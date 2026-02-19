Audi RS 5 è ora plug-in, la rivoluzione elettrificata dei Quattro Anelli con 639 cavalli per riscrivere la sportività tra la pista e l'anima da gran turismo

Il debutto della nuova Audi RS 5 segna un momento di rottura e, contemporaneamente, di evoluzione per la Casa di Ingolstadt. Per la prima volta nella storia di Audi Sport, un modello ad altissime prestazioni adotta la tecnologia ibrida plug-in, realizzando una vera e propria svolta strategica. Questa vettura, discendente diretta della precedente RS 4, non si limita a elettrificare la gamma, ma riscrive il concetto di DNA RS, mettendo in coniugazione l’anima da sportiva vera con lo spirito da gran turismo. Come dichiarato dal CEO di Audi AG, Gernot Döllner, la RS 5 è l’apice della gamma A5 e introduce soluzioni tecniche raffinate destinate a segnare l’inizio di una nuova era. Sicuramente coinvolgente.

Design: muscoli e derivazione racing

Sotto il profilo estetico, la nuova Audi RS 5 esprime visivamente la sua potenza attraverso carreggiate sensibilmente ampliate: rispetto alla vecchia RS 4, l’incremento è di oltre 90 mm complessivi, con un aumento specifico di 93 mm all’avantreno e 84 mm al retrotreno. Il design è dominato dai marcati blister quattro in corrispondenza dei passaruota, un chiaro omaggio alla leggendaria Audi Ur-quattro.

Il frontale è caratterizzato dall’ampia calandra “single frame” con struttura a nido d’ape tridimensionale e proiettori Matrix LED con una firma luminosa che richiama la bandiera a scacchi. Al retrotreno, l’impronta sportiva è rimarcata da un estrattore di derivazione racing e dall’esuberante scarico RS a doppia uscita centrale, corredato di valvole a farfalla per ottimizzare il sound. La vettura può essere ulteriormente personalizzata con cerchi forgiati fino a 21 pollici e pacchetti estetici in carbonio.

Dotazioni tecniche e digitali

L’abitacolo è dominato dall’Audi Digital Stage, un ecosistema digitale composto da un display curvo che integra l’Audi Virtual Cockpit da 11,9 pollici e lo schermo MMI da 14,5 pollici, oltre a uno schermo dedicato esclusivamente al passeggero. La strumentazione RS permette di monitorare parametri specifici come forze G, tempi sul giro e temperature degli pneumatici.

Dal punto di vista telaistico, la scocca è più rigida del 10% rispetto alla A5 standard, supportata da sospensioni sportive RS con ammortizzatori a doppia valvola che garantiscono una gestione indipendente di compressione ed estensione, permettendo di passare dal massimo comfort alla massima rigidità. L’impianto frenante è del tipo brake-by-wire, con l’opzione per dischi carboceramici che riducono le masse di 30 kg.

Motori e trazione quattro evoluta

La pietra d’angolo intorno alla quale fluttua questo nuovo modello dei Quattro Anelli è ciò che si nasconde sotto il cofano: il powertrain plug-in. Quest’ultimo è composto da un V6 2.9 TFSI biturbo da 510 CV abbinato a un motore elettrico da 177 CV integrato nel cambio tiptronic a otto rapporti. La potenza massima complessiva raggiunge i 639 CV con una coppia mostruosa di 825 Nm, valori che permettono di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi (5 decimi in meno della precedente RS 4) e raggiungere i 285 km/h.

La batteria da 25,9 kWh (22 kWh netti) può essere ricaricata in corrente alternata fino a 11 kW o durante la marcia tramite la funzione Battery Charge. La vera rivoluzione è però la trazione integrale quattro con il nuovo Dynamic Torque Control, un sistema di torque vectoring elettromeccanico che ripartisce la coppia tra le ruote posteriori in soli 15 millisecondi, garantendo un’agilità e una precisione in curva mai viste prima su un modello di serie.

Listino prezzi

La nuova Audi RS 5, disponibile sia in configurazione berlina che Avant, arriverà nelle concessionarie italiane nel corso del terzo trimestre 2026. Sebbene i prezzi siano ancora in fase di definizione, il listino stimato per la RS 5 berlina parte da 111.100 euro, mentre la versione performance tocca i 119.600 euro. Per la variante Avant, i prezzi partono da circa 113.500 euro, arrivando a 122.000 euro per l’allestimento top di gamma performance, che include velocità massima estesa, cerchi da 21 pollici e scarico sportivo RS.