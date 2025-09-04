Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Volkswagen Il debutto della Volkswagen ID. Polo è fissato per il 2026

Il futuro di Volkswagen nel settore delle auto elettriche passa anche per il segmento delle city car. Dopo aver svelato la concept car ID.2all, la Casa tedesca ha annunciato in queste ore il nome della versione di serie del prototipo. La nuova segmento B a zero emissioni dell’azienda si chiamerà Volkswagen ID. Polo, unendo il marchio ID. a uno dei nomi storici della gamma come quello della Polo. Con quest’annuncio viene ufficializzata anche la nuova strategia di denominazione che andrà a coinvolgere, anno dopo anno, tutta la gamma. Andiamo a riepilogare tutti i dettagli annunciati oggi da Volkswagen che si prepara a mostrare un’anteprima pubblica del suo nuovo modello in occasione di IAA Mobility 2025.

Un nuovo inizio

La city car elettrica di nuova generazione che andrà ad arricchire la gamma Volkswagen adotterà la denominazione ID. Polo, segnando un nuovo inizio per il marchio tedesco. In futuro, infatti, i nuovi modelli elettrici di Volkswagen potranno contare sui nomi dei modelli con motore a combustione (Polo) e sul marchio ID. Non ci sarà, quindi, una Volkswagen ID. 2 e non arriveranno nuove generazioni dei modelli ID oggi in gamma. Per tutti questi modelli ci sarà una nuova denominazione.

Thomas Schäfer, CEO del marchio Volkswagen, ha commentato così l’annuncio:

“I nomi dei nostri modelli sono saldamente ancorati nella mente delle persone. Sono sinonimo di un marchio forte e incarnano caratteristiche come la qualità, il design senza tempo e le tecnologie per tutti. Ecco perché stiamo portando i nostri nomi noti nel futuro. La ID. Polo è solo l’inizio”

La nuova strategia di denominazione, come si legge nel comunicato ufficiale, permetterà di unire il mondo elettrico e quello dei motori a combustione, garantendo ai clienti la possibilità di orientarsi con maggiore semplicità nella futura gamma di prodotti del marchio. La famiglia ID. è stata lanciata nel 2018 e, nel corso degli anni, ha registrato il debutto di diversi modelli. Con l’annuncio di Volkswagen, però, la strategia cambia. Il marchio ID. resterà ma andrà ad affiancare nomi molto più noti tra i clienti del brand. In futuro, quindi, ci sarà spazio anche per una ID. Golf, modello più grande della ID. Polo e destinato a ricoprire un ruolo chiave per la gamma del marchio tedesco in Europa.

Appuntamento al 2026

Per quanto riguarda la nuova Volkswagen ID. Polo, non ci saranno ritardi. L’elettrica più compatta della gamma del marchio sarà svelata nel corso del 2026 e arriverà in due versioni (ci sarà anche la ID. Polo GTI). In ogni caso, già in occasione di IAA Mobility di Monaco di Baviera (evento in programma tra l’8 e il 14 settembre) ci sarà l’occasione di ammirare le nuove vetture che, però, saranno coperte dalle tradizionali camuffature mimetiche che caratterizzano i modelli non ancora pronti al debutto. Sempre in occasione della fiera bavarese ci sarà un altro debutto: Volkswagen presenterà, infatti, la ID. Cross che diventerà la versione a trazione elettrica della T-Cross (con debutto previsto entro fine 2026). Ulteriori dettagli in merito alle novità elettriche per la gamma del brand arriveranno nel corso delle prossime settimane.