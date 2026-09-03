Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Dacia Nuova versione ibrida per la Sandero Streetway

Dacia ha annunciato un importante aggiornamento per la gamma della sua Sandero, uno delle bestseller del mercato europeo che oggi diventa ancora più completa e interessante.

L’azienda, infatti, ha introdotto sul mercato la nuova Sandero Streetway Hybrid 155, modello che va ad affiancarsi alla versione Stepway, che già può contare su questa motorizzazione.

Questa novità rappresenta un’aggiunta da tenere d’occhio, anche per via di un prezzo particolarmente accessibile che permette alla nuova Full Hybrid di ritagliarsi uno spazio da protagonista del mercato.

Le caratteristiche della nuova variante

La Sandero Streetway Hybrid 155 va a posizionarsi tra i modelli Full Hybrid più accessibili del mercato nel proprio segmento, offrendo quella che Dacia definisce una “combinazione unica di efficienza, semplicità di utilizzo e convenienza economica”.

Il sistema ibrido della vettura è composto da un motore benzina 1.8 a quattro cilindri, che può erogare una potenza massima di 109 CV. Il motore termico viene abbinato a due motori elettrici e a una batteria da 1,4 kWh. A gestire il tutto c’è un cambio automatico. Si tratta della stessa motorizzazione già vista con la Sandero Stepway Hybrid 155 e con altri modelli del Gruppo Renault.

Secondo quanto rivelato dall’azienda, nel traffico urbano è possibile viaggiare fino all’80% del tempo in modalità elettrica, contribuendo a ridurre consumi, emissioni e rumorosità. L’ibrido è pensato per massimizzare l’efficienza e il comfort, includendo anche il recupero di energia in frenata e decelerazione.

Per quanto riguarda i consumi, la vettura, stando ai dati dichiarati da Dacia, parte da 4,2 litri per ogni 100 chilometri percorsi, registrando emissioni di CO2 a partire da 96 grammi al chilometro. I dati in questione, è bene sottolineare, sono provvisori: il modello, infatti, è in fase di omologazione e Dacia aggiornerà questi numeri nelle prossime settimane.

Il tema dell’efficienza è centrale per questa versione della Sandero. Stando a quanto comunicato da Dacia, rispetto a una motorizzazione benzina equivalente, il sistema Full Hybrid può consentire una riduzione dei consumi fino al 40%, contribuendo a contenere il costo complessivo di utilizzo del veicolo.

A rendere ancora più interessante il nuovo progetto di Dacia è il prezzo. La vettura viene proposta sul mercato italiano con un listino molto aggressivo e con un modello di partenza che si posiziona al di sotto della soglia psicologica dei 20.000 euro. Di seguito i dettagli.

I prezzi

La nuova Dacia Sandero Streetway Hybrid 155 arriva sul mercato in due allestimenti. La versione Expression Hybrid 155 sarà disponibile al prezzo di 19.900 euro, mentre quella Journey richiederà un costo extra di 1.000 euro.

La versione Expression include i cerchi in lega da 16 pollici, i fari anteriori a LED, il clima manuale, il sistema di infotainment da 10 pollici, con Android Auto e Apple CarPlay e tutti gli ADAS obbligatori, in base alla normativa vigente.

Ricordiamo che il listino prezzi della Sandero Streetway parte da 16.600 euro, con il modello base che può contare sul motore 1.0 TCe da 100 CV, una delle unità di riferimento della gamma di motorizzazioni della vettura della Casa del Gruppo Renault.