Oltre 5.000 camion elettrici in strada, operativi in 50 Paesi, con 170 milioni di km all'attivo: Volvo Trucks non promette, ma risolve esigenze concrete

Fonte: Lulop Oltre 5.000 camion elettrici Volvo sono già in strada

Senza troppo rumore (letteralmente), Volvo Trucks si è messa in testa alla corsa dei camion elettrici. Mettete da parte prototipi o promesse da campagna marketing, qui si tratta di numeri: oltre 5.000 camion a batteria già consegnati, operativi in 50 Paesi del mondo. Su strade vere, in missioni commerciali vere, che ad oggi hanno percorso quasi 170 milioni di chilometri. Tutto senza un litro di diesel. Il pianeta ringrazia, e con lui le aziende clienti, soddisfatte delle performance.

Meno slogan, più fatti

Volvo ha iniziato a proporre camion elettrici già nel 2019, quando il mercato era ancora tiepido e i dubbi tanti. Oggi, con otto modelli full electric in gamma, può dire di avere la lineup più ampia del settore. Dalla distribuzione urbana ai rifiuti, dai cantieri alle tratte regionali, c’è un Volvo a zero emissioni pronto a sostituire un diesel. La transizione cambia il quadro anche per i conducenti. I camion fanno meno rumore, vibrano poco e si muovono con fluidità. Gli autisti parlano di più relax e concentrazione, a fronte di meno stress. È un salto tecnico, ma si sente anche nella schiena.

Parola d’ordine: concretezza

“È gratificante vedere che le aziende di trasporto continuano ad apprezzare i vantaggi dei nostri camion elettrici in tanti segmenti diversi”, ha dichiarato Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks. E i fatti gli danno ragione. I cinque mercati principali per questi mezzi sono tra i più esigenti al mondo: Germania, Paesi Bassi, Stati Uniti, Norvegia e Svezia. Se convinci lì, puoi convincere ovunque.

In gamma troviamo pezzi grossi a prezzi di listino vantaggiosi come il Volvo FH, che si è peraltro portato a casa il titolo di International Truck of the Year 2024. Rafforzano l’offerta il FMX Elettrico per l’edilizia, il FM Low Entry per i rifiuti, l’FL Elettrico e l’FE Elettrico per le consegne urbane, e la versione americana VNR Elettrico. E ora anche l’FH Aero Elettrico, con forme ottimizzate dal punto di vista aerodinamico, per il massimo dell’autonomia.

Camion ecologici con dotazioni di sicurezza all’avanguardia, infrastrutture di ricarica, assistenza su strada, manutenzione specializzata, formule di finanziamento: Volvo ha costruito una macchina organizzativa inarrestabile. Tutto quello che serve per passare all’elettrico, senza perdere tempo. Se hai una flotta da aggiornare, qui trovi già il “pacchetto completo”.

Tre strade per arrivare a zero

Volvo diversifica il portafoglio per quanto riguarda la tecnologia. La sua strategia verso le emissioni zero – da raggiungere entro il 2040 – si basa su tre percorsi paralleli:

elettrico a batteria (già attivo). elettrico a idrogeno (celle a combustibile, in fase di sviluppo). motori a combustione con carburanti rinnovabili, come HVO, biogas o anche idrogeno verde.

Una strategia flessibile, ma solida. Perché la transizione andrà a velocità differenti, e Volvo ne prende atto. In un mondo dove indugiano, lei sta agendo. Con oltre 5.000 camion elettrici in movimento e migliaia di aziende che hanno già scelto di cambiare, la svolta ecologica nel trasporto pesante ha smesso di rappresentare un semplice miraggio. È una rotta ormai intrapresa, e da proseguire. Per una volta, anche se non fa rumore, si fa notare eccome.