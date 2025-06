Ufficio Stampa BMW La BMW XM si rinnova

BMW ha annunciato un importante aggiornamento per la gamma della sua BMW XM, uno dei modelli più apprezzati della sua offerta. Esce di scena l’allestimento base e ora i clienti interessati al SUV hanno la possibilità di scegliere tra due varianti, la XM 50e e la XM Label, entrambe dotate di un sistema Plug-in Hybrid ad alte prestazioni. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Una doppia scelta

A disposizione dei clienti interessati alla BMW XM c’è ora una doppia scelta. La grande novità è rappresentata dalla XM Label, unico modello della gamma che può contare sul motore V8 elettrificato che va a costituire il sistema M HYBRID. Questo modello è stato presentato in occasione della 24 Ore di Le Mans dalla Casa bavarese che, nel frattempo, sta registrando perdite milionarie a causa dei dazi.

Il motore V8 ha una potenza di 585 CV ed è abbinato a un motore elettrico, integrato nella trasmissione M Steptronic a otto marce, con potenza massima di 197 CV. Il sistema è in grado di raggiungere una potenza complessiva di 748 CV e una coppia motrice massima di 1.000 Nm.

Questi dati rendono la XM Label il modello di produzione BMW M più potente di sempre. Per quanto riguarda le prestazioni, lo scatto 0-100 km/h viene completato in 3,8 secondi mentre la velocità massima è di 250 km/h. Aggiungendo il tradizionale optional M Driver’s Package è possibile portare la velocità massima fino a 290 km/h.

Da segnalare la presenza di una batteria da 25,7 kWh che può garantire una percorrenza di 76 chilometri in modalità a zero emissioni. Tra le novità c’è anche un incremento della potenza di ricarica in corrente alternativa, che sale fino a 11 kW. Passando ai consumi, il dato dichiarato è di 2,3 litri per ogni 100 chilometri percorsi, con emissioni in atmosfera pari a 53 grammi di CO2 al chilometro.

Questa versione del SUV può contare anche su nuove opzioni di personalizzazione, sia per l’interno che per l’esterno. Tra le novità c’è la vernice BMW Individual Frozen Tanzanite Blue metallic. Di serie, inoltre, ci sono i cerchi in lega leggera da 22 pollici, styling 922 M a doppia razza bicolore, che vanno a rimpiazzare i precedenti da 21 pollici. All’interno ci sono i rivestimenti in pelle BMW Individual Night Blue Merino.

A completare la gamma c’è la già citata XM 50e. In questo caso, si tratta di una conferma rispetto al listino precedente. Quest’allestimento resta disponibile senza variazioni. Il modello include un motore a sei cilindri da 3.0 litri, abbinato a un motore elettrico, per una potenza complessiva di 476 CV. Il consumo è di 1,6 litri per ogni 100 chilometri, con emissioni di CO2 pari a 37 grammi al chilometro, mentre la percorrenza in modalità elettrica a zero emissioni arriva fino a 86 chilometri.

I prezzi per l’Italia

Il listino prezzi della nuova BMW XM parte ora da 137.500 euro, prezzo relativo alla versione 50e. La variante top di gamma Label, invece, arriva sul mercato italiano con un prezzo di partenza di 185.600 euro. I clienti interessati al nuovo modello hanno la possibilità di recarsi in una delle concessionarie della Casa per tutte le informazioni sulla disponibilità, la dotazione e gli optional e per completare l’ordine.