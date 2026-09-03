FIAT riconferma il proprio impegno nel rendere la mobilità accessibile, sostenibile e per tutti, lanciando una promozione straordinaria dedicata alla famiglia 500, icona dello stile italiano nel mondo.
Per tutto il mese di settembre, la city car prodotta nello storico stabilimento di Mirafiori sarà disponibile con un’offerta firmata Stellantis Financial Services: Tasso Zero, Anticipo Zero e rate mensili a partire da soli 149 euro.
Con questa iniziativa, FIAT rafforza la sua missione storica di proporre soluzioni intelligenti e alla portata di tutti. Valori che oggi trovano la loro massima espressione nella nuova 500 Hybrid: spinta dall’efficiente motorizzazione FireFly 1.0 Hybrid, la vettura unisce agilità urbana, design iconico, tecnologia avanzata e sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione.
Indice
Una gamma per ogni stile di vita
La famiglia 500 offre un’articolazione unica nel segmento, pensata per soddisfare le esigenze più diverse:
- Berlina: la versione classica e iconica per la guida quotidiana.
- 500 3+1: la soluzione pratica con l’esclusiva terza porta laterale posteriore per un accesso più agevole.
- 500 Cabrio Dolcevita: l’unica proposta open-air del segmento, per chi ama viaggiare a cielo aperto.
- 500e: l’esperienza di guida 100% elettrica e a zero emissioni.
- Abarth: la declinazione grintosa per chi non vuole rinunciare al piacere della guida sportiva.
Il nuovo spot TV: una gamma “Bellissimissima”
A supporto dell’iniziativa parte una nuova campagna di comunicazione televisiva che celebra la versatilità della 500: efficiente, pratica, elettrizzante, libera e grintosa.
Sulle note del tormentone “Bellissimissima” del giovane cantautore Alfa, lo spot accompagna i telespettatori alla scoperta dei diversi volti di FIAT 500, dimostrando come un’icona sappia adattarsi perfettamente alla personalità e ai desideri di chi la sceglie.
Con l’offerta di settembre e il lancio della nuova campagna, FIAT continua a trasformare la propria visione in realtà: una mobilità accessibile, emozionante e profondamente italiana.