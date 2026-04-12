Getty Images Boom di vendite per la Wuling Hongguang Mini EV in Cina

Si sviluppa in 326 cm il fenomeno del momento in Cina. Nonostante sia “solo” un restyling, la Wuling Hongguang Mini EV sta scatenando un tale entusiasmo da far pensare che sarà proprio lei la regina indiscussa delle vendite nei prossimi mesi.

Pragmatica come una Panda

A noi italiani la sua pragmaticità fa un certo effetto: il pensiero vola subito alla Fiat Panda, oggi evoluta in Pandina. Anche se la nostra portacolori è un po’ più lunga (369 cm contro i 326 della cinese), lo spirito rimane identico ed è un peccato che, al momento, possiamo lanciarci in paragoni da lontano. Wuling non ha, infatti, intenzione di portarla in Europa, anche se la vettura sembra avere tutto il potenziale per imporsi su scala mondiale.

Il segreto del successo sta nell’equilibrio. I designer lo hanno definito stile “dolce quadrato”: un profilo razionale e squadrato, ammorbidito da elementi circolari come i nuovi fari a LED e gli specchietti retrovisori. Eppure, a dispetto delle dimensioni da citycar estrema, la vettura mantiene la configurazione a quattro porte e quattro posti, così da guadagnare centimetri preziosi in altezza e lunghezza rispetto alla versione precedente.

Se la guardiamo bene, capiamo l’impegno messo dai progettisti sui dettagli. Ad esempio, invece della solita passata economica, la verniciatura avviene a otto strati, un processo di solito riservato a esemplari di ben altra categoria. I cerchi in lega a quadrifoglio la rendono meno povera alla vista, e con la soglia del portellone ribassata caricare le borse della spesa o uno zaino diventa semplice: piccoli accorgimenti che, nell’uso di tutti i giorni, migliorano l’esperienza d’uso in modo tangibile.

Per quanto riguarda gli interni, hanno svolto un accurato lavoro di pulizia. Al posto del vecchio tunnel centrale, i tecnici hanno spostato la leva del cambio sul piantone dello sterzo, liberando uno spazio per le gambe impensabile. Sul fronte tech, il display da 10 pollici si dimostra reattivo e non fa storie quando provi a collegare lo smartphone con CarPlay o Android Auto. Ma il “game changer” è la “Pet Mode”: programmi il climatizzatore mentre scendi a sbrigare una breve commissione, e ti assicuri che il tuo animale domestico resti al fresco in tutta sicurezza.

I prezzi in Cina

A spingere la Wuling Hongguang Mini EV ci pensa un’unità elettrica anteriore da 30 kW. Niente prestazioni da pista, ovviamente, ma nello scatto ai semafori i 4,5 secondi necessari a raggiungere i 50 km/h garantiscono la giusta agilità. Wuling la propone con due pacchi batteria diversi. Con quello d’attacco da 16,2 kWh si percorrono 205 km, mentre la versione da 25,1 kWh vanta una percorrenza dichiarata di 301 km. Numeri del genere la trasformano in una quasi tuttofare ideale nei tragitti da pendolari, e se la batteria scende con la ricarica rapida si passa dal 30% all’80% in appena 35 minuti.

In Cina, la Hongguang Mini EV viene lanciata con prezzi tra i 44.800 e i 54.800 yuan, al cambio attuale tra i 5.600 e i 6.900 euro: in pratica, il costo di uno scooter di grossa cilindrata in Europa. Restyling dopo restyling, la piccola Wuling continua a dettare legge nel mercato più grande.