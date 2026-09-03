Il futuro di Genesis è legato a diversi progetti ambiziosi: ad anticipare le novità in arrivo è la concept X Gran Berlinetta, passata da un videogioco alla pista

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Ufficio Stampa Genesis Il futuro del brand in mostra

X Gran Berlinetta è la prima Vision Gran Turismo di Genesis. Si tratta di uno studio dedicato alla grand touring ad alte prestazioni. Il progetto è stato presentato come modello fisico a grandezza naturale, nel 2023, durante le finali mondiali della Gran Turismo World Series di Barcellona. Successivamente, da gennaio 2024, è disponibile con il videogioco Gran Turismo 7 mentre nel gennaio 2025 il concept ha fatto un debutto dinamico sul circuito di Mount Panorama, a Bathurst, guidato da Jacky Ickx.

Un concept che anticipa il futuro

Il concept è stato realizzato con l’obiettivo di trasferire l’identità Genesis in una vettura sportiva estrema senza rinunciare all’eleganza e alla riconoscibilità. Per centrare questo target, l’azienda ha lavorato molto sul design, per trovare il giusto equilibrio tra stile e sportività.

L’architettura reinterpreta l’approccio anti-wedge, tipico di Genesis. Dal punto di vista tecnico, la distanza tra l’asse anteriore e la base del parabrezza è stata massimizzata, con l’arretramento della posizione di guida e del powertrain.

Per quanto riguarda la parte frontale, invece, troviamo una nuova interpretazione della Crest Grille con la firma luminosa Two Lines che accompagna il veicolo, dalla parte anteriore a quella posteriore. Da segnalare anche una grande attenzione agli aspetti aerodinamici, con un coefficiente di resistenza pari a 0,34.

Da non sottovalutare, inoltre, l’impatto della tinta Magma, ispirata ai vulcani della Corea e all’energia della cultura del Paese. Nell’abitacolo si punta sul concetto di Beauty of White Space, con un focus sul pilota e sulla presenza degli elementi essenziali, senza ulteriori distrazioni. Gli interni sono in fibra di carbonio e presentano superfici soft-touch.

Il punto centrale del progetto è, senza dubbio, il powertrain ibrido in grado di offrire prestazioni da vettura da competizione, con una potenza che arriva a 1.086 CV e una coppia massima che può spingersi fino a 1.336 Nm. Il sistema è dotato del V6 Lambda, in posizione anteriore-centrale, che può raggiungere 10.000 giri/min, con la tecnologia Genesis E-SC. Al motore viene affiancato il propulsore elettrico Yasa E.

Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia, ha commentato:

“X Gran Berlinetta Concept dimostra come il design possa ampliare l’esperienza automobilistica, coinvolgendo anche chi vive la propria passione attraverso il gaming. È questo approccio contemporaneo che vogliamo portare in Italia, costruendo un rapporto con il pubblico fondato su tecnologia, emozione e cultura coreana dell’ospitalità”.

Il futuro dell’azienda

Genesis punta forte sul mercato italiano. Nel corso del mese di settembre, infatti, la Casa aprirà il suo primo spazio retail a Roma. Attualmente, la gamma del brand comprende la GV60, una C-SUV che unisce dimensioni compatte e sportività, la Electrified GV70, una D-SUV che punta su eleganza e tecnologia, e la berlina Electrified G80. In autunno è previsto il debutto della GV60 Magma, primo modello della gamma Genesis ad alte prestazioni che l’azienda definisce come una “nuova espressione della luxury performance”.