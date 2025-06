Fonte: Ufficio Stampa Cupra

Uno dei segreti del successo di Cupra è rappresentato dallo sviluppo di una gamma ibrida in grado di soddisfare le richieste della clientela, alla ricerca di nuove soluzioni elettrificate in grado di offrire un’esperienza di guida soddisfacente. La gamma del brand ruota intorno alla tecnologia e-HYBRID con cui Cupra sta convincendo tantissimi automobilisti.

La nuova tecnologia ibrida plug-in di seconda generazione oggi può garantire ottime prestazioni, con la possibilità di arrivare fino a 272 CV di potenza massima e 400 Nm di coppia. Nello stesso tempo, però, il sistema ibrido riesce a offrire anche la possibilità di guida a zero emissioni con un’autonomia molto elevata. Chi sceglie Cupra può percorrere fino a 125 chilometri in modalità elettrica.

La tecnologia e-HYBRID è oggi parte integrante dell’offerta Cupra con modelli come la Formentor (per cui questa tecnologia copre il 40% delle vendite come confermato dall’azienda), la Terramar, la Leon e la Leon Sportstourer. Per i clienti, quindi, ci sono tante opzioni da considerare per poter scegliere il modello giusto.

La gamma e-HYBRID

I sistemi e-HYBRID di Cupra utilizzano un motore 1.5 e-HYBRID che viene proposto in due varianti di potenza. La versione “base” è in grado di erogare fino a 202 CV, con 350 Nm di coppia massima. La variante più potente, invece, può arrivare a 272 CV, con 400 Nm di coppia massima. Questa soluzione è composta da un motore elettrico da 116 CV che viene abbinato a un motore benzina da 1.498 cc che può sviluppare fino a 177 CV, in base alla versione utilizzata.

Un ruolo centrale nello sviluppo dei modelli Plug-in Hybrid di Cupra lo ricopre il pacco batterie. Grazie alla possibilità di sfruttare una capacità fino a 19,7 kWh (con una composizione chimica al nichel, manganese e cobalto e una struttura a quattro moduli per 24 celle), le vetture di Cupra possono offrire un’autonomia elevata in modalità elettrica. Disattivando il motore termico, è possibile arrivare a un massimo di 125 chilometri di autonomia con una sola carica della batteria.

Si tratta di un valore eccellente considerando che, come chiarito dal brand, un cliente medio che sceglie una vettura di segmento C percorre circa 53 chilometri al giorno. Il supporto alla ricarica rapida, inoltre, riduce i tempi per il ripristino dell’autonomia. Con una ricarica in corrente alternata a 11 kW, ad esempio, servono 2 ore e 30 minuti per una carica completa. Con la ricarica in corrente continua, fino a 50 kW, bastano 26 minuti per passare dal 10% all’80%. Cupra punta a sfruttare le soluzioni e-HYBRID per scalare posizioni nella classifica delle auto ibride più vendute.

I prezzi

Tutta la gamma Cupra e-HYBRID è ora disponibile sul mercato italiano con la possibilità di sfruttare una serie di promozioni. La Leon 1.5 e-HYBRID 205 CV DSG, ad esempio, è disponibile con anticipo di 7.600 euro e 35 rate da 185 euro mentre la versione Sportstourer prevede un anticipo di 7.800 euro e rate da 225 euro. Per la Terramar 1.5 e-HYBRID 204 CV si parte da un anticipo di 8.000 euro e sempre 35 rate mensili ma da 295 euro. Per la Formentor e-HYBRID 204 CV è disponibile una promo con anticipo zero e 35 rate da 395 euro. Tutti i dati in merito alle promozioni, in ogni caso, sono disponibili sul sito Cupra oppure in una delle concessionarie del brand.