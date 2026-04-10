Audi ha annunciato l'apertura dei preordini della nuova Audi RS 5: è la prima RS con sistema plug-in ad arrivare sul mercato

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Ufficio Stampa Audi Ecco i prezzi della Audi RS 5

Audi ha annunciato l’avvio della fase di prevendita della Nuova Audi RS 5, evoluzione della RS 4 e prima PHEV high performance mai realizzata da Audi Sport. Si tratta di un progetto molto interessante e ricco di potenzialità che potrebbe diventare un importante punto di riferimento della gamma sportiva della Casa dei quattro anelli nel corso dei prossimi anni. Il modello ha tutte le carte in regola per diventare un punto di svolta per la gamma Audi, offrendo contenuti sportivi e i vantaggi dell’ibrido. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito al nuovo modello.

Una sportiva ricca di potenzialità

Audi alza il livello e punta a conquistare il mercato delle sportive con la sua prima RS ibrda plug-in. Alla base del progetto c’è il motore V6 2.9 TFSI biturbo in grado di erogare una potenza di 510 CV, con un incremento di 60 CV rispetto a quanto visto sulla RS 4 Avant. Al motore benzina viene abbinato un motore elettrico da 177 CV oltre al cambio tiptronic a otto rapporti.

La potenza complessiva è di 639 CV, con una coppia di 825 Nm (+189 CV e +225 Nm rispetto alla RS 4 Avant). Per quanto riguarda le prestazioni, la vettura è dotata di uno scatto 0-100 km/h completato in 3,6 secondi e può raggiungere una velocità massima di 285 km/h.

Il sistema ibrido può contare su un’architettura a 400 Volt e su una batteria da 25,9 kWh nominali (22 kWh netti) che offre un’autonomia di 84 chilometri in modalità a zero emissioni. Tra le caratteristiche tecniche troviamo il Dynamic Torque Control e il differenziale centrale autobloccante. Da segnalare anche la scocca più rigida del 10% rispetto ad Audi A5 e gli assali Audi Sport del tipo multilink a 5 bracci.

La vettura viene proposta nelle configurazioni Avant e berlina con quest’ultima che torna a distanza di oltre vent’anni dal lancio della RS 4 sedan. A disposizione dei clienti ci sarà una versione standard e una versione top di gamma, chiamata Performance.

Questa versione sarà caratterizzata da elementi esclusivi come paraurti specifici, scarico sportivo RS, interni RS con sedili sportivi Plus rivestiti in pelle, ventilati e corredati della funzione massaggio, velocità massima di 285 km/h, cerchi in lega da 21 pollici,gruppi ottici posteriori OLED, park assist pro con funzionalità remote e top view camera 3D surround 360°.

A disposizione della clientela ci saranno cerchi da 20 o 21 pollici, con la possibilità anche di optare per le ruote forgiate da 21 pollici a 6 doppie razze (soluzione disponibile in nero metallizzato, grigio platino opaco oppure in oro neodimio opaco).

Prezzo e disponibilità

La Nuova Audi RS 5, come sottolineato in apertura, entra questa settimana in fase di prevendita e sarà nelle concessionarie italiane a partire dal prossimo mese di giugno 2026. La vettura potrà contare sul programma Audi exclusive per garantire ai clienti tante opzioni di personalizzazione.

Per quanto riguarda i prezzi, invece, la versione Avant partirà da 113.500 euro con la variante top di gamma Performance che sarà disponibile a partire da 123.500 euro. Per quanto riguarda la versione berlina, invece, il prezzo di partenza sarà di 111.100 euro con la versione Performance che partirà da 121.100 euro. Per tutti i dettagli è possibile fare riferimento alle concessionarie Audi.