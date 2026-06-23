Con orgoglio, Stellantis ha lanciato sul mercato la Fiat 500 Hybrid Dolcevita, la city car costruita interamente nello stabilimento di Mirafiori e pensata per chi non vuole abbandonare il motore termico ma sensibile all'ambiente.

Con la nuova 500 Hybrid Dolcevita, la Fiat punta a riconquistare una parte importante del mercato delle citycar, offrendo un’alternativa più accessibile rispetto alla versione a batteria e riportando la produzione di un modello strategico nello stabilimento di Mirafiori a Torino. La 500 rappresenta da anni uno dei simboli dell’automobile italiana. Dalla rinascita del modello nel 2007 fino alle più recenti, la piccola torinese ha costruito il proprio successo attorno a un mix di design, dimensioni compatte e forte identità stilistica.

Un modello centrale per il futuro di Fiat

La nuova 500 Hybrid arriva in un momento particolare per il mercato europeo dell’auto. Se da una parte continua il processo di elettrificazione, dall’altra molti costruttori stanno registrando una domanda ancora significativa per modelli a basse emissioni ma dotati di motore a combustione.

Per Fiat, il ritorno della versione ibrida rappresenta una scelta industriale e commerciale di rilievo. La 500 hybrid Dolcevita viene assemblata a Mirafiori, uno degli stabilimenti storici dell’automotive italiano, forse lo stabilimento per eccellenza e permette al marchio di presidiare nuovamente il segmento delle citycar compatte con un prodotto destinato a un pubblico molto ampio.

Design fedele alla tradizione

L’allestimento Dolcevita aggiunge alcuni dettagli specifici che ne rafforzano il carattere elegante e lifestyle. Le finiture dedicate, i richiami cromati e gli elementi distintivi della serie contribuiscono a creare un’immagine raffinata senza snaturare il design originale.

La presenza della capote apribile in tela, elemento tradizionalmente associato alla denominazione Dolcevita, rafforza ulteriormente il legame con la tradizione della gamma 500 e con l’immaginario della mobilità urbana italiana. La capote si apre in 8″, attivabile facilmente da una levetta posta al termine del bracciolo.

Interni e tecnologia

L’abitacolo al suo interno presenta una plancia ben calibrata tra l’area digitale del contachilometri, l’infotainment e il portaoggetti frontale. Al centro della plancia trova spazio il sistema di infotainment con schermo touchscreen da 10,25 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

La strumentazione digitale e la disposizione dei comandi sono pensati per facilitare l’utilizzo quotidiano, soprattutto negli spostamenti urbani. L’intera gestione dei servizi alla guida è possibile farla sia analogicamente, che digitalmente tramite il touch dello schermo: climatizzazione auto, regolazione fari, chiusure porta e la tipica connessione dello smartphone sia per rubrica che per media.

Le dimensioni esterne contenute impongono inevitabilmente qualche compromesso in termini di abitabilità posteriore, ma la vettura continua a rivolgersi principalmente a chi utilizza l’auto in coppia o in ambito cittadino. Lo stesso vale per il bagagliaio, dimensionato per rispondere alle esigenze quotidiane piuttosto che ai lunghi viaggi.

Come va su strada

Appena si entra nella 500 Hybrid Dolcevita si ha subito la sensazione di un’auto disegnata per il massimo comfort nella guida quotidiana in città.

Ogni elemento presente nella parte anteriore della vista dell’autista, non crea alcun ingombro. Lo schermo dell’infotainment non provoca quel fastidio tipico dei grandi schermi touch che si trovano su molte auto di recente uscita.

La guidabilità nelle strade di città o paese è agevole: sterzo leggero, accelerazione delicata e con le marce basse l’auto è silenziosissima, sembra quasi di guidare un’elettrica. I sensori di velocità integrati permettono di non sforare mai i limiti cittadini, nota da non sottovalutare viste le misure sulla viabilità con le zone a 20-30Km/h che si alternano ai tipici limiti di 50Km/h.

Il cambio a 6 marce permette di avere sprint anche su strade extra-cittadine come tangenziali e circonvallazioni. In prima, seconda e terza i consumi sono bassi, tipici di una city car con la parte hybrid che supporta il termico migliorandone le prestazioni.

A chi si rivolge

La Fiat 500 Hybrid Dolcevita si rivolge a chi cerca una vettura compatta, facile da utilizzare nel traffico quotidiano e caratterizzata da una forte personalità estetica. Non nasce con l’obiettivo di offrire prestazioni elevate o grande versatilità familiare, ma punta su dimensioni contenute, semplicità di utilizzo e riconoscibilità del design.

In un mercato che continua a spingere verso l’elettrificazione, la nuova 500 Hybrid rappresenta una proposta destinata a chi desidera mantenere la praticità di un motore termico senza rinunciare alle soluzioni di efficientamento introdotte dalle più recenti tecnologie mild hybrid. Per Fiat è soprattutto il ritorno di un modello destinato a giocare un ruolo importante nel rilancio della produzione italiana e nel consolidamento della presenza del marchio nel segmento delle citycar.