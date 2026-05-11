Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

esperto di tecnologia e motori

Ufficio Stampa XPENG Premiato il design dell'elettrica

La XPENG P7+ ha ottenuto un importante riconoscimento internazionale. La vettura, infatti, si è aggiudicata il prestigioso Red Dot Design Award, uno dei premi di design più importanti al mondo e, da tempo, un riconoscimento prestigioso e molto ambito dalle Case attive sul mercato delle quattro ruote. Ecco tutti i dettagli in merito al premio ottenuto dalla nuova vettura pronta a ritagliarsi uno spazio da protagonista in Italia.

Un riconoscimento importante

La nuova edizione del Red Dot Design Award vede anche XPENG tra i vincitori: la XPENG P7+, infatti, ha conquistato un importante riconoscimento nella categoria design di prodotto. La vettura, lunga 5,07 metri, punta su un mix tra l’eleganza sportiva tipica di una berlina dalle linee filanti e la caratteristica spaziosità delle station wagon europee.

La vettura è realizzata con una grande attenzione all’aerodinamica, che si traduce in un coefficiente di resistenza (Cx) di appena 0,211 e, quindi, in un’efficienza al top del mercato. Da segnalare anche un bagagliaio da ben 573 litri, con possibilità di espansione fino a 1.931 litri, abbattendo i sedili posteriori, e una lunghezza di carico di 2,1 metri.

La XPENG P7+, progettata con il contributo dell’intelligenza artificiale, si basa su un’architettura a 800 volt e può contare su una batteria ad alta tensione 5C LFP, che non utilizza minerali rari come cobalto, manganese e nichel, e sul supporto alla ricarica fino a 446 kW (bastano 12 minuti per passare dal 10% all’80%).

Sul mercato (per i dettagli su tempistiche di lancio e prezzi potete dare un’occhiata al prossimo capitolo) arriveranno tre varianti:

RWD Standard Range Pro con autonomia di 455 km

RWD Long Range Pro con autonomia di 530 km

AWD Performance Pro con autonomia di 500 km

Il modello di XPENG ha grandi potenzialità e si prepara a entrare in un mercato ricco di possibilità come quello italiano, dove le elettriche sono in forte crescita, come confermano anche i dati sulle immatricolazioni.

Il debutto è vicino

Sfruttando la partnership con il distributore ATFlow, che si occupa dell’importazione e della distribuzione dei modelli XPENG per il mercato italiano, la nuova XPENG P7+ è pronta al debutto. Il lancio commerciale è previsto per il prossimo mese di giugno 2026. La vettura arriverà sul mercato con un prezzo chiavi in mano che partirà da 46.170 euro.

Grazie alla partnership con Electrip, inoltre, per chi acquisterà la vettura nel corso del 2026 ci sarà la possibilità di sfruttare un pacchetto di 3.020 kWh di energia per la ricarica, che sarà inclusa nel prezzo, oltre a tariffe agevolate con sconto del 15% per i primi cinque anni e un livello di interoperabilità del 95% con i principali operatori di ricarica attivi in Italia.

ATFlow, importatore del brand Xpeng per il mercato italiano, nel commentare il riconoscimento ottenuto dalla vettura, ha sottolineato: