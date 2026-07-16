Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa XPENG XPENG L03: il nuovo modello sfida gli europei

Il 16 luglio 2026 segna una data storica per il panorama automobilistico mondiale con il debutto della XPENG L03, svelata durante l’evento “XPENG Live: Physical AI for All” a Monaco di Baviera. Si tratta del modello più orientato al mercato globale mai prodotto dall’azienda, lanciato simultaneamente in 64 mercati per rappresentare un passo decisivo nella visione di “Physical AI” del brand. Sviluppato per le strade di tutto il mondo, il veicolo è concepito come un SUV-coupé che mira a fondere guida intelligente, design premium e standard di sicurezza globali a cinque stelle.

L’estetica “Vital Flow”

La linea della XPENG L03 è stata tracciata sotto la guida di JuanMa Lopez, ex capo del design degli esterni di Ferrari, che ha applicato la filosofia “Vital Flow”. La vettura si presenta con una carrozzeria wide-body e una silhouette fastback estremamente sportiva ed elegante, caratterizzata da portiere senza telaio. Non si tratta solo di una scelta estetica, poiché la cura delle forme ha permesso di raggiungere un coefficiente di resistenza aerodinamica (Cd) di appena 0,228, un valore ai vertici della categoria che favorisce l’efficienza energetica.

Abitacolo e dotazioni

L’interno della L03 è stato progettato per offrire l’esperienza di un abitacolo premium unita a una praticità flessibile per la vita quotidiana. La plancia è dominata da un display centrale da 15,6 pollici affiancato da un sistema W-HUD e da un’illuminazione d’ambiente immersiva. I sedili in stile lounge e la climatizzazione intelligente completano un ambiente studiato per il benessere dei passeggeri.

Sul fronte della connettività, XPENG ha annunciato una partnership strategica con Google Maps, diventando la prima casa automobilistica della regione APAC a integrare il Google Maps Auto SDK direttamente nel veicolo. Questa integrazione permette di accedere alla tecnologia cartografica completa di Google senza dipendere dallo smartphone, supportando anche i sistemi di assistenza alla guida NGP e XPILOT attraverso i servizi di dati cartografici integrati. La capacità di carico è generosa, con 37 vani portaoggetti e una capacità di traino che raggiunge i 1.500 kg.

La guida di prossima generazione

Il vero fiore all’occhiello della L03 è il sistema NGP (VLA 2.0), il Next Generation Pilot basato su modelli di Physical AI proprietari. Alimentato da tre chip Turing AI che erogano una potenza di calcolo record fino a 2.250 TOPS, il sistema è progettato per comprendere scenari di guida reali altamente complessi, reagendo in modo simile alla percezione umana. XPENG prevede di distribuire progressivamente queste funzionalità avanzate in Europa a partire dal 2027.

Motori, autonomia e ricarica

La XPENG L03 è stata progettata per offrire massima flessibilità attraverso due varianti di propulsione:

BEV (completamente elettrica) : disponibile in diverse configurazioni di batteria e trazione, dalla Standard Range RWD alla Long Range AWD Ultra;

(completamente elettrica) disponibile in diverse configurazioni di batteria e trazione, dalla Standard Range RWD alla Long Range AWD Ultra; Power X (REEV): questa variante ad autonomia estesa utilizza la tecnologia Kunpeng di XPENG per eliminare l’ansia da ricarica, offrendo una maggiore flessibilità d’uso grazie a un sistema che combina la trazione elettrica con un estensore di portata.

Per il momento la Casa cinese non ha ancora rilasciato i dettagli di potenza, autonomia e batteria.

Listino prezzi

In Italia, l’importazione è gestita in esclusiva da ATFlow, che aprirà gli ordini della nuova L03 già dalla fine di luglio 2026. La gamma prezzi è estremamente competitiva per il segmento premium:

Standard Range RWD (BEV): a partire da 34.990 euro;

a partire da 34.990 euro; Long Range RWD (BEV): 37.990 euro;

37.990 euro; Long Range RWD Ultra (BEV): 42.990 euro;

42.990 euro; Long Range AWD Ultra Black Edition (BEV): 46.990 euro;

46.990 euro; Power X (REEV): a partire da 37.990 euro.

Tutti i prezzi includono l’IVA, mentre le prime consegne ai clienti sono previste entro la fine del 2026.