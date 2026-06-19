Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Changan La nuova tecnologia ibrida fa la differenza

Changan è una delle aziende cinesi che guarda al mercato europeo con grande interesse. La Casa punta all’Europa con l’obiettivo di ritagliarsi uno spazio da protagonista del mercato e un ruolo di primo piano in questa strategia lo ricoprirà la nuova tecnologia Ultra-Hybrid con cui Changan vuole sfruttare il trend di crescita delle auto ibride e, in particolare, delle ibride plug-in.

Questa nuova tecnologia fa il suo debutto sulla Deepal S05 Phev, il primo modello con sistema ibrido plug-in che il costruttore cinese porta sul mercato europeo. Si tratta di un progetto molto importante che potrebbe assumere un peso rilevante per il futuro del brand sul mercato. La vettura è stata progettata in Europa, presso il Changan European Design Center di Torino.

Andiamo ad analizzare tutti i dettagli in merito.

Già ordinabile

La nuova Deepal S05 Phev è già ordinabile in Europa, nella versione con guida a sinistra. L’azienda, che ha annunciato il debutto europeo più di un anno e mezzo fa, prevede di completare le prime consegne entro la fine del mese di luglio. Il nuovo modello, come detto, punta sulla tecnologia Ultra-Hybrid, sviluppata per trovare il giusto equilibrio tra gli spostamenti a zero emissioni in ambito urbano e la necessità di poter effettuare, quando serve, anche spostamenti lunghi. Si tratta di un punto di svolta per il mercato.

Changan punta a sfruttare la guida elettrica ma, nello stesso tempo, a garantire un’autonomia complessiva superiore a 1.000 chilometri. Alla base del sistema c’è un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 172 kW che viene affiancato da un motore benzina quattro cilindri da 1,5 litri, capace di erogare una potenza di 63 kW. Il dato complessivo è di 190 kW. Il sistema è supportato da una batteria al litio-ferro-fosfato con capacità di 18,4 kWh.

Grazie a questa batteria, la vettura è in grado di garantire un’autonomia in modalità elettrica che può arrivare fino a 100 chilometri nel ciclo Wltp. Da segnalare la possibilità di sfruttare la ricarica fino a 11 kW in corrente alternata e fino a 55 kW in corrente continua. La vettura, inoltre, può sfruttare il supporto alla tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), inclusa nella dotazione di serie. Dai dati dichiarati dal costruttore, emerge un consumo medio ponderato di 2,03 litri per ogni 100 chilometri, nel ciclo Wltp. Una volta che la batteria si è scaricata, invece, il consumo sarà di 5,4 litri per ogni 100 chilometri.

Un modello ricco di interesse

La Deepal S05 Phev rappresenta un progetto molto interessante e con grandi potenzialità. Si tratta di un SUV da 4,6 metri di lunghezza e con un passo di 2,88 metri. La capacità di carico è di 552 litri e sale fino a 1.310 litri, abbattendo i sedili. La vettura sarà disponibile in due allestimenti (Pro e Max) e potrà contare su una dotazione di serie molto ricca.

Già con la versione d’ingresso alla gamma, infatti, è possibile sfruttare il display touch da 15,4 pollici, con supporto Apple CarPlay, Android Auto, navigazione online e telecamera panoramica a 360 gradi. Ci sono anche 17 sistemi di assistenza alla guida. Puntando sulla versione Max, invece, la dotazione cresce ancora con l’aggiunta di sedili anteriori riscaldabili e ventilati, head-up display con realtà aumentata, illuminazione ambientale a 64 colori e ricarica wireless per smartphone da 50 Watt.