Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa BYD BYD: il sistema ibrido per contrastare il caro carburanti

Il cielo sopra l’Europa si è fatto improvvisamente plumbeo, carico di un’incertezza che va ben oltre le semplici previsioni stagionali. Le stazioni di servizio, un tempo tappe quasi invisibili della nostra routine, sono diventate i termometri di una crisi che brucia: il caro carburante ha smesso di essere un’oscillazione di mercato per trasformarsi in un’emergenza sociale.

Con il divampare della guerra in Iran, i mercati petroliferi hanno reagito con uno shock violento che sta trascinando il continente, e l’Italia in prima fila, verso lo spettro di una nuova, temibile austerity. In questo scenario di razionamenti ipotizzati e prezzi alla pompa che sfidano ogni logica, il senso di precarietà nelle scelte di mobilità delle famiglie è diventato quasi tangibile. Ed è qui che entra in gioco BYD.

La risposta concreta al “caos”

È proprio in questo contesto di estrema incertezza, dove sembra che “tutti diano i numeri” senza offrire soluzioni reali, che BYD ha deciso di intervenire con un messaggio diretto e tempestivo. La sfida lanciata dal brand non è fatta di promesse astratte, ma di dati tecnici precisi, pensati per chi deve far quadrare i conti di casa senza rinunciare alla necessità di spostarsi. La risposta del colosso dell’alta tecnologia si chiama gamma Super Ibrida DM-i, una proposta che parla di efficienza, tecnologia e attenzione reale ai costi di utilizzo.

Mentre il costo dei combustibili fossili assume un peso sempre più rilevante, l’obiettivo dichiarato è quello di incidere in modo tangibile sui costi di gestione quotidiani. La tecnologia DM-i (Dual Mode intelligente) è stata sviluppata proprio per valorizzare i vantaggi della guida elettrificata, abbattendo quegli ostacoli che ancora oggi frenano molti automobilisti nel passaggio verso forme di mobilità più sostenibili.

Due auto in una: l’equilibrio del sistema DM-i

Il fulcro della proposta tecnologica, incarnato oggi dalla nuova BYD ATTO 2 DM-i, risiede nella capacità di offrire di fatto “due auto in una”. Da un lato, l’esperienza di guida è prevalentemente elettrica, caratterizzata da una fluidità e un silenzio che trasformano il tragitto casa-lavoro in un momento di relax; dall’altro, la sicurezza di un motore termico che interviene come supporto vitale.

Nella maggior parte degli utilizzi cittadini e quotidiani, la vettura viaggia in modalità elettrica, garantendo benefici immediati in termini di consumi. Tuttavia, quando la strada si allunga il motore a combustione entra in gioco per garantire un’autonomia combinata che raggiunge i 1.500 km, eliminando ogni forma di ansia da ricarica. I numeri che definiscono questa efficienza sono impressionanti: la gamma è capace di toccare i 23 km/l nei consumi medi combinati.

Garanzia e visione globale per un futuro più verde

In un mercato dove la durata del prodotto è fondamentale per giustificare l’investimento, BYD mette sul piatto una copertura solida: 8 anni di garanzia sulla batteria e una copertura complessiva che arriva fino a 250.000 km.

Questa sicurezza deriva dalla padronanza totale della catena industriale, che vede l’azienda produrre autonomamente componenti chiave come la celebre batteria Blade e i motori elettrici. BYD non si limita a vendere un’auto, ma propone uno strumento di difesa tecnologica contro le incertezze di un mondo che sta ridisegnando i propri confini energetici.