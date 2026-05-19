iStock Quanto si risparmia davvero con l'auto GPL? Tutte le voci di spesa e i vantaggi

Nel 2026 si parla sempre più spesso di auto GPL, è uno dei temi più discussi del mercato automotive italiano. Quello che interessa sapere agli automobilisti, soprattutto in questo momento storico, riguarda i costi di gestione di una vettura GPL, e soprattutto il rapporto tra consumi, costi e risparmio reale.

Lo scenario in cui stiamo vivendo, in cui il prezzo dei carburanti continua a salire e le auto elettriche al momento sono ancora troppo costose per la maggior parte degli automobilisti, il GPL potrebbe essere una buona soluzione per abbattere la spesa quotidiana.

C’è una sola ragione: il costo del GPL alla pompa continua a essere mediamente più basso rispetto a quello della benzina, anche a prescindere dai rincari di queste ultime settimane. Questo permette all’automobilista medio di risparmiare parecchio, soprattutto se percorre tanti chilometri ogni anno.

Ma c’è un altro fattore che influenza molto la scelta: i costi di manutenzione, e di questi è fondamentale parlare per comprendere a fondo la questione. In Italia godiamo inoltre di una rete distributiva molto estesa e della possibilità di convertire diverse auto a benzina già circolanti in bifuel, attraverso il cosiddetto retrofit.

Ora cerchiamo di capire se l’auto GPL conviene davvero nel 2026 e vediamo quando costa installare un impianto GPL, dopo quanti chilometri si inizia a recuperare la spesa sostenuta. E rispondiamo a una domanda che spesso gli automobilisti nel 2026 si fanno: è meglio scegliere una vettura ibrida o un’auto GPL oggi?

Come funziona l’auto GPL

Il GPL (sigla che indica il Gas di Petrolio Liquefatto) è un carburante alternativo che deriva dalla raffinazione del petrolio e dal trattamento del gas naturale. Nelle auto moderne viene usato attraverso un impianto dedicato che lavora insieme all’alimentazione a benzina.

Le auto GPL possono essere:

bifuel di fabbrica , quindi nate direttamente con doppia alimentazione;

, quindi nate direttamente con doppia alimentazione; convertite in un secondo momento attraverso l’installazione aftermarket dell’impianto.

Nel 2026 il GPL continua a essere diffuso in Italia perché i vantaggi sono notevoli in termini di:

buona autonomia;

agevolazioni per l’accesso in ZTL in alcune regioni;

costo del carburante molto conveniente;

emissioni inquinanti minori rispetto alle auto a benzina;

riduzione del costo del bollo auto in alcune regioni.

Secondo analisi effettuate da esperti del settore automotive, il GPL resta una delle alimentazioni più vantaggiose per chi percorre almeno 12.000-15.000 chilometri ogni anno.

Quanto costa convertire un’auto benzina in GPL

Come anticipato, ancora oggi è possibile trasformare un’auto a benzina già esistente in una vettura GPL, senza dover acquistare una macchina nuova.

A chi rivolgersi per la conversione GPL

La conversione può essere effettuata solo presso officine autorizzate e installatori certificati, che hanno l’obbligo di:

montare componenti omologati;

aggiornare la carta di circolazione;

collaudare il sistema secondo la normativa vigente.

Non tutte le auto sono convertibili allo stesso modo. Le vetture più adatte sono generalmente quelle:

benzina aspirate, il più semplice e meno costoso;

con motori a iniezione indiretta;

più recenti e in buono stato.

Secondo gli esperti, è possibile anche effettuare conversioni su motori turbo moderni o a iniezione diretta, si tratta però di lavori tecnicamente più complicati e per questo molto più costosi.

Quanto costa installare un impianto GPL

Oggigiorno il costo medio richiesto per l’installazione di un impianto GPL sull’auto cambia soprattutto in base al motore e alla tecnologia utilizzata, di regione in regione.

