Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock Auto familiare: guida alla scelta e modelli consigliati

C’è un momento preciso in cui ci si rende conto che l’auto che si ha non basta più. Può essere il primo figlio, il secondo, il cane che cresce o le vacanze che si trasformano in logistiche complesse. In quel momento ci si imbatte in uno dei mercati più vivi di tutto il settore: quello delle auto familiari.

Un segmento enorme, con proposte per ogni budget, ogni stile di vita e ogni tipo di utilizzo. Il problema, paradossalmente, è proprio questo: con così tante opzioni, capire cosa cercare davvero può essere più complicato del previsto.

Cosa non può mancare

Prima di guardare le schede tecniche e i prezzi, vale la pena ragionare su cosa si vuole davvero da un’auto di famiglia. Le priorità sono diverse da quelle di chi sceglie un’auto per sé. Ecco le più importanti.

Dimensioni

Le dimensioni dell’auto familiare devono rispettare un equilibrio difficile: abbastanza grande da stare comode quattro o cinque persone con i bagagli, abbastanza compatta da non diventare un problema in città o nei parcheggi.

Il metro di giudizio più utile non è la lunghezza totale ma la lunghezza del passo che determina direttamente lo spazio interno per i passeggeri posteriori. Un passo superiore ai 270-280 cm garantisce generalmente un buon comfort per quattro adulti. Sul bagagliaio, la soglia dei 450 litri è quella che separa un vano con qualche sacrificio da uno realmente comodo per i lunghi viaggi.

Sicurezza: airbag e ADAS

Portare in auto bambini e ragazzi cambia completamente la prospettiva sulla sicurezza. Non basta che l’auto abbia il minimo indispensabile per l’omologazione: le famiglie guardano con attenzione differente all’equipaggiamento specifico.

Gli airbag laterali e a tendina per i passeggeri posteriori non sono di serie su tutti i modelli: vale la pena verificarlo, perché proteggono in modo significativo nelle collisioni laterali. L’ISOFIX invece è ormai uno standard, ma va controllata la posizione e la facilità di installazione sui sedili posteriori.

I sistemi ADAS sono diventati obbligatori sulle nuove auto europee, ma la qualità e la reattività variano molto tra i modelli. Le classificazioni Euro NCAP sono il riferimento: un punteggio pieno nella categoria protezione bambini è il dato da cercare.

Comfort

Viaggi lunghi con bambini a bordo richiedono un livello di comfort che in città non si nota. Le sospensioni contano: un’auto che assorbe bene le sconnessioni è un’auto su cui si litiga meno nei 600 km verso il mare. L’insonorizzazione conta: il rumore dell’autostrada che filtra nell’abitacolo per ore stanca sia i passeggeri che il guidatore.

Il sistema di climatizzazione è un altro punto da non sottovalutare. Le bocchette d’aria per i sedili posteriori, presenti su quasi tutti i modelli di segmento C in su, aiutano a distribuire meglio il flusso.

L’infotainment moderno non è solo intrattenimento per i bambini: Apple CarPlay e Android Auto senza fili, la connettività USB in più punti dell’abitacolo e la possibilità di caricare i dispositivi mentre si viaggia sono elementi che migliorano concretamente la vita a bordo nei viaggi lunghi.

Praticità

Le soluzioni pratiche sull’abitacolo sono spesso quelle che fanno la differenza nella vita reale. Il divanetto posteriore scorrevole – raro ma disponibile in qualche vettura – permette di guadagnare spazio nel bagagliaio spostandolo in avanti, o di aumentare il comfort dei passeggeri spostandolo indietro. Una soluzione semplice ma molto utile nella gestione quotidiana.

I sedili abbattibili in configurazione 60-40 o 40-20-40 permettono di adattare il bagagliaio in base al carico: non si è costretti a scegliere tra portare tutti i passeggeri o tutto il bagaglio. Su alcune monovolume la terza fila si abbatte nel pavimento o si rimuove, trasformando l’auto in un piccolo van quando serve.

I vani portaoggetti non fanno notizia ma contano: chi ha figli sa quante piccole cose si portano in auto tra borracce, tablet, giocattoli, e avere posti dove metterle senza che rotolino sotto i sedili è un comfort sottovalutato. Le taschine nei sedili anteriori, i cassetti sotto i sedili posteriori, i braccioli con vano storage: tutti elementi da valutare.

Qualche esempio di auto perfetta per la famiglia

Dopo i criteri, i modelli. Tre proposte concrete, diverse per budget e impostazione, che rappresentano altrettante risposte valide alla domanda “auto per la famiglia”.

Honda Jazz

La Jazz è un caso di studio in termini di utilizzo intelligente dello spazio. Le dimensioni esterne sono quelle di una compatta – poco più di 430 cm – ma l’interno sfrutta ogni centimetro in modo creativo. Il sistema Magic Seat permette di abbattere i sedili posteriori in modo da caricare oggetti voluminosi ma anche di alzare i cuscini dei sedili posteriori per ottenere un vano alto sotto la seduta. Per chi porta bici, passeggini, attrezzature sportive o fa la spesa nei grandi formati, è una soluzione difficile da battere in questo segmento.

In commercio è disponibile esclusivamente nella versione ibrida full hybrid il che la rende particolarmente efficiente nel traffico urbano senza però soffrire alcuna limitazione nei lunghi viaggi o ansia da ricarica. Prezzi a partire da circa 28.000 euro.

Dacia Jogger

Una monovolume rialzata, che ripropone il concetto di vettura più efficace per chi necessita di spazio, ma in via di estinzione sul mercato. La seconda fila scorre, il bagagliaio è di 160 litri con sette posti che diventano 595 abbattendo la terza fila.

La dotazione ADAS è meno ricca rispetto ai concorrenti premium, ma le funzioni di sicurezza essenziali sono presenti. Le motorizzazioni disponibili su Dacia Jogger coprono benzina 1.0 TCe, GPL e ibrido leggero, con i prezzi che partono da circa 18.000 euro per la versione base. Un rapporto tra spazio disponibile e prezzo che difficilmente si batte sul mercato.

Skoda Octavia Wagon

Anche le station wagon rappresentano una soluzione incredibilmente efficace quando si parla di spazio, con la priorità al bagagliaio. L’Octavia Wagon porta infatti 640 litri di base, che salgono fino a 1.700 litri con i sedili abbattuti. La station wagon ceca è anche un’auto piacevole da guidare, ben costruita, con un’offerta di motorizzazioni ampia: benzina, diesel, mild hybrid e anche una versione RS per chi non vuole rinunciare alle soddisfazioni di guida.

La qualità costruttiva è quella tipica del Gruppo Volkswagen, con una cura dei materiali che va al di là di quanto ci si aspetterebbe dal prezzo, la Octavia parte intorno ai 32.000 euro nella versione Executive. La scelta ideale per le famiglie che fanno tanti chilometri, viaggiano spesso e hanno bisogno di un’auto che sia tanto confortevole in autostrada quanto funzionale nei carichi voluminosi.