetica e filosofia Pure Positive

Il design esterno della ID.3 Neo introduce il linguaggio “Pure Positive”, definito dal Chief Designer Andreas Mindt, che si basa su tre pilastri: stabilità, simpatia e un “ingrediente segreto” che conferisce un carattere unico al veicolo. Il frontale è stato completamente ridisegnato su tre livelli orizzontali, conferendo alla vettura una presenza su strada più solida e matura. La sezione superiore è dominata dai nuovi fari a LED, collegati da una barra trasversale in vetro che, negli allestimenti superiori, integra per la prima volta il logo Volkswagen illuminato.

Un cambiamento sostanziale riguarda la filosofia cromatica: se in precedenza elementi come il tetto, lo spoiler posteriore e il portellone erano caratterizzati dal colore nero a contrasto, nella ID.3 Neo queste parti sono adesso verniciate in tinta con la carrozzeria. Questa scelta non solo rende la silhouette più slanciata e dinamica, ma avvicina visivamente il modello ai classici compatti storici del marchio, come la Golf.

Interni: il ritorno dell’ergonomia intuitiva

L’abitacolo è l’area dove il termine “Produktaufwertung” (aggiornamento di prodotto) si manifesta con più forza. Volkswagen ha riprogettato interamente la plancia e la consolle centrale utilizzando materiali di alta qualità con un effetto tattile più ricercato,. L’obiettivo dichiarato era rispondere alle richieste dei clienti in termini di ergonomia: per questo motivo, sono stati reintrodotti i tasti fisici per le funzioni del climatizzatore e una manopola classica per la regolazione del volume audio, eliminando i precedenti cursori a sfioramento,.

La digitalizzazione è affidata al sistema Innovision, che comprende un display touch da 12,9” posizionato orizzontalmente come un tablet. Il Digital Cockpit da 10,25” offre una novità narrativa per gli appassionati: la “visualizzazione Retrò”. Questa modalità grafica riproduce la strumentazione nello stile della storica Golf I, integrando però i moderni powermeter elettrici e il riconoscimento dei segnali stradali. La connettività è garantita dall’assistente vocale IDA, che ora integra l’intelligenza artificiale di ChatGPT per una comunicazione più naturale.

Tecnologia e assistenza alla guida

Sotto il profilo tecnico, la ID.3 Neo introduce il Connected Travel Assist, un sistema che utilizza gli “swarm data” per gestire la dinamica longitudinale e trasversale del veicolo. La vera novità per questo segmento è la capacità del sistema di riconoscere i semafori rossi, decelerando automaticamente l’auto fino all’arresto. È stata inoltre introdotta di serie la funzione One Pedal Driving, che permette di gestire la decelerazione quasi esclusivamente tramite il pedale dell’acceleratore.

Un’altra funzionalità inedita è la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L): tramite un adattatore opzionale, la batteria dell’auto può alimentare dispositivi esterni, come e-bike o attrezzature da campeggio. Per chi viaggia, lo spazio rimane un punto di forza: il bagagliaio offre una capacità di 385 litri, estendibile a 1.267 litri, e rimane disponibile il pratico supporto per portabiciclette nascosto dietro la targa.

Propulsione, batteria e autonomia

La ID.3 Neo si basa sulla piattaforma MEB+ a trazione posteriore e adotta il nuovo motore APP350, più efficiente del precedente APP310. La gamma si articola su tre configurazioni:

50 kWh: potenza di 125 kW (170 CV) e autonomia di circa 417 km;

potenza di 125 kW (170 CV) e autonomia di circa 58 kWh: potenza di 140 kW (190 CV) e autonomia di circa 494 km;

potenza di 140 kW (190 CV) e autonomia di circa 79 kWh: potenza di 170 kW (231 CV) con un’autonomia massima stimata di 630 km.

Le potenze di ricarica in corrente continua arrivano a 183 kW per la batteria più grande, permettendo di passare dal 10% all’80% in circa 26-29 minuti,. La ID.3 Neo sarà disponibile nelle versioni Trend, Life e Style; la prevendita inizierà in primavera, mentre il lancio ufficiale è previsto per l’estate 2026,.