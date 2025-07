Fino a 5.500 euro di vantaggi sull’acquisto di una Panda o una 600 Hybrid grazie alla nuova offerta estiva firmata Fiat, per i clienti affezionati e non

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Stellantis La nuova promozione Fiat permette di comprare subito e iniziare a pagare dopo l'estate Pandina e 600 Hybrid

Fiat vuole dare un sapore tutto italiano all’estate 2025. Il marchio torinese ha lanciato una nuova iniziativa pensata per chi sogna di mettersi al volante durante la bella stagione senza pensieri. Con lo slogan “Ti godi le vacanze e paghi da ottobre”, Fiat propone una formula d’acquisto che consente di rimandare le prime rate dopo l’estate. Un modo comodo per affrontare uno dei momenti più spensierati dell’anno senza rinunciare alla possibilità di acquistare un’auto nuova. L’iniziativa si rivolge in particolare a chi, in questo periodo, preferisce concentrare il proprio budget su viaggi, spostamenti e relax, rinviando l’impegno economico legato al finanziamento.

I modelli coinvolti: Pandina e 600 Hybrid

Protagoniste di questa promozione estiva sono due modelli simbolo della nuova era Fiat: la Panda, ora ribattezzata “Pandina”, e la 600 Hybrid, erede moderna di una lunga tradizione di compatte italiane. La Pandina rappresenta l’evoluzione di un’icona popolare, aggiornata con dotazioni di sicurezza avanzate e uno stile fresco e funzionale, pensato per la città ma perfetto anche per le fughe fuori porta. La 600 Hybrid, invece, combina la versatilità di un crossover con una motorizzazione ibrida da 100 CV, pensata per chi cerca efficienza senza rinunciare a comfort e personalità. Due anime diverse, un’unica filosofia: rendere la mobilità urbana e sostenibile alla portata di tutti.

I dettagli dell’offerta estiva Fiat

La promozione “Estate Italiana Fiat” si basa su una formula semplice ma molto efficace: zero anticipo, zero rate per i primi tre mesi e, da ottobre, il pagamento di rate mensili da 139 euro. Sono previsti fino a 5.300 euro di vantaggi sulla Panda e fino a 5.500 euro sulla 600, con condizioni pensate per chi rottama o permuta un veicolo fino a Euro 4 e sceglie il finanziamento Stellantis Financial Services.

Per chi è interessato alla Fiat Pandina 1.0 70 CV Hybrid, il prezzo di listino è di 15.950 euro. Grazie a 3.800 euro di sconto Fiat in caso di rottamazione e 1.500 euro extra con finanziamento, il prezzo scende a 12.150 euro, che diventano 10.650 euro se si sceglie l’acquisto con formula finanziata. L’anticipo richiesto è di 1.613 euro, con 2 rate iniziali da 0 euro e 33 rate mensili da 129 euro. Il piano include anche il servizio Identicar per 12 mesi e il pacchetto Extended Care Premium (2 anni di garanzia + 1 anno aggiuntivo fino a 30.000 km). La rata finale, pari al valore garantito futuro, è di 8.025,15 euro. Il TAN fisso è dell’8,75%, con un TAEG complessivo del 12,93%.

Anche per la 600 Hybrid 1.2 110 CV, l’offerta è particolarmente vantaggiosa: da un prezzo di listino di 25.850 euro, si passa a 21.850 euro con sconto Fiat di 4.000 euro in caso di permuta o rottamazione, a cui si sommano 1.500 euro extra con finanziamento, per un prezzo finale di 20.350 euro. In questo caso, l’importo finanziato è di 18.590 euro con anticipo di 2.565 euro. Sono previste 2 rate da 0 euro e 33 rate da 199 euro, sempre con servizio Identicar incluso e garanzia Extended Care Premium. La rata finale è di 16.834 euro, con TAN fisso all’8,75% e TAEG al 10,99%.

Entrambe le promozioni sono valide fino al 31 luglio 2025, solo per vetture in pronta consegna immatricolate entro il 29 luglio e riservate a clienti privati.

Dove e come aderire all’iniziativa

Per approfittare dell’offerta estiva targata Fiat basta recarsi presso una delle concessionarie aderenti oppure consultare il sito ufficiale del marchio, dove è possibile configurare l’auto desiderata e richiedere un preventivo personalizzato. La promozione è valida fino al 31 luglio 2025, salvo proroghe, ed è rivolta sia a nuovi clienti sia a chi decide di rottamare o permutare un veicolo usato. Un’occasione concreta per entrare nel mondo Fiat con una formula flessibile, pensata su misura per chi desidera cambiare auto senza pesare troppo sul bilancio estivo.