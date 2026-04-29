Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Volkswagen Volkswagen ID. Polo: la compatta elettrica "democratica"

Il debutto di un nuovo modello Volkswagen non è mai un evento banale, ma l’anteprima mondiale della nuova ID. Polo assume i contorni di una vera e propria pietra miliare per l’industria automobilistica europea. Siamo di fronte alla settima generazione di una bestseller che ha scritto la storia della mobilità per oltre cinquant’anni, vendendo più di 20 milioni di esemplari in tutto il mondo. Tuttavia, questa volta il salto è epocale: la Polo abbandona i motori a combustione per trasmigrare completamente in una dimensione elettrica, portando con sé l’ambiziosa promessa di democratizzare la mobilità sostenibile con un prezzo d’attacco fissato, per il mercato tedesco, a 24.995 euro.

Questa nuova creatura di Wolfsburg non è solo un’auto cittadina, ma un progetto che punta a offrire un rapporto qualità/prezzo senza precedenti nel settore delle compatte a zero emissioni. Basata sul più recente livello evolutivo della piattaforma elettrica modulare, la MEB+, la ID. Polo raccoglie il testimone della sua celebre antenata basata sulla piattaforma MQB, trasformando i vincoli dell’elettrico in vantaggi tangibili in termini di spazio e versatilità.

Un design “Pure Positive”

Il design della ID. Polo inaugura il nuovo linguaggio stilistico di Volkswagen, denominato “Pure Positive”, sotto la guida di Andreas Mindt. Questo approccio si fonda su tre pilastri fondamentali: stabilità, simpatia e un ingrediente segreto, che giustamente non si può svelare. L’obiettivo era creare una vettura che fosse immediatamente riconoscibile come una Polo, ma con un aspetto più elegante e carismatico, capace di riflettere l’avanzamento tecnologico senza risultare fredda o impersonale.

Il frontale è stato studiato per “sorridere”. La combinazione dei fari, i punti luminosi a LED a forma di pupilla e una barra trasversale in vetro creano un vero e proprio volto che ispira simpatia. Nonostante l’aspetto amichevole, la ID. Polo dichiara una notevole efficienza aerodinamica con un valore Cx di 0,264, merito delle aperture verticali “air curtain” che ottimizzano i flussi d’aria laterali. La carreggiata ampia da 1.526 mm e i passaruota sporgenti, che ospitano ruote fino a 19 pollici, conferiscono alla vettura una stabilità visiva possente.

Lateralmente, la ID. Polo mantiene le proporzioni nitide tipiche del DNA Volkswagen, reinterpretandole. Il dettaglio più evocativo è senza dubbio il montante C, che richiama esplicitamente il design della prima storica Golf, un elemento che garantisce coerenza stilistica e una presenza su strada degna di una sportiva.

Questo montante, posizionato sopra i passaruota, facilita inoltre l’accesso posteriore grazie a un’apertura delle porte più ampia al centro. La coda, possente e bilanciata secondo le regole della sezione aurea, presenta gruppi ottici a LED con effetto 3D (nella versione IQ.LIGHT) che sembrano fluttuare, sottolineando la larghezza della vettura insieme al logo Volkswagen illuminato.

Interni: spaziosità e nostalgia digitale

Se l’esterno è un omaggio alla tradizione, l’abitacolo è una rivoluzione di spazio e razionalità. Grazie all’architettura MEB+ con moduli di trazione compatti, la ID. Polo offre 19 mm di spazio in più per le gambe rispetto al modello precedente, oltre a una larghezza e un’altezza interna maggiorate. La capacità del bagagliaio è cresciuta di un incredibile 24%, raggiungendo i 441 litri con cinque persone a bordo, che possono diventare 1.243 ribaltando gli schienali.

L’arredamento segue la filosofia “Pure Positive” cercando di ispirare fiducia come farebbe un amico. La plancia è sviluppata orizzontalmente con un’interazione armoniosa tra elementi digitali e fisici. Dietro il volante multifunzione, appiattito sopra e sotto, si trova il Digital Cockpit da 10 pollici, mentre al centro domina un display touch per l’infotainment da 13 pollici, grande quanto un tablet di fascia alta. Un tocco di genialità è rappresentato dal display retrò: attivandolo, la grafica degli strumenti digitali si trasforma in quella della mitica Golf I, con il tachimetro classico e un “powermeter” al posto del contagiri.

