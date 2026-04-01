Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

XPENG XPENG P7+, come cambia il paradigma dell'auto

Sotto il sole primaverile della Catalogna, il panorama automobilistico europeo assiste all’esordio della XPENG P7+, la vettura che il marchio definisce come la prima “AI-defined fastback” al mondo. Già al primo colpo d’occhio appare chiaro che non ci troviamo di fronte a una macchina tradizionale con un software aggiunto, ma a un’entità tecnologica nata e cresciuta attorno all’intelligenza artificiale. Dunque, tutta da scoprire.

Il cervello dietro il volante: l’architettura Turing

Il vero cervello della P7+ non si trova sotto il cofano, ma nei suoi circuiti. L’architettura intelligente è supportata dal chip AI Turing proprietario, una meraviglia dell’ingegneria capace di sprigionare una potenza di calcolo monumentale: 750 tera operazioni al secondo (TOPS).

Questa capacità di elaborazione permette alla vettura di “percepire” l’ambiente circostante con una precisione chirurgica, gestendo situazioni di traffico complesse, cambi di corsia progressivi e manovre di parcheggio intuitive come se fossero guidate da una mano invisibile e sicura. Grazie agli aggiornamenti over-the-air (OTA), la P7+ è progettata per non invecchiare mai, evolvendosi e apprendendo nuove funzionalità lungo tutto il suo ciclo di vita.

Un salotto hi-tech tra lusso e silenzio

Entrare nell’abitacolo della P7+ significa immergersi in un’esperienza sensoriale raffinata. La filosofia del design combina l’eleganza dinamica di una fastback con una versatilità degli spazi che sfida i vertici della categoria, offrendo una capacità di carico paragonabile a quella delle station wagon europee. L’occhio cade immediatamente sul display centrale da 15,6 pollici, mentre il tatto è gratificato da materiali di alta qualità: il rivestimento del tetto in microfibra ispirato al cashmere si sposa con i sedili in pelle Nappa traforata, riscaldati, ventilati e dotati di funzione massaggio sia per chi guida sia per chi siede dietro.

Ma è il comfort acustico a sorprendere maggiormente. Gli ingegneri XPENG hanno isolato l’ambiente con 62 punti mirati per la riduzione del rumore e l’impiego di 36 elementi fonoassorbenti, creando una bolla di silenzio ideale per godersi il sistema audio da 20 altoparlanti con cancellazione attiva del rumore stradale. Anche la sostenibilità ha un ruolo centrale: l’abitacolo elimina processi inquinanti come la cromatura ad acqua, puntando a una riduzione delle emissioni fin dal ciclo produttivo.

Addio all’ansia da ricarica

Se la tecnologia affascina, le prestazioni convincono. La versione AWD Performance Pro sprigiona 503 CV, permettendo uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 4,3 secondi. Tuttavia, la vera rivoluzione riguarda l’autonomia e il rifornimento. Grazie al supporto della ricarica ultrarapida 5C, la P7+ può passare dal 10% all’80% della batteria in circa 12 minuti, rendendo le soste per il “pieno” di energia poco più lunghe di un caffè.

L’autonomia della nuova XPENG P7+ varia a seconda della versione scelta, secondo il ciclo di omologazione WLTP:

RWD Standard Range Pro: offre un’autonomia di 455 km (con cerchi da 19 pollici);

offre un’autonomia di (con cerchi da 19 pollici); RWD Long Range Pro: raggiunge i 530 km (con cerchi da 20 pollici);

raggiunge i (con cerchi da 20 pollici); AWD Performance Pro: la variante a trazione integrale garantisce 500 km di percorrenza (con cerchi da 20 pollici).

Listino prezzi

La P7+ non è un’ospite straniera in Europa, ma una cittadina del mondo con radici locali: la produzione è stata infatti completata presso lo stabilimento Magna Steyr di Graz, in Austria, segnando il terzo modello del brand prodotto sul territorio europeo.

Per gli automobilisti italiani, l’attesa sta per finire. La commercializzazione nel nostro Paese inizierà a giugno 2026, con un prezzo di partenza “chiavi in mano” di 46.170 euro. L’importatore ATFlow sta già espandendo la rete, puntando a 40 sedi operative entro l’anno. Per rendere il passaggio all’elettrico ancora più dolce, ogni vettura venduta nel 2026 includerà ben 3.020 kWh di ricarica gratuita e tariffe agevolate per cinque anni.