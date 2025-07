Ufficio Stampa Stellantis La Fiat 500 ibrida sarà realizzata a Mirafiori

La produzione della nuova Fiat 500 ibrida sta per iniziare. Il nuovo modello sarà realizzato nello stabilimento di Mirafiori, andando ad affiancare la variante elettrica. Si tratta di un progetto chiave sia per il brand italiano che per il futuro dell’impianto piemontese, che ha bisogno di incrementare i volumi di produzione in tempi rapidi. In queste ultime ore, Stellantis ha fornito alcune importanti anticipazioni sul nuovo progetto, confermando quelli che saranno i target di vendita e chiarendo anche le tempistiche di inizio della produzione.

Il debutto è vicino

La Fiat 500 ibrida è quasi pronta e le tempistiche anticipate nei mesi scorsi saranno rispettate. La produzione, fa sapere Stellantis con un comunicato ufficiale, prenderà il via nel corso del mese di novembre 2025. Entro la fine dell’anno in corso, da Mirafiori usciranno circa 5.000 unità della nuova 500 che sarà proposta in tre varianti di carrozzeria (le classiche Berlina e Cabrio oltre alla 3+1).

I target per il futuro sono, però, molto ambiziosi. L’azienda ha confermato che l’obiettivo è quello di raggiungere quota 100.000 unità prodotte ogni anno per la variante ibrida della 500 che, come sottolineato in precedenza, andrà ad affiancare e non sostituire la 500 elettrica, garantendo (almeno nei piani di Stellantis) un sostanziale incremento della produzione a Mirafiori.

Olivier François, CEO di FIAT e Global CMO di Stellantis ha commentato: “Riportare la 500 ibrida a Mirafiori è una promessa mantenuta, una vittoria frutto di una squadra convinta che ha scelto di scommettere sul cliente e sul futuro“. Per quanto riguarda Mirafiori, il manager ha aggiunto: “Questa fabbrica non è solo un luogo di produzione, è la casa di FIAT, il cuore pulsante di una storia iniziata nel 1957 con Dante Giacosa, e oggi centro nevralgico dell’innovazione Stellantis in Europa“. Il nuovo modello di Fiat ha il compito di rilanciare Mirafiori.

Le caratteristiche dell’ibrida

Oltre alla realizzazione delle tre varianti di carrozzeria, Stellantis ha già diffuso diversi dettagli sulla nuova 500 ibrida. Il modello utilizzerà il motore FireFly 1.0, un’unità a tre cilindri dotata di un sistema Mild Hybrid. Il motore in questione sarà abbinato a un cambio manuale a 6 marce e includerà il sistema elettrico a 12V. Si tratta di una soluzione già diffusa tra i modelli Fiat e, soprattutto, in grado di garantire il giusto equilibrio tra consumi, efficienza e comfort di guida.

Tra le caratteristiche del modello ci sarà anche il sistema Uconncet 5, con display da 10,25 pollici e un quadro strumenti digitale da 7 pollici. Conferma anche la presenza della compatibilità con Apple Car Play e Android Auto, in modalità wireless, e una ricca dotazione di ADAS, per incrementare la sicurezza, grazie a elementi come frenata automatica d’emergenza, assistenza al mantenimento di corsia e riconoscimento dei segnali stradali.

Restano ancora da chiarire i dettagli sul posizionamento commerciale. La nuova versione ibrida del modello di Fiat, infatti, andrà a posizionarsi al di sotto della Fiat 500 elettrica, disponibile sul mercato con un listino prezzi che parte da 29.950 euro. Il modello dovrebbe partire da circa 17.000 – 18.000 euro. Maggiori dettagli in merito arriveranno soltanto nel corso dei prossimi mesi, in occasione della presentazione ufficiale e del successivo lancio commerciale.