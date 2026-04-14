L'unione tra GPL e tecnologia ibrida debutta sulla trazione integrale: i segreti del nuovo motore da 156 CV e cambio automatico di Dacia Duster

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Dacia Dacia Duster: il motore Hybrid-G 150 mette insieme il GPL con l'elettrificazione

Nel panorama automobilistico europeo, pochi modelli sono riusciti a ridefinire il concetto di “essenziale” con lo stesso impatto della Dacia Duster. Dal 2018, questo modello si è confermato il SUV più venduto ai privati in Europa, un successo costruito sulla capacità di evolversi restando fedele a un rapporto qualità-prezzo unico. Con l’arrivo del Model Year 2026, il veicolo del brand romeno compie un ulteriore balzo tecnologico, introducendo una motorizzazione che incarna la sintesi perfetta tra risparmio, potenza e capacità off-road: il nuovo propulsore Hybrid-G 150 4×4 automatico.

La rivoluzione del “G”: l’unione tra GPL e Hybrid

Il fulcro di questa novità è rappresentato dalla motorizzazione Hybrid-G 150, un sistema che spinge la filosofia “eco-smart” di Dacia verso nuovi orizzonti. Si tratta di una soluzione tecnica sofisticata che combina i vantaggi del bifuel GPL (storicamente noto come Eco-G) con l’efficienza della tecnologia Hybrid. Questo motore a 3 cilindri da 1.2 litri sprigiona una potenza termica di 113 kW, ma è nel dato combinato che mostra i muscoli: il sistema raggiunge una potenza complessiva di 115 kW (circa 156 CV), offrendo una risposta pronta e vigorosa in ogni condizione.

L’efficienza è il pilastro di questo progetto. Nel ciclo misto, la Duster Hybrid-G 150 4×4 dichiara consumi di 7,2-7,3 litri per 100 km quando alimentata a GPL, con emissioni di CO₂ contenute tra i 117 e i 118 g/km. Quando si passa alla modalità benzina, i valori si attestano sui 5,9-6,0 l/100 km. Questi numeri non sono solo statistiche, ma la promessa di un’autonomia estesa e di costi di gestione drasticamente ridotti, rendendo il veicolo ideale per chi affronta lunghi viaggi e non vuole essere schiavo del caro carburante.

Comfort automatico e anima 4×4

La vera particolarità di questa versione risiede nell’abbinamento tra la trazione integrale e il cambio automatico, una combinazione molto attesa che eleva il piacere di guida e la versatilità del mezzo. Per supportare le escursioni fuori dall’asfalto, la vettura è dotata di serie del sistema Hill Descent Control, che permette di affrontare discese ripide e scivolose con il massimo controllo, mantenendo una velocità costante senza dover intervenire freneticamente sui freni.

Inoltre, questa specifica motorizzazione gode di un trattamento privilegiato in termini di equipaggiamento. Il freno di stazionamento elettrico, per esempio, è offerto di serie a partire dalla versione Expression esclusivamente sulla Hybrid-G 150 4×4, mentre rimane un’opzione o è assente sulle altre motorizzazioni. Anche il comfort autostradale beneficia della tecnologia automatica: l’Adaptive Cruise Control è infatti disponibile proprio perché accoppiato alla trasmissione automatica, garantendo viaggi meno affaticanti e più sicuri.

Un design robusto che rispetta l’ambiente

L’involucro di questa tecnologia non è da meno. La Duster MY26 sfoggia un design caratterizzato da linee tese e volumi netti, impreziosito dalla firma luminosa a forma di Y nei fari anteriori e posteriori. Ma la robustezza è anche sostenibile: la vettura è avvolta da una cintura protettiva in Starkle, un materiale innovativo composto per il 20% da plastica riciclata. Questo materiale, resistente agli urti e ai graffi, non richiede verniciatura e mantiene il colore inalterato nel tempo, sottolineando l’anima outdoor del modello.

Posizionamento e prezzi

Dacia conferma la sua filosofia “Value for Money” anche per questa versione alto di gamma. La Duster Hybrid-G 150 4×4 è disponibile in tre allestimenti: si parte dai 28.500 euro della versione Expression, per arrivare ai 30.050 euro dei ricchi allestimenti Extreme e Journey.