TIPOLOGIA IMPIANTO COSTO MEDIO Impianto GPL standard per auto di piccola e media cilindrata 1.800/2.200 euro Impianto GPL per auto di fascia alta/alta cilindrata circa 3.000 euro

Il prezzo totale comprende:

costo dell’impianto;

costo della manodopera;

costo del collaudo;

costo di aggiornamento libretto.

Quanto si risparmia davvero con un’auto GPL

Il risparmio sul costo del carburante è il motivo principale per cui oggi in Italia il GPL continua a essere conveniente e competitivo.

Facendo un confronto tra le auto a benzina e quelle a GPL nel 2026, il GPL continua a costare circa la metà della benzina, anzi meno della metà. Questo si traduce in un costo a chilometro molto più basso per gli automobilisti. Vedendo qual è la media dei prezzi italiani aggiornati oggi, la benzina self costa circa 1,93 €/l e il GPL circa 0,82 €/l. Per stimare il risparmio reale è necessario tenere presente, come già abbiamo detto, che le vetture GPL consumano circa 15-20% in più rispetto alla benzina.

Quindi, un’auto a benzina fa 6,5 l/100 km e la stessa auto a GPL circa 7,7 l/100 km, perciò il risparmio medio è di circa 6 € ogni 100 km. In pratica oggi il GPL consente mediamente un risparmio del 45-55% rispetto alla benzina, pari a circa 600 euro ogni 10.000 km oppure 1.200 – 1.500 € l’anno per chi percorre 20-25 mila chilometri.

Dopo quanti chilometri si ammortizza il costo di installazione dell’impianto GPL

Chi valuta il retrofit si pone questa domanda: dopo quanto ho ammortizzato il costo? Non possiamo dare una risposta univoca, perché dipende da differenti fattori, tra cui:

differenza di prezzo tra GPL e benzina;

numero totale di chilometri percorsi in un anno;

consumi dell’auto;

costo dell’installazione dell’impianto.

Se vogliamo fare comunque una media reale oggi, pagando 2.000 euro per un impianto e con un risparmio medio di circa 6 euro ogni 100 km, il punto di pareggio si raggiunge attorno ai 33-34.000 chilometri. Facendo quindi un semplice calcolo, per chi percorre 10-15.000 chilometri all’anno, la spesa si ammortizza in almeno 2 anni, massimo 3 anni-3 anni e mezzo, per chi ne percorre circa 20.000 allora bastano meno di due anni.

Costi di gestione di un’auto GPL

Un aspetto che non viene valutato a dovere è quello che riguarda i costi di gestione totali, che comprendono:

le spese di manutenzione , le auto GPL moderne hanno bisogno della manutenzione ordinaria del motore, dei controlli periodici all’impianto e della sostituzione dei filtri periodica;

, le auto GPL moderne hanno bisogno della manutenzione ordinaria del motore, dei controlli periodici all’impianto e della sostituzione dei filtri periodica; il costo della revisione della bombola GPL , che deve essere appunto revisionata o sostituita ogni 10 anni, il prezzo in questo caso può variare dai 380 ai 600 euro. Ma attenzione: se si tratta di un’auto originale benzina/GPL da libretto, se la Casa madre monta un tipo serbatoio GPL studiato direttamente dal brand, allora non è possibile recarsi da installatori esterni e cambiare tipo di serbatoio ma il lavoro deve sempre essere eseguito dalla Casa madre. Sulla vettura quindi deve essere montato esclusivamente quel modello e allora i prezzi possono arrivare anche a 700/800 euro (lo stesso avviene anche se c’è bisogno di taratura e deve farla unicamente la Casa madre);

, che deve essere appunto revisionata o sostituita ogni 10 anni, il prezzo in questo caso può variare dai 380 ai 600 euro. Ma attenzione: se si tratta di un’auto originale benzina/GPL da libretto, se la Casa madre monta un tipo serbatoio GPL studiato direttamente dal brand, allora non è possibile recarsi da installatori esterni e cambiare tipo di serbatoio ma il lavoro deve sempre essere eseguito dalla Casa madre. Sulla vettura quindi deve essere montato esclusivamente quel modello e allora i prezzi possono arrivare anche a 700/800 euro (lo stesso avviene anche se c’è bisogno di taratura e deve farla unicamente la Casa madre); assicurazione e bollo, in alcune regioni ci sono delle esenzioni temporanee o riduzioni.

