Le migliori auto a GPL del 2026 tra citycar, compatte e SUV: modelli economici e spaziosi pensati per ridurre i costi senza complicazioni

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Renault GPL nel 2026: i modelli più convenienti

In un mercato automobilistico sempre più orientato verso l’elettrificazione, il GPL continua a rappresentare una delle alternative più intelligenti per chi vuole contenere i costi senza complicarsi la vita. Il motivo è semplice: il prezzo alla pompa resta sensibilmente più basso rispetto a benzina e diesel, e in un periodo in cui il costo dei carburanti continua a essere un tema centrale, questa differenza pesa eccome sul bilancio familiare.

Non bisogna poi dimenticare un altro aspetto fondamentale: il GPL è una tecnologia matura. I moderni impianti garantiscono affidabilità, autonomie elevate e costi di manutenzione relativamente contenuti. Dalle citycar perfette per la città fino ai SUV pensati per macinare chilometri, ecco le migliori auto a GPL del 2026.

Le compatte da città

Dimensioni contenute, peso ridotto e consumi bassi: le auto a GPL compatte continuano a essere perfette per la città, soprattutto per chi usa l’auto ogni giorno tra traffico, parcheggi stretti e continui stop and go. Tre modelli che rappresentano ancora oggi il cuore del mercato GPL.

Kia Picanto

La più piccola della selezione è anche una delle più sorprendenti. La Kia Picanto parte da 19.559 euro nella configurazione GPL e riesce a unire dimensioni perfette per la città a una qualità percepita superiore rispetto a molte rivali del segmento A.

Lunga poco più di tre metri e mezzo, si muove agilmente nel traffico e permette di parcheggiare praticamente ovunque. Nonostante questo offre un abitacolo moderno, una buona componente tecnologica e un infotainment ben sviluppato per la categoria. Il motore 1.0 GDi GPL da 64 CV non punta certo alle prestazioni sportive, ma garantisce consumi estremamente contenuti e costi di percorrenza molto bassi, con valori dichiarati inferiori ai 6,9 litri ogni 100 km. La Picanto è la dimostrazione di come una citycar economica possa comunque risultare curata e piacevole nella vita di tutti i giorni.

Dacia Sandero

Quando si parla di GPL in Italia è impossibile non pensare alla Dacia Sandero. Da anni è una delle auto più vendute nel nostro Paese e il motivo è semplice: offre tanto a un prezzo che molte concorrenti non riescono ad avvicinare.

La versione ECO-G 120 parte da 16.600 euro e rappresenta ancora oggi uno dei modi più economici per acquistare una vettura moderna, spaziosa e dai costi di gestione contenuti. La Sandero non cerca effetti speciali o materiali premium, ma punta tutto sulla concretezza. Gli interni sono semplici ma funzionali, lo spazio a bordo è abbondante e la meccanica Renault si è dimostrata nel tempo affidabile e poco costosa da mantenere.

Il motore turbo GPL offre anche una brillantezza superiore rispetto ai vecchi propulsori aspirati a gas, rendendo la Sandero adatta non solo alla città ma anche ai lunghi viaggi.

Renault Clio

Con la Clio il GPL cambia volto e diventa più raffinato. La compatta francese, disponibile da 20.900 euro nella versione ECO-G 120 EDC, punta infatti a un pubblico che cerca qualcosa di più ricercato rispetto alle classiche utilitarie economiche.

L’ultima generazione ha migliorato sensibilmente qualità percepita, design e tecnologia di bordo, avvicinandosi quasi al mondo premium tra schermi digitali, finiture curate e sistemi ADAS completi. Il motore ECO-G da 120 CV permette alla Clio di mantenere buone prestazioni senza sacrificare il risparmio alla pompa, con consumi dichiarati intorno ai 6,5 litri per 100 km.

È una delle scelte più equilibrate del mercato GPL moderno, ideale per chi vuole una vettura versatile capace di affrontare città, tangenziale e autostrada senza difficoltà.

