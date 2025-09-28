Toyota Aygo X, la prima citycar ibrida con anima da crossover

Pubblicato: 28 Settembre 2025 07:30

Toyota rompe l'ennesimo tabù. La nuova Aygo X diventa il primo modello full hybrid del segmento A, finora dominato dalle citycar a motore tradizionale.
Foto di Manuel Magarini

Manuel Magarini

Giornalista automotive

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.