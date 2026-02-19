Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Il nuovo motore che si alimenta di benzina rinnovabile

Il panorama della mobilità sostenibile europea ha assistito a una svolta significativa con l’annuncio di una collaborazione strategica tra Horse Powertrain (attraverso la divisione Horse Technologies) e Repsol. Le due aziende hanno svelato un motore ibrido di nuova generazione, denominato HORSE H12 Concept, progettato per operare esclusivamente con benzina rinnovabile al 100%. Questa partnership non soltanto dà corpo a un nuovo propulsore, ma rappresenta bel passo in avanti nel raggiungimento della “neutralità tecnologica”, dimostrando come l’innovazione industriale del Vecchio Continente possa offrire soluzioni concrete per la riduzione delle emissioni di CO₂ nel breve termine, integrandosi con l’elettrificazione e l’idrogeno.

Innovazione tecnica

Il motore HORSE H12 Concept non è solo un prototipo, ma l’evoluzione del già noto propulsore HR12. La sua progettazione, guidata dai team di Valladolid e Madrid, ha introdotto miglioramenti radicali nel sistema di combustione e una drastica riduzione delle perdite interne. Grazie a un rapporto di compressione innovativo di 17:1 e a un sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) di nuova generazione, il motore ha raggiunto un’efficienza termica del 44,2%.

Oltre alla combustione ottimizzata, il pacchetto tecnico comprende un turbocompressore potenziato, un sistema di accensione ad alta energia e un cambio ibrido migliorato con gestione energetica ottimizzata. Un ruolo fondamentale è svolto anche dai nuovi lubrificanti Repsol, studiati appositamente per ridurre gli attriti interni e massimizzare la fluidità meccanica. Questi accorgimenti permettono di abbattere i consumi di carburante del 40% rispetto alla media delle nuove immatricolazioni europee, portando il valore sotto i 3,3 litri per 100 chilometri secondo il ciclo WLTP.

L’impatto ambientale

L’utilizzo combinato del motore H12 e della benzina rinnovabile al 100% di Repsol trasforma radicalmente l’impronta ecologica di un veicolo di medie dimensioni. Le stime indicano che un’auto equipaggiata con questa tecnologia, percorrendo una media di 12.500 km all’anno, emetterà 1,77 tonnellate di CO₂ in meno rispetto a un veicolo tradizionale alimentato con combustibili fossili.

Repsol ha già raggiunto traguardi industriali importanti in questo senso, producendo benzina rinnovabile su scala industriale presso il sito di Tarragona. Questo carburante, denominato Nexa 95, è già disponibile in 30 stazioni di servizio in Spagna ed è pienamente compatibile con i veicoli a benzina esistenti, senza necessità di modifiche meccaniche. La strategia di Repsol prevede un’espansione massiccia della produzione: oltre all’impianto di Cartagena dedicato ai rifiuti, nel 2026 diventeranno operativi un secondo sito a Puertollano e un impianto dimostrativo di e-fuels a Bilbao.

Alla ricerca della neutralità tecnologica

Il progetto Horse-Repsol nasce dalla consapevolezza che oltre il 97% del parco veicolare attuale in Europa è ancora basato sulla combustione interna. Luis Cabra, Deputy CEO di Repsol, e Patrice Haettel, CEO di Horse Technologies, sostengono fermamente che puntare su un’unica tecnologia non sia il modo più rapido per abbattere le emissioni. La loro visione prevede un quadro normativo europeo che riconosca il ruolo dei motori ad alta efficienza alimentati da combustibili rinnovabili anche oltre il 2035.

L’innovazione presentata a Madrid dimostra che la decarbonizzazione può essere accelerata attraverso soluzioni accessibili che non richiedono l’attesa di infrastrutture future. Con la convalida delle prestazioni dei primi due prototipi e la presentazione del veicolo dimostrativo prevista per l’inizio del 2026, Horse e Repsol hanno tracciato la strada per la produzione industriale di motori ibridi ad altissima efficienza, capaci di affiancare l’elettrico nella corsa verso il “net zero”.