Le spaziose da viaggio

Se il GPL trova terreno fertile in città, è sulle lunghe percorrenze che riesce davvero a mostrare tutto il suo potenziale. Per chi macina chilometri ogni settimana, avere un pieno economico può fare una differenza enorme nel bilancio annuale. Ecco allora cinque modelli pensati per viaggiare, offrendo spazio, comfort e costi di gestione ridotti.

Ufficio Stampa Dacia

Dacia Duster

La Dacia Duster continua a essere uno dei SUV più intelligenti del mercato. Con il restyling più recente è cresciuta in qualità, tecnologia e presenza su strada, mantenendo però quella filosofia concreta che ne ha decretato il successo.

La gamma GPL è particolarmente interessante perché offre più livelli di elettrificazione. La nuova versione hybrid-G 150 4×4 parte da 28.500 euro, una soluzione unica sul mercato che combina GPL, tecnologia ibrida e trazione integrale.

Il risultato è un SUV capace di affrontare lunghi viaggi, fondi difficili e consumi contenuti senza rinunciare alla praticità. Una formula che nessun altro costruttore oggi propone con la stessa semplicità.

Dacia Bigster

Con la Bigster Dacia entra definitivamente nel segmento dei SUV familiari di grandi dimensioni. Rispetto alla Duster cresce praticamente sotto ogni aspetto: spazio interno, abitabilità, qualità percepita e presenza scenica.

La versione hybrid-G 150 4×4 parte da 29.900 euro e rappresenta una delle proposte più interessanti per chi cerca un SUV spazioso senza voler spendere cifre premium. Poi per chi vuole contenere ulteriormente è disponibile anche la variante mild hybrid-G 140 a trazione anteriore, disponibile da 24.800 euro.

La Bigster punta su comfort e praticità, offrendo un bagagliaio generoso e un’abitabilità da vera auto da famiglia. Un modello che potrebbe diventare rapidamente uno dei punti di riferimento del segmento.

Renault Symbioz

La Renault Symbioz rappresenta il volto più moderno e tecnologico del GPL secondo il gruppo Renault. Disponibile da 25.900 euro con il collaudato motore ECO-G 120, punta su comfort, efficienza e una forte componente digitale.

Gli interni sono ben rifiniti, con schermi ampi e un’impostazione moderna che strizza l’occhio ai SUV premium. Su strada si distingue soprattutto per il comfort di marcia, qualità molto importante per chi affronta frequentemente lunghi viaggi.

Il motore GPL mantiene bassi i costi di gestione senza penalizzare eccessivamente le prestazioni, rendendo la Symbioz una scelta molto interessante per famiglie e pendolari.

DR 3

Tra i marchi che hanno puntato maggiormente sul GPL negli ultimi anni c’è sicuramente DR. La DR 3 parte da 19.900 euro nella configurazione bifuel e continua a conquistare il mercato grazie a un rapporto qualità/prezzo estremamente competitivo.

Il celebre motore 1.5 GPL della casa molisana è semplice e facile da gestire, mentre la dotazione di serie è generalmente più ricca rispetto a molte concorrenti dirette. Telecamera, schermo centrale, cerchi in lega e numerosi accessori spesso arrivano già inclusi.

La DR 3 non punta al lusso o alla guida sportiva, ma offre tanto spazio e costi contenuti, qualità che spiegano il crescente successo del marchio italiano.

Kia Sportage

Chiudiamo con la proposta più ricca e sofisticata della lista. La Kia Sportage GPL parte da 35.750 euro e si rivolge a chi cerca un SUV moderno, tecnologico e ben equipaggiato senza rinunciare al risparmio del gas.

Le dimensioni importanti garantiscono un’elevata abitabilità interna, mentre la qualità costruttiva si conferma tra le migliori del segmento generalista europeo. L’ultima evoluzione della Sportage ha portato un design ancora più personale e tecnologico, con fari futuristici, doppio display panoramico e una ricca dotazione ADAS.

Il GPL qui diventa quasi una scelta strategica: permette infatti di contenere sensibilmente i costi di utilizzo di un SUV di medie dimensioni pensato per affrontare lunghi viaggi e utilizzo familiare intenso. Una delle alternative più complete per chi vuole spazio, tecnologia e convenienza nello stesso pacchetto