Audi apre i preordini per la nuova Q3 e-hybrid, la versione plug-in del SUV compatto di terza generazione. Un modello che continua a innovarsi e ridefinire gli standard della categoria, combinando il design muscolare e l’eleganza che da sempre caratterizzano la famiglia Q3 con un’inedita efficienza elettrificata. L’autonomia in modalità 100% elettrica supera ogni record e si spinge fino ai 119 chilometri, un traguardo che la mette al primo posto del segmento.

Due versioni plug-in fino a 272 CV

La nuova Audi Q3 e-hybrid si presenta in Italia in due varianti: 45 TFSI e e 50 TFSI e. Entrambe le versioni si basano sul 4 cilindri 1.5 TFSI Evo2 abbinato a un motore elettrico integrato nel cambio automatico S tronic a doppia frizione. Le differenze si trovano nella spinta, con la prima versione che offre 204 CV, che diventano 272 CV nella configurazione più performante. Entrambe le motorizzazioni possono contare sulla la trazione è anteriore: una scelta pensata per contenere i consumi e massimizzare l’efficienza, pur garantendo la brillantezza tipica dei SUV Audi. La batteria più capiente rispetto alla generazione precedente, rappresenta il cuore del sistema ibrido plug-in.

Autonomia da record: fino a 85 km in elettrico

Audi Q3 e-hybrid si distingue per un’autonomia in modalità elettrica che raggiunge i 119 chilometri secondo il ciclo WLTP. Questa performance è resa possibile grazie alla batteria ad alta densità da 25,7 kWh (19,7 kWh netti), quasi raddoppiata rispetto al modello precedente, e a una gestione intelligente della trazione. Le novità del nuovo modello riguardo anche la ricarica in corrente continua (DC) con potenze che ora arrivano fino a 50 kW. La ricarica supporta fino a 11 kW, consentendo un passaggio dal 10% all’80% in meno di 30 minuti.

Digitalizzazione al top

Nel segno della continuità con gli ultimi modelli della casa, anche la nuova Audi Q3 e-hybrid punta forte sulla digitalizzazione. A bordo troviamo il Virtual Cockpit da 10,25 pollici, affiancato da un display centrale MMI touch da 10,1”, perfettamente integrato nella plancia. Supporto sia Apple CarPlay che Android Auto in modalità wireless, mentre il sistema integrato si basa su Android Automotive OS, permettendo di gestire le applicazioni direttamente dall’auto e offrendo anche l’interazione con l’assistente virtuale guidato da Intelligenza Artificiale. A stupire sono anche le funzionalità derivate dall’app myAudi, che consente di controllare da remoto lo stato della batteria, la climatizzazione, la posizione del veicolo e persino di pianificare la ricarica. Un ecosistema digitale che rende la guida più semplice, comoda e connessa, anche quando si è lontani dal volante.

Audi Q3 2025: prezzo di listino e preordini

Audi Q3 e-hybrid sarà disponibile nelle concessionarie italiane a partire dal quarto trimestre del 2025, con un prezzo base che parte da 49.800 euro. La gamma prevede tre allestimenti: Business, Business Advanced e S Line Edition, pensati per offrire soluzioni adatte a diverse esigenze, dalla flotta aziendale, al cliente business a chi cerca un tocco sportivo in più. Con il suo mix di autonomia elettrica da record, tecnologia all’avanguardia e design rinnovato, la Q3 e-hybrid si propone come una delle opzioni più interessanti nel segmento dei SUV compatti plug-in, pronta a conquistare chi cerca un’auto versatile senza rinunciare all’efficienza e alla guida dinamica.