Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Xiaomi Xiaomi SU7: il restyling della performante berlina

Il colosso tecnologico Xiaomi ha ufficialmente alzato il sipario sulla nuova generazione della Xiaomi SU7, presentandola non come una semplice auto elettrica, ma come l’inizio di una nuova era della guida. Con l’obiettivo di ridefinire gli standard del segmento C di lusso, questa berlina si presenta in tre declinazioni — Standard, Pro e Max — promettendo un salto generazionale che tocca ogni corda dell’esperienza al volante: dal design raffinato alla tecnologia d’avanguardia, fino a prestazioni da vera supercar.

Nuova impronta colorata

Le proporzioni restano quelle imponenti della prima serie: 5 metri di lunghezza, 2 di larghezza e un passo di 3 metri che le conferisce una presenza statuaria. Sebbene il DNA stilistico rimanga fedele agli iconici fari “waterdrop” e ai fanali posteriori “halo”, la nuova generazione introduce dettagli di alta sartoria automobilistica.

La novità più visibile è la nuova griglia di aspirazione dell’aria, più pulita e sportiva, che ora integra un radar a onde millimetriche 4D per migliorare sia l’aerodinamica che le capacità di rilevamento intelligente. La personalizzazione raggiunge nuovi vertici con nove opzioni di colore esterno. Tra queste spiccano il Coastal Blue, ispirato alla purezza marina, il coraggioso Blazing Red e il sofisticato Viridian Green, arricchito con particelle perlacee di malachite naturale che creano transizioni cromatiche eleganti a seconda della luce.

Anche i cerchi si rinnovano: spiccano i forgiati da 21″ Dual Plum Blossom, caratterizzati da una complessa texture a scaglie di drago ottenuta dopo sei ore di fresatura di precisione con strumenti a diamante. Completa l’esterno un pratico bagagliaio anteriore elettrico da 105 litri, capace di ospitare un trolley standard e apribile in otto modi diversi, inclusi i comandi vocali.

Un salotto tecnologico

L’abitacolo della SU7 è stato completamente ridisegnato per offrire un comfort che sfida le ammiraglie di segmento superiore. Quasi il 100% delle superfici ad alto contatto è rivestito in materiali soft-touch certificati OEKO-TEX. Il guidatore è accolto da un sedile sportivo regolabile in 18 direzioni, mentre il passeggero può godersi una configurazione a gravità zero a 123° con modalità massaggio dedicata.

L’atmosfera è resa unica dalla luce ambientale avvolgente più lunga della categoria (3.636 mm) e da un sistema di insonorizzazione che, nella versione Max, riduce il rumore di oltre 4 dB grazie all’ampio uso di vetri acustici laminati. Tra le chicche tecnologiche figurano il tetto con oscuramento EC a doppia zona e un frigorifero a cassetto con compressore indipendente per un raffreddamento rapido.

Performance da primato

Il fiore all’occhiello di questa rinnova berlina è il motore Xiaomi HyperEngine V6s Plus, capace di 22.000 giri al minuto. Le prestazioni sono di assoluto rilievo: la versione Max scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,08 secondi e raggiunge i 265 km/h. Grazie alla tecnologia CTB (Cell-to-Body), l’autonomia è ai vertici della classe: 720 km per la Standard, ben 902 km per la Pro e 835 km per la Max (ciclo CLTC). La ricarica ultra-rapida permette di recuperare ben 670 km di autonomia in soli 15 minuti.

Il nuovo Xiaomi Smart Chassis 2.0 inoltre gestisce questa potenza con precisione millimetrica, utilizzando sospensioni a doppio braccio oscillante all’anteriore e molle ad aria a doppia camera che regolano l’altezza del veicolo in tempo reale per assorbire ogni impatto.

Intelligenza e sicurezza: l’architettura XLA

Il cervello dell’auto è il modulo Four-in-One, che integra i potenti chip Snapdragon 8 Gen 3 e NVIDIA DRIVE AGX Thor. L’assistenza alla guida evolve con l’architettura XLA, che permette ora il controllo vocale per cambi di corsia e parcheggio. Sul fronte sicurezza, la carrozzeria è una vera fortezza composta per il 90,3% da acciaio ad altissima resistenza (2.200 MPa) e alluminio, integrando una cellula di sicurezza roll-cage che protegge l’abitacolo da ogni angolazione.

Listino prezzi

Al cambio attuale (considerando un tasso approssimativo di 1 RMB = 0,13 EUR), la nuova Xiaomi SU7 si presenta sul mercato cinese con questi prezzi molti competivi: