Ufficio Stampa Zeekr In Cina la Zeekr 7X adotta l’architettura a 900 volt sull’intera gamma

Dieci minuti alla colonnina e il livello di carica della nuova Zeekr 7X sale dal 10 all’80%. Quelle lunghissime attese dei primi modelli elettrici, che hanno fin qui ostacolato la diffusione dell’alimentazione sul nostro mercato, potrebbero presto appartenere solo al passato. Le speranze aumentano con il marchio premium del gruppo Geely, protagonista al Salone dell’Auto di Guangzhou.

Inviati stampa e semplici curiosi hanno potuto scoprire il model year 2027 del SUV, ora dotato dell’architettura a 900 volt sull’intera gamma e di una terza opzione di batteria. Una serie di novità interessa da vicino anche gli automobilisti italiani: già in ottobre, al Salone di Parigi, il costruttore aveva illustrato l’aggiornamento della 7X destinata all’Europa. Le specifiche tecniche differiscono da quelle annunciate in Cina, ma pure nel nostro mercato Zeekr intende giocarsi la carta della ricarica rapida.

Dal 10 all’80% in dieci minuti

In circa due anni Zeekr ha costruito 200.000 esemplari della 7X, raggiungendo tale cifra lo scorso settembre. Fra le novità annunciate a Guangzhou rientra la batteria al litio-ferro-fosfato da 85 kWh, progettata dal gruppo Geely per affiancare quelle da 75 e 103 kWh.

Nel listino cinese la nuova unità equipaggia la RWD Max+, accreditata di un’autonomia di 680 km nel ciclo di omologazione locale CLTC.

Ne percorre 60 in meno la versione d’ingresso RWD Max, provvista di una batteria da 75 kWh. Optando per l’accumulatore Qilin da 103 kWh, fornito dalla CATL, la percorrenza dichiarata della Max+ sale a 802 km e scende a 715 km sull’ammiraglia a trazione integrale AWD Ultra.

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Le batterie da 75 e 85 kWh supportano una velocità di ricarica di picco pari a 5,5C, contro i 6C della Qilin. In termini pratici, fra le configurazioni meno costose e quella dotata dell’accumulatore più capiente intercorrono appena 30 secondi nella ricarica dal 10 all’80%. Affinché l’operazione richieda effettivamente una decina di minuti occorrono, naturalmente, una colonnina sufficientemente potente e condizioni favorevoli di temperatura della batteria.

In Cina il listino della 7X model year 2027 continua a partire da 229.800 yuan, nonostante gli aggiornamenti tecnici. Le 7X a trazione posteriore dispongono di 370 kW (503 CV), erogati da un unico motore elettrico. La più potente della gamma cinese, la AWD Ultra, ne monta due: grazie ai 585 kW (795 CV) complessivi, lo scatto da 0 a 100 km/h si esaurisce in 2,98 secondi.

Design e dimensioni

Sviluppata presso il centro stile di Göteborg, in Svezia, la 7X europea ha ricevuto alcuni ritocchi estetici in occasione del passaggio al model year 2027. Le modifiche interessano principalmente i paraurti anteriori e posteriori, preservando le proporzioni di una carrozzeria lunga circa 4,8 metri.

In corrispondenza del cofano motore corre una fascia scura che incorpora la firma luminosa, al di sotto della quale sono alloggiati i gruppi ottici Matrix LED dotati di abbaglianti automatici. Lungo le fiancate, le maniglie a scomparsa e il raccordo fra parabrezza e tetto contribuiscono alla pulizia delle superfici.

Nei primi mesi del 2027 Zeekr aggiungerà al catalogo due colori, Glacier Silver e Mystic Lilac, e proporrà nuovi cerchi in lega da 21 pollici. Il diametro minimo previsto in gamma è di 19 pollici.

Le portiere posteriori hanno un angolo di apertura prossimo ai 90 gradi, utile soprattutto alle famiglie chiamate a sistemare i bambini sui seggiolini. Sulla variante Privilege è disponibile l’azionamento elettrico di tutte e quattro le portiere.

La tecnologia al servizio del conducente

Gli stilisti hanno rimesso mano anche alla console centrale, conservando alcuni pulsanti fisici attraverso i quali il conducente può accedere alle funzioni di uso frequente. Nel catalogo degli equipaggiamenti Zeekr propone sedili a regolazione elettrica, riscaldabili e ventilati, disponibili anche con funzione massaggio. Grazie alla connessione 5G, i servizi digitali sono accessibili a bordo e alcune funzioni della vettura possono essere gestite da remoto mediante l’app del marchio.

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Uno smartphone o uno smartwatch compatibile può assolvere il compito della chiave, sbloccando automaticamente le serrature all’avvicinarsi del proprietario. Una delle principali differenze fra la 7X europea e la variante appena lanciata sul mercato cinese riguarda i dispositivi di assistenza alla guida. In Europa Zeekr ha scelto di affidarsi alla tecnologia Bosch, installando sette telecamere e tre radar.

Con il nuovo sistema di parcheggio automatico non occorre rimanere al volante fino al termine della manovra. Gli acquirenti della 7X con le sospensioni pneumatiche attive possono inoltre variare la distanza della vettura dal suolo fra 147 e 217 mm, a fronte dei 172 mm della posizione standard. I 45 mm guadagnati alla massima altezza offrono un margine di sicurezza in più sulle rampe ripide e sui fondi irregolari.

Le prestazioni e i prezzi della gamma italiana

In Europa Zeekr continuerà a utilizzare la piattaforma SEA a 800 volt. Nel listino le due versioni a trazione posteriore adottano lo stesso motore da 335 kW (455 CV). Con la batteria da 75 kWh della Core RWD, Zeekr dichiara 482 km di autonomia WLTP e un tempo di 5,6 secondi nello 0-100 km/h. L’acquisto della Long Range RWD porta in dote 25 kWh supplementari, grazie ai quali la percorrenza sale a 627 km.

Di tutt’altro tenore le prestazioni della Privilege AWD: abbinando un secondo motore elettrico a quello posteriore, gli ingegneri hanno ottenuto 500 kW (680 CV) e 790 Nm di coppia. Da ferma raggiunge i 100 km/h in 3,7 secondi. Sul fronte della ricarica, la versione europea d’ingresso supporta potenze fino a 450 kW in corrente continua, pur adottando un impianto a tensione inferiore rispetto alla variante cinese.

Presso una colonnina compatibile, il passaggio dal 10 all’80% richiede dieci minuti e mezzo. Zeekr quantifica in circa 300 km l’autonomia recuperabile nell’arco di una sosta di tale durata. Anche presso una stazione da 360 kW, la versione d’ingresso completa la ricarica dal 10 all’80% in appena 13 minuti. La maggiore capacità della batteria allunga di qualche minuto la sosta nel caso delle Long Range e Privilege: la ricarica dal 10 all’80% si conclude in 16 minuti presso una stazione da 360 kW e in 15 minuti a 420 kW.

Naturalmente, la disponibilità di infrastrutture tanto potenti lungo gli itinerari abituali degli automobilisti incide sulla possibilità di sfruttare appieno le caratteristiche dell’impianto elettrico. Il listino italiano della nuova Zeekr 7X parte da 54.100 euro, IVA e messa su strada comprese. Il prezzo della Long Range RWD ammonta a 60.000 euro, contro i 69.400 euro della Privilege AWD, accreditata di un’autonomia di 545 km. Quest’ultima prevede i rivestimenti in pelle Nappa e similpelle al posto del tessuto e della similpelle degli altri due allestimenti. Le prime consegne sono previste nel primo trimestre del 2027.