Incentivi retrofit GPL 2026: cosa sappiamo

Nel mese di maggio 2026 si è tornati a parlare del tema incentivi GPL. Ancora la situazione non è chiara, ma secondo le anticipazioni sul Fondo Automotive 2026-2030, pare che il Governo abbia previsto contributi dedicati alla conversione GPL e metano.

Quanto valgono gli incentivi? Dobbiamo attendere il decreto attuativo, ma alcune fonti di settore parlano di un bonus da 400 euro per il retrofit GPL e di 800 euro per il retrofit metano, che potrebbero essere erogati direttamente come sconto diretto in fattura.

Chi può beneficiarne

Gli incentivi retrofit GPL 2026 dovrebbero essere dedicati alle auto a benzina, veicoli Euro 4 o oltre e a retrofit che vengono effettuati esclusivamente presso dei centri autorizzati. Il quadro normativo è ancora in fase di definizione operativa e alcune misure sono già state annunciate ma non sono attive.

Cosa conviene davvero: auto ibrida o GPL?

GPL o full hybrid, è la sfida più interessante sul mercato auto oggi. Vediamo tutto quello che è necessario valutare prima di prendere una decisione sensata e che possa davvero far risparmiare prezioso denaro agli automobilisti.

Quando conviene il GPL

Le auto a GPL continuano anche oggi, nel 2026, a essere molto convenienti per coloro che utilizzano la loro auto principalmente al di fuori dei contesti urbani, della città. Sono l’ideale per chi percorre molti chilometri ogni anno, per chi vuole spendere poco di carburante e per chi cerca modelli a un prezzo più contenuto in fase d’acquisto.

Dobbiamo sottolineare che il costo chilometrico del GPL continua a essere tra i più bassi disponibili per le auto termiche.

Quando conviene l’ibrido

Le auto ibride sono più vantaggiose per chi guida spesso all’interno delle città, nel traffico e contesto urbano e non percorre molti chilometri. Sono molto utili per chi predilige una fluidità di guida maggiore. Le full hybrid moderne consumano poco in urbano, con medie anche inferiori ai 5 l/100 km.

Ma nel 2026 il GPL continua ad avere un vantaggio molto rilevante sull’ibrido, grazie al prezzo ridotto del rifornimento, al costo d’acquisto più basso e alla possibilità di fare retrofit in un secondo momento. I modelli ibridi oggi sul mercato continuano a essere più costosi da acquistare rispetto agli equivalenti GPL.

Il GPL conviene anche senza incentivi?

Questa è un’altra domanda che l’automobilista medio in Italia si fa sempre più spesso oggi. Nella maggior parte dei casi la risposta è sì, perché come abbiamo detto finora, il vantaggio principale dipende dal costo molto inferiore del carburante, e non dagli incentivi proposti dal Governo.

Grazie al GPL infatti, anche in assenza di bonus speciali, è possibile diminuire immediatamente la spesa sostenuta per il pieno e recuperare anche in un tempo relativamente ridotto l’investimento effettuato per il retrofit. Sono parecchi gli automobilisti italiani che ritengono che il GPL sia ancora oggi la soluzione più economica per continuare a usare un’auto con propulsione termica, senza dover affrontare i costi ancora molto alti (e poco competitivi) dell’elettrico o di alcune vetture ibride.

Secondo varie analisi pubblicate nel 2026, il GPL rimane la scelta ottimale per chi tiene l’auto molti anni e percorre tanti chilometri.

