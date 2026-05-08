Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Volkswagen Volkswagen ID. Polo, l’utilitaria rinasce elettrica: la gamma e i prezzi

La Volkswagen Polo entra ufficialmente nell’era elettrica. Dopo mesi di anticipazioni e concept, la nuova versione di Polo apre gli ordini anche in Italia, proponendosi come una delle compatte a zero emissioni più attese del momento. Non è semplicemente una Polo “convertita” all’elettrico, ma un modello pensato per portare il linguaggio della famiglia ID in un segmento dove il prezzo conta quasi quanto l’autonomia.

Al debutto, la gamma italiana parte con due allestimenti dedicati: Edition 1 ed Edition 1 More, entrambe caratterizzate da un posizionamento premium con un listino a partire da 35.000 euro.

Si parte dall’Edition 1

Per il lancio italiano, Volkswagen ha deciso di puntare su una proposta semplice. Solo due versioni disponibili per un periodo limitato, entrambe ben accessoriate e orientate a chi vuole entrare nel mondo dell’elettrico senza dover aggiungere altri optional.

Sull’Edition 1 da 35.000 euro troviamo i fari LED con tecnologia Light Assist, il Digital Cockpit da 10,25 pollici e il sistema infotainment “Innovision Pro” con display centrale da ben 12,9 pollici, ormai al centro dell’esperienza di bordo delle nuove Volkswagen. Non mancano il climatizzatore automatico bi-zona, i sedili anteriori riscaldabili, il volante in pelle riscaldato e la ricarica wireless per smartphone.

Grande attenzione anche alla sicurezza e agli ADAS. La ID.Polo Edition 1 integra infatti sistemi di assistenza alla guida di secondo livello, pensati per rendere più rilassanti gli spostamenti quotidiani e i viaggi più lunghi.

L’Edition 1 More alza il livello

Chi non vuole rinunciare a nessuna comodità, può puntare sulla Edition 1 More, proposta a 38.400 euro.

Qui la ID.Polo cambia personalità e strizza l’occhio a categorie superiori, soprattutto per contenuti tecnologici. La differenza più evidente arriva dall’esterno, con i nuovi fari IQ.Light LED Matrix e i loghi Volkswagen illuminati sia davanti sia dietro, dettaglio ormai distintivo della famiglia ID. Cambiano anche i cerchi, che diventano da 17 pollici diamantati, contribuendo a dare alla compatta elettrica un aspetto più ricercato e moderno.

L’abitacolo guadagna ulteriormente in atmosfera grazie ai sedili in tessuto Seaqual, all’illuminazione ambientale configurabile in 30 colori e al grande tetto panoramico. Volkswagen introduce inoltre il pacchetto Seat Comfort Pack, che porta in dote regolazioni elettriche, funzione memoria e persino il massaggio per i sedili anteriori. Soluzioni che normalmente si trovano su modelli ben più grandi e costosi.

Anche sul fronte della guida assistita il salto è evidente. La Edition 1 More include infatti il pacchetto IQ.Drive Plus, con Connected Travel Assist capace di riconoscere automaticamente i semafori, oltre al Park Assist Pro con controllo remoto e telecamera Area View a 360 gradi.

Offerta lancio: si scende sotto i 30 mila euro

Per promuovere il lancio di un modello così importante per la transizione ecologica di Volkswagen, il brand propone un’offerta dedicata. Grazie alla formula con permuta o rottamazione e adesione al finanziamento Progetto Valore Volkswagen, il prezzo può infatti scendere fino a 29.950 euro. L’offerta prevede un anticipo di 5.500 euro e 35 rate mensili da 289 euro, includendo anche l’estensione di garanzia Extra Time fino a due anni o 80.000 km, il tutto a un TAEG del 6,10%.

Il cuore elettrico

Sotto la carrozzeria, la nuova ID.Polo nella sua versione lancio utilizza un motore elettrico da 211 CV, alimentato da una batteria da 52 kWh. Numeri che permettono alla compatta tedesca di dichiarare fino a 454 km di autonomia, valore particolarmente interessante per il segmento. Le prestazioni non sono ancora state comunicate nel dettaglio, ma la potenza lascia intuire un comportamento brillante, ben distante dall’idea di citycar elettrica lenta e poco coinvolgente.

Con il completamento della gamma arriveranno però anche due versioni meno potenti (116 e 135 CV) con un taglio di batteria da 37 kWh, pensate per abbassare il prezzo di accesso. La versione entry level partirà infatti da circa 25.000 euro, attesa nel corso dell’estate insieme al listino completo.

Una strategia fondamentale per competere in un mercato dove il prezzo resta ancora il principale ostacolo alla diffusione delle auto elettriche.