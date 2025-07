Il nuovo Xiaomi YU7 ha registrato un record incredibile superando il primato della Mercedes CLA per chilometri percorsi in 24 ore da un'elettrica

Xiaomi Record di percorrenza in 24 ore per la Xiaomi YU7

Xiaomi si sta ritagliando uno spazio da protagonista sul mercato delle quattro ruote in Cina. L’ultima novità della gamma del brand, ben noto in Europa per i suoi smartphone e per altri prodotti di elettronica di consumo, è rappresentata dallo Xiaomi YU7, un interessante SUV elettrico caratterizzato da un comparto tecnico da modello di fascia alta e da un prezzo accessibile (al cambio attuale, si parte da poco più di 30.000 euro). Il nuovo modello di Xiaomi ha già stupito tutti e non solo per il lancio. Il SUV, infatti, ha registrato un vero e proprio record di percorrenza, confermandosi come una delle elettriche con la migliore autonomia sul mercato.

Un record incredibile

Per confermare le potenzialità del suo nuovo SUV, Xiaomi ha realizzato un test di “resistenza” molto interessante con l’obiettivo di verificare quanti chilometri possono essere percorsi in 24 ore. Il test in questione è legato sia all’autonomia del SUV che alla sua capacità di ricaricare rapidamente la batteria, riducendo i tempi di attesa. Nel test, la nuova Xiaomi YU7 ha percorso 3.944 chilometri riuscendo a superare il record registrato dalla Mercedes CLA elettrica che si è fermata a 3.715 chilometri percorsi in 24 ore.

Per centrare il risultato, il SUV di Xiaomi è stato tenuto nel range ottimale di carica (quindi tra il 10% e l’80%) e ha mantenuto una velocità media di circa 164 km/h. In totale, il SUV ha effettuato 30 fermate nel corso del test, per pause di 10-12 minuti per la ricarica. Senza considerare le pause, la velocità media è stata di circa 204 km/h. Il test, naturalmente, si è svolto in pista e con più equipaggi che si sono dati il cambio per consentire al veicolo di centrare il risultato da record. Non è chiaro quale sia stata la versione utilizzata della Xiaomi YU7 che, nella sua variante con autonomia maggiore, può percorrere fino a 835 chilometri con una sola carica della batteria.

Un SUV molto interessante

Il nuovo Xiaomi YU7 ha registrato un lancio da record, come confermano i numeri raccolti dall’azienda nelle prime ore di disponibilità sul mercato cinese. Il modello è disponibile a partire da 253.500 yuan (poco più di 30.000 euro) con possibilità di scegliere tra tre diverse versioni:

motore elettrico con potenza di 235 kW e coppia di 528 Nm oltre a una batteria LFP da 96,3 kWh per un’autonomia di 835 chilometri ;

e coppia di 528 Nm oltre a una batteria LFP da per un’autonomia di ; doppio motore elettrico per una potenza combinata di 365 kW e una coppia di 690 Nm oltre a una batteria LFP da 96,3 kWh per un’autonomia di 770 chilometri ;

e una coppia di 690 Nm oltre a una batteria LFP da per un’autonomia di ; doppio motore elettrico per una potenza combinata di 508 kW e una coppia di 866 Nm oltre a una batteria NCM da 101,7 kWh per un’autonomia di 760 chilometri.

Il nuovo modello di Xiaomi ha tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio da protagonista del mercato, confermando l’ottimo lavoro svolto dalla Casa nello sviluppo. Il record di percorrenza sulle 24 ore conferma, inoltre, la capacità del SUV di poter macinare tanti chilometri, grazie a una batteria molto capiente, a tanta efficienza e al supporto prezioso della ricarica rapida.