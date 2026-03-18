Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Volkswagen In lavorazione una nuova Volkswagen ID. Cross

Il nuovo SUV compatto elettrico del Gruppo Volkswagen propone un linguaggio stilistico chiaro e accattivante. Finalmente potrebbe arrivare a breve un’auto a ruote alte con caratteristiche in linea con le esigenze del grande pubblico. Nonostante il boom degli Sport Utility Vehicle c’è ancora molta distanza tra il successo delle proposte termiche e ibride e i risultati commerciali delle full electric. Il colosso di Wolfsburg mira a stravolgere gli equilibri con un prezzo alla portata e un prodotto di qualità.

Il nuovo SUV full electric nasce con l’obiettivo di diventare accessibile e ideale per affrontare le giungle urbane, puntando sul design “Pure Positive”, con proporzioni equilibrate e uno stile robusto. Il DNA dei crossover Volkswagen è rispettato in pieno, sebbene per ora dobbiamo basarci ancora sulla versione camuffata. La ID. Cross si presenta con una carrozzeria elegante che non passerà inosservata per la città. Ideale anche per comfortevoli gite fuori porta, nei segmento dei SUV compatti, potrebbe lasciare un segno duraturo nel tempo.

Più sostanza meno fronzoli

Le proposte della gamma ID. non hanno convinto in passato per una ricerca estrema della modernità. In questo frangente i tecnici della VW hanno preferito creare un mix letale. Cinque posti, abitacolo intelligente con tanto spazio per i passeggeri, schermo di grandi dimensioni al centro della plancia, funzioni intuitive e pulsanti fisici per una facile modalità di utilizzo. In questi giorni la Volkswagen ID. Cross è protagonista in strada nella capitale dei Paesi Bassi, offrendo un primo assaggio del nuovo linguaggio stilistico. La Casa tedesca la proporrà sul mercato europeo nell’autunno 2026, con un prezzo base di circa 28.000 euro, garantendo un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Le linee nette sono raccolte in proporzioni equilibrate, offrendo un aspetto premium. Volkswagen ha scelto di evitare che la tecnologia full electric venga percepita come un grattacapo da risolvere per gli automobilisti. Per avvicinare anche una clientela rimasta fredda sull’elettrico, l’ID. Cross si pone l’obiettivo di rendere immediata la guida.

Motori per tutti i gusti

Sulla ID. Cross saranno disponibili tre livelli di potenza: 85 kW (116 CV), 99 kW (135 CV) e 155 kW (211 CV), associati a due batterie da 37 kWh e 52 kWh netti. Volkswagen vuole coprire profili d’uso molto diversi, dai classici spostamenti casa-lavoro sino a percorrenze extraurbane. Il nuovo SUV supporterà la ricarica rapida in corrente continua fino a 90 kW, che salgono fino a 105 kW con la batteria più grande.

Il modello a ruote alte presenterà tutti i moderni sistemi di assistenza alla guida (ADAS), pensati per aumentare il comfort e la sicurezza, come le sorelle maggiori della gamma. Saranno presenti contenuti di fascia elevata, rendendo esclusivo il prodotto nonostante il prezzo alla portata. L’ID. Cross potrebbe diventare la soluzione più importante del nuovo corso green europeo, aumentando la percezione di qualità di una clientela difficile da convincere.

Le dimensioni compatte, unite a tecnologie all’avanguardia, renderanno ogni spostamento più piacevole. Un chiaro segnale all’industria europea che non risponde ancora con coraggio alla transizione elettrica. Per ora la versione camuffata, vista ad Amsterdam, rimane avvolta parzialmente nel mistero. L’obiettivo è garantire al giusto prezzo un’esperienza di guida rilassante e tecnologicamente avanzata, in linea con le aspettative del segmento.