Auto GPL nuove

Ma nel 2026, esistono ancora auto GPL nuove da acquistare sul mercato? Ebbene sì, nel nostro Paese è possibile scegliere tra differenti modelli GPL di fabbrica, nonostante l’avvento delle auto ibride ed elettriche.

Le versioni GPL di fabbrica sono convenienti perché offrono la garanzia ufficiale, consumi ottimizzati, ovviamente una integrazione perfetta dell’impianto (dalla nascita e non aftermarket), maggiore affidabilità rispetto ad alcune conversioni.

Auto GPL più diffuse in Italia nel 2026

La classifica delle auto GPL più vendute in Italia nel mese di aprile 2026:

Dacia Sandero;

Dacia Duster;

Renault Captur;

DR DR6;

DR DR5;

Kia Sportage;

Dacia Jogger;

Dacia Bigster;

EVO EVO5;

Kia Picanto.

La classifica delle auto a GPL più vendute in Italia nel primo quadrimestre 2026, da gennaio ad aprile:

Dacia Sandero;

Dacia Duster;

Renault Captur;

Renault Clio;

Dacia Bigster;

Kia Sportage;

DR DR5;

Dacia Jogger;

Kia Picanto;

EVO EVO5.

In Italia ad aprile 2026 sono state vendute 9.549 auto a GPL, da gennaio ad aprile invece le immatricolazioni GPL sono state in tutto 37.067. Il GPL pesa il 6,1% sul totale del mercato ad aprile 2026, il 5,7% nel primo quadrimestre.

I consumi reali

Le auto GPL moderne hanno ridotto di parecchio il gap rispetto ai modelli a benzina, il maggior consumo medio è generalmente compreso tra +10% e +20%. Ma è evidente che il costo del carburante ridotto compensa ampiamente questa differenza.

Possiamo infatti dire che molte auto compatte moderne alimentate a GPL moderne riescono a percorrere 11-14 km/l reali a GPL, con autonomie complessive superiori ai 1.000 km grazie alla doppia alimentazione.

I limiti del GPL oggi

Nonostante i vantaggi economici di cui abbiamo parlato sinora, bisogna considerare anche alcuni svantaggi, tra cui:

le prestazioni leggermente inferiori rispetto ai veicoli a benzina, la perdita di potenza è reale, anche se minima;

la rete distributiva è meno capillare rispetto a quella delle stazioni di benzina, ma in Italia è comunque molto sviluppata;

divieto di lasciare l’auto in alcuni parcheggi sotterranei più datati (vedremo poi le limitazioni a riguardo).

Il GPL comunque continua a essere la scelta preferita da molti automobilisti italiani, offrendo buona autonomia, costi di gestione accessibili, ampia disponibilità di modelli, costi del carburante ridotti e un risparmio reale e concreto su più fronti.

Gli automobilisti che percorrono molti chilometri ogni anno possono ancora ottenere un vantaggio economico significativo, soprattutto scegliendo modelli GPL di fabbrica oppure convertendo una vettura a benzina recente con un impianto moderno e certificato.

I consigli del meccanico

Un consiglio del meccanico per chi abita in montagna o guida parecchio e spesso sottopone l’auto a stress e sforzi eccessivi? In queste occasioni è meglio viaggiare a benzina, così da danneggiare meno le componenti meccaniche. Altro appunto del meccanico sui costi di manutenzione: per quanto riguarda le candele, la sostituzione nelle auto a benzina può essere compresa fra i 30 e i 40 euro al massimo per 4 candele (mediamente consigliata ogni 40-60mila chilometri).

Sull’impianto GPL servono candele all’iridio, che fanno una scintilla maggiore, oppure quelle apposta per GPL, ma costano 25 euro a candela, per una spesa di circa 100 euro in tutto (da fare ogni 40mila km circa per non avere problemi con l’auto, anche se spesso la Casa madre raccomanda di aspettare anche 80mila chilometri, in officina io consiglio sempre di ridurre gli intervalli.