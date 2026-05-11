Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Volkswagen Volkswagen T-Roc: una delle novità del mercato full hybrid

Il 2026 si sta delineando come l’anno della definitiva consacrazione per la tecnologia full hybrid in Italia. Quella che un tempo era una soluzione quasi esclusiva di Toyota si è trasformata in un pilastro del mercato, raggiungendo una quota record del 15,1% nel febbraio di quest’anno. Questa crescita è alimentata da un’offerta sempre più vasta che vede protagonisti non solo i marchi storici, ma anche nuove realtà cinesi e giganti europei pronti a una storica inversione di rotta tecnologica.

Una delle più attese

Una delle novità più attese per gli ultimi mesi del 2026 riguarda la Dacia Sandero Stepway, il modello di punta del marchio che si arricchirà della versione Hybrid 155. Questa motorizzazione eredita il sistema propulsivo già apprezzato su Duster e Bigster, basato su un motore 4 cilindri 1.8 a benzina da 109 CV abbinato a due motori elettrici.

Il sistema genera una potenza complessiva di 155 CV e una coppia di 172 Nm, lavorando in parallelo per garantire la trazione. Grazie a una batteria da 1,4 kWh che si ricarica costantemente nelle fasi di decelerazione, la Sandero Stepway promette di viaggiare in città in modalità elettrica per l’80% del tempo, permettendo medie superiori ai 20 km con un solo litro di carburante. Il prezzo dovrebbe posizionarsi in una fascia competitiva, tra i 20.200 e i 24.900 euro.

A caccia di conferme

Ottobre 2026 segnerà un momento storico per il Gruppo Volkswagen con l’arrivo della T-Roc full hybrid. Si tratta di uno dei primi modelli del marchio ad adottare questo schema tecnico, segnando un parziale distacco dalla strategia incentrata esclusivamente sull’elettrico puro. Il sistema utilizza il 4 cilindri TSI evo2 da 150 CV unito a un modulo ibrido con due motori elettrici e una batteria agli ioni di litio da 1,6 kWh.

Questa tecnologia permette tre modalità di funzionamento: parallelo, serie (dove il termico funge da generatore) o puramente elettrico. Disponibile con potenze di 136 e 170 CV, la T-Roc full hybrid avrà un listino che si preannuncia superiore ai 41.350 euro. Seguendo questa scia, a dicembre 2026 è attesa anche la versione full hybrid della Volkswagen Golf, consolidando questa nuova direzione tecnica del gruppo.

Nuovi Protagonisti

Il panorama estivo sarà invece dominato dalle nuove generazioni di Mercedes-Benz CLA Shooting Brake e GLB, attese tra giugno e luglio. Sebbene tecnicamente definite “mild hybrid”, queste vetture si comportano di fatto come delle full hybrid grazie alla collocazione del motore elettrico nel cambio, che permette spostamenti a zero emissioni per tratti brevi ma frequenti.

Spostando lo sguardo verso l’autunno, tra gli ultimi mesi del 2026 e l’inizio del 2027, debutterà l’Omoda 4. Questo crossover dalle linee spigolose e futuristiche presenterà un sistema da 204 Cv, dove il motore 1.5 turbo benzina agirà principalmente come generatore per la ricarica della batteria. Il prezzo stimato oscillerà tra i 25 e i 30 mila euro. Infine, entro la fine dell’anno, il mercato accoglierà anche la Lepas L4 e la variante full hybrid della Kia Seltos, quest’ultima dotata di un innovativo sistema di rigenerazione automatica basato sui dati del traffico e della navigazione.

Queste novità testimoniano come il full hybrid non sia più un’alternativa di nicchia, ma la risposta concreta del settore auto per chi cerca efficienza e facilità d’uso senza rinunciare alle prestazioni.