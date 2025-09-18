Ufficio Stampa Fiat La nuova Fiat 500 Hybrid Torino verrà presentata al pubblico in occasione del Salone Auto Torino 2025

Fiat riporta la sua icona nello stabilimento che l’ha resa leggenda. La 500 Hybrid Torino è insieme celebrazione e rivincita: un’icona che rinasce nello stesso stabilimento da cui la Casa italiana ha scritto pagine decisive della sua storia.

Presentazione al pubblico

La nuova serie speciale farà il suo esordio ufficiale al Salone Auto Torino 2025, in programma dal 26 al 28 settembre, quando il pubblico potrà vedere da vicino fin dove la creatività italiana, e nello specifico quella torinese, sa spingersi ancora oggi. La prima uscita in un evento richiamante appassionati e addetti ai lavori da tutta Europa enfatizza il valore simbolico della città nel panorama internazionale.

All’esterno spiccano due tinte dedicate, Yellow Gold e Ocean Green, a cui se ne affiancano cinque opzionali. Distinguere l’edizione è questione di istanti, grazie al badge con la Mole Antonelliana, simbolo inconfondibile di Torino, accanto al logo Hybrid, che sottolinea la tecnologia mild-hybrid adottata.

Per quanto riguarda gli interni, la 500 Hybrid Torino punta su dettagli esclusivi come i sedili in tessuto dedicato con logo Fabbrica Italiana Automobili Torino, il cruscotto in tinta carrozzeria e il volante soft-touch nero. Scelte volte a richiamare le origini del brand e, al tempo stesso, conferire un tono personale all’abitacolo. Passando alla tecnologia, il conducente gestisce tutto tramite un display da 10,25 pollici con DAB, Apple CarPlay wireless, Android Auto, mirror USB e servizi connessi, e la dotazione comprende pure avviamento senza chiave, climatizzatore automatico, cruise control, sensori luce, pioggia e parcheggio.

Nel “ventre” della nuova Cinquina pulsa il motore FireFly 1.0 tre cilindri da 65 CV, conforme alla normativa E6bis, abbinato a un cambio manuale a sei rapporti. La spinta è supportata dal sistema mild-hybrid a 12V, che ottimizza consumi e riduce l’impatto ambientale, integrandosi nella filosofia di un modello sostenibile e rispettoso della tradizione. Sul fronte efficienza, dichiara un consumo medio di 5 l/100 km ed emissioni di anidride carbonica pari a 120 g/km secondo il ciclo WLTP.

Il prezzo di lancio e la promo

Olivier François, CEO di Fiat e CMO globale di Stellantis ha dichiarato:

“Mirafiori non è solo una fabbrica, è il cuore di Fiat e oggi la leggendaria 500 torna finalmente a casa, a Torino, con un’edizione speciale, la 500 Hybrid Torino. Un modello che rende omaggio alle nostre origini e che continua a essere simbolo di innovazione, cultura e società italiana”

Un ritorno carico di simbolismo: la 500, nata nel 1957, si lega di nuovo alla città che ne ha visto i primi passi, confermandosi emblema di innovazione e cultura italiana.

I prezzi di listino della Fiat 500 Hybrid Torino 1.0 65 CV partono da 20.900 euro (IPT e contributo PFU esclusi), tuttavia con le promo in corso scendono a 19.900 euro, e ulteriormente a 18.950 euro scegliendo il finanziamento Stellantis Financial Services insieme alla rottamazione di un veicolo fino a Euro 4. La formula prevede anticipo di 4.903 euro, poi 35 rate da 129 euro e una rata finale residua di 12.794 euro, con TAN fisso 5,99% e TAEG 8,53%. Nonostante la Torino nasca a scopo celebrativo, le condizioni di vendita fanno felici le tasche del grande pubblico.