La qualità dei materiali si sposa con la sostenibilità: i tessuti dei sedili, dei tappetini e del padiglione sono realizzati al 100% in rPET (polietilene tereftalato riciclato da bottiglie), mentre per le versioni top di gamma si utilizza il filato SEAQUAL, prodotto con plastica recuperata dai mari. Non mancano soluzioni innovative come l’ID. Light, un listello luminoso interattivo che ora si estende anche nelle porte anteriori per comunicare in modo intuitivo con il conducente.

Allestimenti e dotazioni

La ID. Polo viene proposta inizialmente in tre linee di equipaggiamento che riprendono nomenclature storiche:

Trend: è la versione d’accesso, già dotata di ricarica rapida DC da 90 kW, fari a LED, Digital Cockpit e sistemi di assistenza come il Side Assist e il mantenimento di corsia;

è la versione d’accesso, già dotata di ricarica rapida DC da 90 kW, fari a LED, Digital Cockpit e sistemi di assistenza come il Side Assist e il mantenimento di corsia; Life: punta sul comfort, aggiungendo il regolatore di distanza (ACC), la retrocamera, i sensori di parcheggio anteriori e il piano di carico regolabile nel bagagliaio;

punta sul comfort, aggiungendo il regolatore di distanza (ACC), la retrocamera, i sensori di parcheggio anteriori e il piano di carico regolabile nel bagagliaio; Style: la versione top di gamma, che include i fari a LED Matrix IQ.LIGHT, sedili comfort sportivi riscaldabili, climatizzatore a due zone e la chiave digitale per smartphone.

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Tra gli optional spiccano dotazioni raramente viste in questa categoria, come il massaggio pneumatico dei sedili anteriori a 12 vie, il tetto panoramico in vetro e un sistema audio Harman Kardon da 425 watt con dieci altoparlanti. La tecnologia si spinge oltre con il Connected Travel Assist, capace ora di riconoscere i semafori e frenare automaticamente l’auto in caso di luce rossa. Una funzione decisamente versatile è il Vehicle-to-Load (V2L) di serie, che permette di alimentare dispositivi esterni (come bici elettriche o piccoli elettrodomestici) con una potenza fino a 3,6 kW tramite un adattatore.

Motori, prestazioni ed efficienza

La gamma motori della ID. Polo per il 2026 si articola su tre livelli di potenza, tutti basati sul nuovo motore elettrico APP290 a trazione anteriore:

85 kW (116 CV) e 99 kW (135 CV): versioni ideali per la città e il commuting, dotate di una batteria al litio-ferro-fosfato ( LFP ) da 37 kWh netti. L’autonomia stimata per queste varianti è di circa 329 km .

e versioni ideali per la città e il commuting, dotate di una batteria al litio-ferro-fosfato ( ) da netti. L’autonomia stimata per queste varianti è di circa . 155 kW (211 CV): la versione più performante al lancio, equipaggiata con una batteria al nichel-manganese-cobalto (NMC) da 52 kWh netti, che garantisce un’autonomia massima di 454 km.

Tutte le varianti raggiungono una velocità massima di 160 km/h. Per i più sportivi, nel 2027 debutterà la ID. Polo GTI con una potenza di 166 kW (226 CV). La ricarica rapida DC è di serie su tutta la gamma: le batterie da 37 kWh caricano fino a 90 kW (10-80% in circa 27 minuti), mentre quelle da 52 kWh arrivano a 105 kW, riducendo il tempo di ricarica a circa 24 minuti.

Il piacere di guida è garantito da un assetto tipicamente Volkswagen, che bilancia comfort e precisione grazie a un asse anteriore MacPherson e un posteriore a bracci interconnessi completamente riprogettati. Il sistema One Pedal Driving permette di rallentare la vettura semplicemente rilasciando l’acceleratore, recuperando energia in modo efficiente. Anche l’udito è appagato: Volkswagen ha creato un nuovo sound distintivo, attivo fino a 25 km/h per la sicurezza dei pedoni, che diventa più sportivo e carismatico nella modalità di guida Sport.

Prezzo e posizionamento sul mercato

La ID. Polo si presenta come “l’efficienza resa democratica”. Riducendo la complessità dei componenti e sviluppando internamente tecnologie chiave come l’inverter, Volkswagen è riuscita a contenere i costi di produzione senza sacrificare la qualità. Come anticipato, il listino tedesco parte da 24.995 euro per la versione Trend.

Anche se i prezzi per gli altri mercati, inclusa l’Italia, potrebbero subire lievi variazioni, la ID. Polo si posiziona come un prodotto di rottura, capace di offrire tecnologie e spazio da segmento superiore a un prezzo d’accesso altamente competitivo per il mondo elettrico.