Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

GWM Ora 5, il nuovo SUV ibrido del marchio del GWM Group

Il palcoscenico dell’Auto China 2026, immerso nel tema “Future of Intelligence”, ha visto brillare una stella particolarmente luminosa nel firmamento del Gruppo GWM: il marchio ORA. Non si tratta di una semplice divisione automobilistica, ma di un’idea che fonde l’estetica ricercata con le tecnologie più avanzate del colosso di Baoding. Durante l’evento, ORA ha ribadito con forza il proprio posizionamento come “Global Fashion Boutique Brand”, trasformando la presentazione dei nuovi modelli in un vero e proprio Fashion Show che ha saputo catturare l’attenzione di influencer e addetti ai lavori.

ORA 5 Hybrid: Il cuore tecnologico della “Boutique”

Al centro dell’esposizione di GWM, nella posizione stand B5, la GWM ORA 5 Hybrid Edition si è imposta come il modello di riferimento per chi cerca un equilibrio perfetto tra eleganza urbana e prestazioni sostenibili. La vettura non è solo un esercizio di stile, ma un concentrato di ingegneria d’avanguardia basato sulla logica collaborativa di una rete neurale. Grazie a un’architettura innovativa a doppia velocità con trazione diretta, la ORA 5 è in grado di gestire in autonomia la commutazione intelligente tra tre fonti di energia e sei modalità di guida tramite l’uso dell’intelligenza artificiale.

Questa gestione neurale rende l’efficienza e la fluidità uno standard in ogni scenario di guida. I dati tecnici confermano l’efficacia di questa architettura: nel traffico cittadino più intenso, la ORA 5 Hybrid fa segnare consumi record di appena 4,5 litri per 100 km. Grazie a un’efficienza di sistema del 45,2%, che supera significativamente la concorrenza, l’auto garantisce un’autonomia straordinaria che supera i 1.100 chilometri con un pieno, eliminando di fatto ogni ansia da ricarica per i lunghi viaggi.

Prestazioni e fluidità: potenza in kW e CV

Nonostante l’anima ibrida, l’esperienza di guida promessa dalla ORA 5 è estremamente reattiva e paragonabile a quella di un veicolo elettrico premium. Il sistema eroga una potenza totale di 166 kW, che corrispondono a circa 226 CV, garantendo una risposta immediata e senza ritardi. Lo scatto è bruciante per la categoria: la vettura copre lo 0-50 km/h in soli 3,2 secondi, raggiungendo i 100 km/h da ferma in 7,7 secondi.

Il segreto di questa reattività risiede nel cuore pulsante dell’architettura ibrida intelligente, composta da un motore 1.5T dedicato all’ibrido, un modulo di trazione altamente integrato e un pacco batteria ad alta potenza. La fluidità è garantita dalla coordinazione millimetrica tra i due motori, supportata da un sistema di compensazione intelligente della coppia durante i cambi di marcia, rendendo l’erogazione della potenza continua e raffinata.

Qualità certificata e visione futura

Il marchio ORA a Pechino non si è limitato alla sola tecnologia di propulsione. GWM ha voluto sottolineare l’affidabilità dei propri prodotti, ricordando come, nel febbraio 2026, la ORA 03 abbia ottenuto il prestigioso rating Platinum (cinque stelle) CA-CAP per i test di corrosione e durabilità. Questo riconoscimento conferma che la ricercatezza estetica del brand è supportata da una robustezza costruttiva di altissimo livello.

Guardando avanti, il futuro di ORA appare ancora più dinamico e orientato verso una clientela globale. Durante il Salone di Pechino, il brand ha offerto un’anteprima della sua futura gamma di prodotti sportivi fashion, suggerendo che l’eleganza che contraddistingue i modelli attuali verrà presto declinata in varianti più prestazionali e dal carattere spiccatamente sportivo. Con oltre 16 milioni di utenti globali alle spalle del Gruppo GWM e una rete di vendita in continua espansione che conta oltre 1.500 punti all’estero, ORA si candida a diventare il punto di riferimento per una mobilità che non vuole rinunciare né all’intelligenza tecnologica né al calore di un design d’autore.