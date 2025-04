La gamma Fiat si arricchisce con l'arrivo delle nuove Grande Panda e 600 Hybrid ora proposte in versione Business per professionisti e imprese: ecco i prezzi

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

La gamma Fiat si espande ancora e questa volta le novità riguardano da vicino professionisti e aziende. Il marchio italiano, infatti, ha annunciato l’apertura degli ordini per le versioni Business di due modelli chiave della sua gamma, la Grande Panda Hybrid e la 600 Hybrid. Entrambi i modelli sono subito protagonisti di una promozione molto interessante con la possibilità, per la clientela, di optare per il noleggio a lungo termine. Andiamo a scoprire i dettagli completi in merito.

Arrivano le versioni Business

Da questa settimana sono disponibili le versioni Business della Grande Panda Hybrid e della 600 Hybrid. Si tratta di allestimenti dedicati a professionisti e imprese che possono puntare sulle potenzialità dei due modelli elettrificati del marchio italiano (con sistema mild hybrid). Entrambe le vetture sono dotate del motore 1.2 da 110 CV abbinato a una batteria agli ioni di litio da 48 V e al cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti, che include il motore elettrico da 21 kW, l’inverter e l’unità centrale di trasmissione.

La Grande Panda Hybrid Business è stata realizzata partendo dalla versione Icon e include i fari LED PXL, il sistema di infotainment con schermo da 10,2 pollici, il clima automatico, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, con telecamera, il caricabatterie wireless per lo smartphone oltre ai tergicristalli anteriori automatici con sensore pioggia, una porta USB-C anteriore e due posteriori con ricarica rapida. La nuova versione Business arricchisce l’offerta della segmento B che ha appena debuttato nelle concessionarie del brand.

Per quanto riguarda la 600 Hybrid Business, invece, la base di partenza è la 600 Hybrid (quindi l’allestimento entry level della gamma) con la dotazione che aggiunge i contenuti del Pack Comfort. Di serie c’è il sistema Keyless Go, il navigatore integrato, il clima automatico, i sensori di parcheggio a 8 vie con telecamera, il caricabatterie wireless per lo smartphone, il sistema audio a 6 speaker oltre alla radio con display da 10 pollici e navigatore integrato.

Questa versione della 600 può essere personalizzata, su richiesta del cliente, con il Pack Style ed è disponibile in tutte le livree della 600. Le due novità per la gamma Fiat vanno a rafforzare l’offerta del brand che, ricordiamo, ha chiuso il primo trimestre del 2025 confermandosi leader in Italia, anche grazie ai risultati di Fiat Professional. Con queste due nuove aggiunte, Fiat punta a confermarsi come un riferimento per professionisti e aziende, piccole e grandi, in Italia.

Prezzi di listino

Passiamo ora ai prezzi e all’offerta lancio predisposta da Fiat. Il listino prezzi della Grande Panda si aggiorna con l’arrivo della versione Business, disponibile con un prezzo di partenza chiavi in mano di 21.650 euro e con possibilità di optare per il noleggio a lungo termine con un canone di 129 euro al mese per 48 mesi, con anticipo di 6.899 euro.

Il listino prezzi della Fiat 600 proposta in versione Business, invece, parte da 27.200 euro. Anche in questo caso è possibile optare per il noleggio a lungo termine con un canone di 129 euro al mese per un totale di 48 mesi. L’anticipo richiesto è di 8.199 euro. Per tutti i dettagli in merito ai nuovi modelli Fiat è possibile fare riferimento a una delle concessionarie del marchio.