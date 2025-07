Ufficio Stampa Brabus La nuova Brabus 1000 è incredibile

Brabus alza l’asticella con la presenza della nuova Brabus 1000. Si tratta di una vera e propria supercar, in grado di garantire prestazioni sorprendenti e uno stile da sportiva senza compromessi. Alla base del progetto c’è un modello Mercedes, rielaborato dai progettisti Brabus che sono intervenuti su vari aspetti, a partire dai componenti aerodinamici, con l’obiettivo di incrementare il più possibile la sportività. Sotto al cofano trova spazio un sistema ibrido plug-in con motore V8, personalizzato da Brabus, e un motore elettrico che, combinati, raggiungono una potenza di ben 1.000 CV e possono garantire prestazioni da record. Andiamo a scoprire tutti i dettagli del nuovo modello.

Una sportiva da 1.000 CV

La nuova Brabus 1000 è stata sviluppata partendo dalla base della Mercedes-AMG GT 63 SE Performance, una coupé con configurazione 2+2. Sotto al cofano, la vettura propone un motore V8 bitrubo Brabus con cilindrata aumentata a 4,5 litri. Il motore può garantire fino a 796 CV di potenza e fino a 1.050 Nm di coppia motrice, con trazione integrale 4MATIC+ e con cambio automatico a 9 rapporti. Si tratta di una supercar ibrida: a completare la configurazione tecnica, infatti, c’è un motore elettrico da 204 CV di potenza che porta la potenza combinata a 1.000 CV, con una coppia motrice massima pari a 1.820 Nm (1.620 Nm in caso di guida stradale).

Le prestazioni sono incredibili: per uno 0-100 km/h bastano, infatti, 2,6 secondi mentre per raggiungere i 300 km/h, partendo da ferma, la nuova supercar di Brabus impiega 23,7 secondi, mostrando doti di accelerazione ottime. Per quanto riguarda la velocità massima (limitata elettronicamente), si arriva fino a 320 km/h. La Brabus 1000 può contare su componenti su misura, sviluppati in galleria del vento, per ottimizzare al massimo il comparto aerodinamico, un elemento centrale quando si raggiungono velocità così elevate.

La carrozzeria, inoltre, integra diversi elementi in fibra di carbonio, andando così anche a ottimizzare il peso. Per migliorare la maneggevolezza e la stabilità ad alta velocità oltre che per incrementare il look sportivo, la vettura propone uno spoiler anteriore con alette laterali rialzate sui passaruota. Ci sono anche i cerchi forgiati Monoblock Z, da 21 pollici all’anteriore e da 22 pollici al posteriore, con gomme 305/30 ZR21 e 335/25 ZR22. Al posteriore ci sono quattro terminali di scarico sportivi da 3 pollici e un vistoso alettone. Anche l’abitacolo interno è stato realizzato con l’obiettivo di massimizzare il carattere sportivo. Gli interni sono in pelle nera mentre il rivestimento del cielo è realizzato in fibra sintetica nera.

Ricordiamo che pochi mesi fa Brabus ha svelato una serie di novità con l’obiettivo di offrire una personalizzazione della gamma Mercedes-AMG, esaltando ancora di più le prestazioni delle vetture tedesche. Il nuovo progetto della supercar ibrida alza l’asticella e conferma che le grandi capacità dell’azienda.

Un modello per pochi

La nuova supercar di Brabus, come evidente da una rapida analisi delle sue caratteristiche tecniche, non sarà un modello per tutti. Il prezzo richiesto per l’acquisto, infatti, renderà il modello davvero esclusivo. Per ordinare una Brabus 1000, infatti, bisognerà mettere in conto una spesa di 445.900 euro + IVA. Per il momento, è confermata la commercializzazione in Germania dove, considerando anche l’IVA, sarà necessario mettere in conto una spesa di oltre 530.000 euro per effettuare l’acquisto. In Italia, con l’IVA più alta, la spesa sarà più alta.