Renault Rafale Présidentiel, il SUV blindato e artigianale dell’Eliseo

Ci sono auto pensate per viaggiare, altre per farsi notare e poi ce ne sono alcune, rare, che nascono per rappresentare un intero Paese. La Renault Rafale Présidentiel rientra in quest’ultima categoria. La sintesi mobile dell’art de vivre, un progetto costruito intorno a esigenze reali, ma con una precisa visione culturale e simbolica.