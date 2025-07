Ufficio Stampa Stellantis La Grande Panda Hybrid punta a conquistare il mercato

La Fiat Grande Panda è uno dei modelli chiave per il futuro del marchio italiano. Dopo la presentazione della versione elettrica, avvenuta la scorsa estate, Fiat ha annunciato il debutto anche della variante Hybrid (dotata di un motore benzina con sistema Mild Hybrid). Questa variante sarà fondamentale per sostenere la diffusione del modello, soprattutto in mercati come l’Italia, dove le elettriche rappresentano ancora una quota ridotta delle vendite. Le prime unità della Grande Panda Hybrid sono pronte ad arrivare su strada. Andiamo a fare il punto della situazione in merito al debutto sul mercato di uno dei modelli più importanti per il marchio torinese.

Via alle consegne

Per i primi clienti che hanno ordinato la Nuova Fiat Grande Panda Hybrid, nel corso di questo mese di luglio, Fiat ha iniziato le consegne. Si tratta di un passaggio essenziale per il successo del modello che, nel corso delle prossime settimane, potrà essere avvistato facilmente in strada, soprattutto in Italia, un mercato chiave per il progetto. La lista d’attesa è attualmente abbastanza lunga.

Fiat, infatti, sta ora smaltendo le consegne delle unità ordinate diversi mesi fa. Per i clienti interessati all’acquisto di una nuova Grande Panda Hybrid, invece, bisogna aspettare almeno 6 mesi prima di poter ricevere il modello ordinato. I tempi lunghi sono legati sia all’elevata domanda che a un sistema di produzione che potrebbe non essere ancora entrato a regime.

Ricordiamo che per incrementare la capacità produttiva nello stabilimento di Kragujevac, in Serbia, Stellantis è ricorsa anche a personale qualificato in arrivo dagli stabilimenti italiani del Gruppo dove, come noto, da mesi le attività produttive sono ridotte al minimo su diverse linee. Bisognerà attendere il prossimo futuro per avere un’idea più precisa in merito ai miglioramenti della produzione.

La nuova vettura di Fiat è stata inserita tra le candidate al titolo di Auto dell’anno 2026 e sembra avere tutte le carte in regola per ritagliarsi un ruolo da protagonista sul mercato, soprattutto grazie a questa nuova variante Mild Hybrid che, con un prezzo contenuto, può raggiungere un gran numero di potenziali acquirenti, contribuendo a sostenere la crescita del marchio Fiat.

Una gamma ricca e completa

La Nuova Fiat Grande Panda Hybrid è disponibile sul mercato italiano con prezzi di listino che partono da 18.900 euro. Sfruttando la promo in corso, però, è possibile ridurre il prezzo fino a 16.950 euro, scegliendo l’acquisto con finanziamento e rottamazione. Il modello è disponibile negli allestimenti Pop, Icon, Business e La Prima, con la possibilità per i clienti di poter individuare l’opzione giusta in base alle proprie esigenze, andando a considerare sia la dotazione che il prezzo. Per tutte le versioni, in ogni caso, c’è un’unica motorizzazione (a cui si affianca la versione elettrica). La Grande Panda Hybrid, infatti, è disponibile con il motore 1.2 litri turbo benzina con sistema Mild Hybrid a 48 volt e la possibilità di sfruttare una potenza massima di 110 CV.