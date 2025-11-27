Ford Puma si reinventa: più digitale, più elettrica, più irresistibile

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

C’è chi la chiama evoluzione, chi la definisce rivoluzione gentile. Quel che è certo è che Ford Puma torna sulla scena rinnovata, con uno stile che profuma di futuro, tecnologia che semplifica la vita e una doppia anima: da un lato la nuova generazione connessa, intelligente e sorprendentemente raffinata; dall’altro Puma Gen-E, la prima versione completamente elettrica che porta nel quotidiano di tutti un’energia nuova, fresca, smart.

Un mix che funziona, e che profuma già di nuovo bestseller.

Un design che conquista: sportività, luce e presenza scenica

La nuova generazione Puma recupera lo spirito della precedente e lo porta oltre: linee più pulite, proporzioni scolpite e una presenza luminosa firmata dai nuovi fari Matrix LED adattivi, più scenografici e più sicuri.

Il frontale abbandona la classica griglia per un look più moderno e “a scudo”, elemento stilistico che ritroviamo anche nella variante Gen-E (pagina 3 del secondo comunicato), dove la pulizia aerodinamica è centrale.

In coda, tratti sportivi e cerchi ridisegnati aggiungono quella verve urbana che ha reso Puma una delle auto più amate dagli automobilisti europei.

Tecnologia che ti semplifica la vita: due display, intelligenza diffusa e Alexa a bordo

La nuova generazione di Puma è un piccolo salotto digitale. Due grandi display – quadro strumenti da 12,8” e touchscreen da 12” (pagina 2 del primo comunicato) – vestono il cockpit di chiarezza e modernità.

SYNC 4 con connettività 5G accelera tempi di risposta, navigazione e aggiornamenti. Apple CarPlay e Android Auto wireless sono di serie. E sì, arriva anche Alexa Built-in: puoi chiedere consigli per la guida, gestire playlist o trovare parcheggi senza staccare le mani dal volante.

Sulla Gen-E, l’effetto “tech-cocoon” è ancora più evidente: gli schermi avvolgono il guidatore con fluidità e l’interfaccia è ottimizzata per l’elettrico, dalla gestione della carica alla pianificazione delle ricariche.

ADAS di ultima generazione: comfort e sicurezza in ogni scenario

Puma introduce assistenti alla guida degni di segmenti superiori. Il Predictive Speed Assist e l’Intelligent Adaptive Cruise Control con Stop&Go rendono più naturale ogni trasferimento; la telecamera a 360° aiuta nelle manovre e la Reverse Brake Assist evita collisioni in retromarcia.

Anche la Gen-E offre una suite completa, evoluta e tarata per la guida più fluida tipica dell’elettrico, con sistemi che leggono la strada, anticipano curve, rotonde e rallentamenti.

Spazio intelligente: il MegaBox resta un’icona

L’auto resta compatta, agile in città, ma sorprendentemente capiente: il MegaBox da 80 litri sotto il piano di carico è una firma di Puma che rimane.

Sulla Gen-E, il bagagliaio da 523 litri (configurazione a 5 posti) supera quello di molti SUV più grandi. Perfetto per viaggi, borse, gite improvvisate e quel “carico di vita” che portiamo ogni giorno.

Motorizzazioni: mild-hybrid per tutti i giorni, elettrico per chi vuole il futuro adesso

Puma offre motori EcoBoost Hybrid fino a 170 CV, brillanti e reattivi.

Ma la vera svolta arriva con Puma Gen-E.

Ecco le sue carte vincenti (dati pagina 1 del secondo comunicato):

Autonomia fino a 376 km WLTP con una sola carica.

con una sola carica. Ricarica 10-80% in soli 23 minuti con DC 100 kW.

con DC 100 kW. Guida fluida e silenziosa, tipica dell’elettrico, con un tuning pensato per chi vuole una transizione semplice e naturale.

Perfetta per la città, sorprendente nei weekend, intuitiva per chi sale per la prima volta su un’auto a batterie.

Un SUV che parla alle persone: personalizzazione, comfort e stile

Puma è disponibile in tre anime – Titanium, ST-Line e ST-Line X – ognuna con caratteristiche distintive, materiali ricercati e un look sempre più definito.

Colori iconici, ambiente digitale personalizzabile, una guida più lieve grazie al lavoro su assetto e insonorizzazione: è un’auto fatta per sentirsi bene, ogni giorno.

Una storia che continua, oggi più moderna che mai

Con la nuova generazione – più digitale, più connessa, più sicura – e con l’arrivo di Puma Gen-E, Ford firma uno dei lanci più completi del 2025.

Una vettura che parla a chi vuole tecnologia senza complicazioni, spazio senza ingombro, stile senza sforzo.

E soprattutto a chi cerca un’auto capace di evolversi, ma senza perdere quell’identità che l’ha resa un successo europeo.

Puma non cambia pelle: la lucida. E lo fa in grande stile.