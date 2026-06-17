Kia Sportage Tri-Fuel: il SUV che moltiplica l’autonomia

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

La mobilità del futuro non passa necessariamente da una sola strada, oramai lo sappiamo. Oggi parliamo di tre anime e una sola missione:percorrere oltre 1.500 chilometri senza rinunciare a prestazioni e risparmio. Con il nuovo Sportage Tri-Fuel, Kia sceglie una via originale e tutta italiana, combinando benzina, GPL e tecnologia full hybrid in un SUV che promette di rivoluzionare il concetto di efficienza. Un modello pensato per chi macina chilometri, ama la libertà e non vuole compromessi tra piacere di guida e costi di gestione.

Quando l’efficienza diventa intelligente

Nel panorama automobilistico attuale, dove ogni costruttore cerca la formula perfetta per conciliare sostenibilità, autonomia e accessibilità, Kia presenta una risposta concreta e sorprendente. Si chiama Sportage Tri-Fuel ed è il primo SUV della Casa coreana a unire tre diverse fonti di energia: benzina, GPL e sistema full hybrid. Un progetto sviluppato insieme a Westport Fuel Systems Italia che rappresenta l’evoluzione di una tecnologia già sperimentata con successo sulla Kia Niro.

Il risultato è una proposta unica sul mercato, capace di rispondere alle esigenze di chi utilizza l’auto ogni giorno per lavoro, famiglia e tempo libero, senza dover fare i conti con l’ansia da autonomia.

Prestazioni da protagonista

Chi pensa che efficienza significhi rinunciare al piacere di guida dovrà ricredersi. Sotto il cofano di nuovo Sportage Tri-Fuel troviamo una potenza complessiva di 237 CV e una coppia massima di 380 Nm, valori che permettono al SUV coreano di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di otto secondi.

Numeri che lo collocano ai vertici della categoria e che dimostrano come l’elettrificazione possa convivere perfettamente con dinamismo e brillantezza. La sensazione è quella di avere a disposizione un’auto versatile, pronta sia nei percorsi urbani sia nei lunghi viaggi autostradali.

Oltre 1.500 chilometri di libertà

Il vero punto di forza di nuovo Sportage Tri-Fuel è però l’autonomia. Grazie alla combinazione tra serbatoio benzina, alimentazione GPL e sistema ibrido, il SUV può percorrere oltre 1.500 chilometri senza necessità di rifornimento. Un valore che supera persino molte tradizionali motorizzazioni diesel. Ancora più interessante il dato relativo al GPL: con circa 40 euro è possibile riempire il serbatoio dedicato e percorrere fino a 650 chilometri. Un vantaggio concreto che si traduce in un significativo contenimento dei costi di esercizio, particolarmente apprezzabile in un periodo in cui il tema del budget familiare è sempre più centrale.

Una gamma per ogni esigenza

Kia ha costruito l’offerta di nuovo Sportage Tri-Fuel su tre livelli di allestimento: Business, Style e la nuova Black Edition. Già la versione d’ingresso propone contenuti di livello elevato, con guida assistita di Livello 2, smart key e fari Full LED. Salendo di livello arrivano dotazioni sempre più ricche, tra cui cerchi in lega da 18 pollici, Blind Spot Monitor e ricarica wireless per smartphone, elementi ormai imprescindibili per chi vive l’auto come un’estensione della propria quotidianità digitale.

Black Edition, il lato più elegante di Sportage

La vera novità della gamma è però la Black Edition, una versione che punta con decisione sul design e sull’esclusività. Elementi in nero lucido, dettagli dedicati, cerchi da 19 pollici e la possibilità di scegliere il tetto nero a contrasto trasformano il SUV in un oggetto di stile oltre che di mobilità. Anche l’abitacolo segue la stessa filosofia. Il doppio display panoramico da 12,3 pollici domina la plancia, mentre i sedili dedicati in Kia Tex Delight nero e il rivestimento del tetto scuro contribuiscono a creare un’atmosfera sofisticata e contemporanea. A completare il quadro troviamo il portellone intelligente e una cura per il comfort che rende ogni viaggio più piacevole.

La risposta italiana alla mobilità reale

Nuovo Kia Sportage Tri-Fuel sceglie la strada della concretezza offrendo una soluzione immediatamente utilizzabile, efficiente e accessibile. È un SUV che guarda avanti guardando alle esigenze reali degli automobilisti. Qui la vera innovazione è stata trovare il modo migliore per far convivere tecnologie diverse in un unico, intelligente equilibrio.