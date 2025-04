Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Volkswagen svela le elettriche del futuro

Volkswagen guarda al futuro e sceglie l’Auto Show di Shanghai, al via in queste ore, per anticipare le novità in arrivo nel corso dei prossimi anni per il mercato cinese, sempre più legato allo sviluppo di auto a zero emissioni. La Cina, infatti, è un mercato chiave per Volkswagen che ha scelto di mostrare quello che sarà il suo futuro con la presentazione di tre concept car. Debuttano, infatti, ID. ERA, ID. EVO e ID. AURA. Si tratta di nuovi progetti che seguono quanto previsto dalla strategia “In Cina, per la Cina” che caratterizzerà il futuro del marchio. Andiamo a scoprirne i dettagli.

Tre nuovi progetti

Per descrivere il suo futuro in Cina, Volkswagen, quindi, ha scelto la strada delle concept car. Il primo modello si chiama ID.ERA ed è stato realizzato in collaborazione con SAIC. Si tratta di un SUV full-size, con tre file di sedili. Il prototipo anticipa un futuro modello di serie che sarà anche il primo di Volkswagen a poter sfruttare la tecnologia range extender con la presenza di un generatore alimentato a benzina per ricaricare la batteria durante la guida. Questo SUV sarà in grado di garantire più di 1.000 chilometri di autonomia, considerando circa 300 chilometri percorribili utilizzando esclusivamente il pacco batterie e senza ricorrere al sistema range extender.

La seconda novità è rappresentata da ID. EVO, realizzata da Volkswagen Anhui, un’altra joint venture del Gruppo tedesco in Cina. Dotata di un’architettura a 800 volt, la concept anticipa il primo SUV full-size completamente elettrico della famiglia ID. UNYX di Volkswagen e si rivolgerà a una clientela più giovane. Il terzo prototipo, progettato da FAW-Volkswagen, si chiama ID. AURA e si basa sulla Compact Main Platform (CMP), una nuova architettura che l’azienda ha sviluppato in modo specifico per il mercato cinese. Si tratta di una berlina che punta molto sulla tecnologia, con anche la presenza di un assistente IA per la gestione delle funzioni di bordo. I tre nuovi prototipi seguono il lavoro svolto con ID. CODE, la show car che l’azienda tedesca ha presentato lo scorso anno in occasione del Salone dell’auto di Pechino.

Focus sulla Cina

Il futuro di Volkswagen è chiaro. L’azienda ha bisogno di crescere e il mercato cinese rappresenta un elemento centrale della strategia. Thomas Schäfer, CEO del marchio Volkswagen, ha sottolineato: “I tre concept sono il risultato tangibile della nostra strategia ‘In Cina, per la Cina’. Abbiamo quindi predisposto tutti i preparativi necessari per rimanere in pole position tra le case automobilistiche straniere in Cina“.

Per i prossimi anni, il marchio tedesco punterà fortissimo sulla Cina, con una gamma pronta a rinnovarsi in tutti i segmenti di mercato. A chiarire la strategia è Stefan Mecha, CEO di Volkswagen Passenger Cars Brand per la Cina, che aggiunge: “Nei prossimi tre anni, lanceremo oltre 20 nuovi veicoli elettrici, dotati di tecnologie all’avanguardia, per soddisfare le esigenze di tutti i nostri clienti in Cina. Con la nostra strategia “In Cina, per la Cina”, realizzeremo appieno il nostro potenziale e dimostreremo la nostra forza innovativa a livello locale”.