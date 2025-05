Fonte: Ufficio Stampa Hyundai Hyundai Santa Fe è un riferimento del segmento D del mercato

Uno dei punti di riferimento della gamma Hyundai, brand sempre più protagonista del mercato delle quattro ruote, è senza dubbio la Hyundai Santa Fe che con il debutto della quinta generazione ha confermato il suo ruolo all’interno dell’offerta di veicoli del costruttore coreano, che punta a crescere sempre di più anche in Europa.

Si tratta di un SUV di segmento D che può ospitare fino a 7 persone, garantendo un abitacolo spazioso e una gamma di motorizzazioni ricca e completa. Il prezzo accessibile, in rapporto a caratteristiche da modello premium, rende Santa Fe uno dei protagonisti assoluti del mercato dei SUV, anche in Italia.

Hyundai ha scelto la strada dell’elettrificazione e, in particolare, dell’ibrido per offrire alla sua clientela la possibilità di poter acquistare un SUV completo, di grandi dimensioni (la lunghezza è di 4,77 metri) e una dotazione da veicolo di fascia alta. Non c’è una variante elettrica, invece.

A confermare il successo del SUV sono i riconoscimenti ottenuti in questi mesi: la quinta generazione del modello di Hyundai, disponibile dallo scorso anno, sta raccogliendo diversi prestigiosi premi riuscendo a convincere sia la critica di settore che la clientela. Andiamo a scoprire tutte le caratteristiche che stanno contribuendo al successo della nuova generazione di Santa Fe.

Una dotazione premium

Hyundai Santa Fe sta conquistando il mercato puntando su quella che la Casa definisce un’esperienza di vita a bordo “da prima classe” grazie a finiture da modello premium e a soluzioni tecnologiche al top. La comodità e la versatilità degli interni sono due dei principali punti di forza del SUV, disponibile con configurazione a 5 posti oppure a 7 posti. A disposizione della clientela c’è un ampio portellone posteriore e la comodità di sfruttare un passo allungato per incrementare lo spazio disponibile a bordo.

C’è anche la possibilità di equipaggiare il montante C con una maniglia a scomparsa ed è presente un vassoio di sterilizzazione UV-C, posizionato sopra il vano portaoggetti lato passeggero, che permette di sterilizzare gli oggetti di uso quotidiano, in modo semplice e veloce. La tecnologia è un elemento centrale del progetto di Hyundai che propone un display da 12,3 pollici con supporto ai comandi vocali, alla ricarica wireless duale, agli aggiornamenti OTA e alla connettività per lo smartphone con Android Auto e Apple Car Play wireless. La dotazione include anche il purificatore d’aria e una suite completa di ADAS per la massima sicurezza durante l’utilizzo. A disposizione degli utenti ci sono i sistemi Hyundai SmartSense come:

frenata autonoma di emergenza con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti

Cruise Control Adattivo con funzione Stop & Go

sistema di mantenimento di corsia

Highway Driving Assist 2.0 per la guida semi-autonoma

La dotazione comprende anche sistemi come il Blind Spot Collision Avoidance (BCA), il Rear Cross-Traffic Collision Avoidance (RCCA), il Blind-Spot View Monitor (BVM), il Safe Exit Assist (SEA) e il Remote Smart Parking Assist (RSPA) oltre alla regolazione automatica dei fari abbaglianti (HBA) e al rilevamento della stanchezza del conducente.

Il modello può contare anche su cerchi da 18 pollici (oppure da 20 pollici), fari anteriori Full LED e posteriori a LED, paddle al volante (rivestito in pelle e riscaldato), clima automatico bizona, sistema audio a 6 speaker e sui sensori di parcheggio, anteriori e posteriori, oltre che sul sensore pioggia. La dotazione può essere arricchita con vari optional, come il Sunroof, i pack Calligraphy e Bose & Tech e una versione arricchita della suite Smart Sense.

La gamma di motorizzazioni

Hyundai Santa Fe è disponibile in Italia con la possibilità di scegliere tra tre diverse motorizzazioni, due Full Hybrid e una Plug-In Hybrid, lanciata sul mercato nei mesi scorsi. La gamma comprende:

1.6 T-GDi da 215 CV con trazione anteriore

1.6 T-GDi da 215 CV e trazione integrale

1.6 T-GDi PHEV da 253 CV e trazione integrale; questa versione può superare i 50 chilometri di autonomia in modalità a zero emissioni

Si tratta di una scelta chiara da parte di Hyundai che punta forte sull’elettrificazione, con soluzioni ibride evolute e in grado di garantire efficienza e prestazioni. Con la versione PHEV e la possibilità di funzionamento anche a zero emissioni, inoltre, il modello punta a conquistare anche la clientela alla ricerca di un SUV “da città” per un utilizzo prevalente in modalità elettrica.

Per tutta la gamma c’è il cambio automatico e c’è la possibilità di scegliere tra l’allestimento Business e l’allestimento X-Class (che costa 4.750 euro in più rispetto all’allestimento base). Il SUV è disponibile, con tutte e tre le motorizzazioni, sia nella variante a 5 posti che in quella a 7 posti, garantendo alla clientela la possibilità di personalizzare in ogni dettaglio la configurazione del veicolo.

Un SUV di successo

A conferma della qualità del progetto, la Nuova Hyundai Santa Fe ha già registrato una lunga serie di successi, ottenendo alcuni dei più importanti riconoscimenti nel settore delle quattro ruote. Il SUV ha conquistato il premio più importante in occasione dei Women’s Worldwide Car of the Year 2025. Il modello di Hyundai, inoltre, è stato nominato Car of the Year 2025 in occasione dei Carwow Awards e ha conquistato il titolo di SUV of the Year nell’ambito dei TopGear.com Awards 2024. Da segnalare anche il Bronze Award agli International Design Excellence Awards (IDEA) 2024. Durante la rassegna Red Dot Design Awards 2024, uno dei principali concorsi globali nel design, la vettura ha conquistato il riconoscimento “Product Design: Cars and Motorcycles”. Tutti questi riconoscimenti certificano la qualità del progetto. Il SUV di segmento D di Hyundai rappresenta, sempre di più, un punto di riferimento per la gamma del costruttore coreano.

Il listino prezzi

Il rapporto qualità/prezzo è uno dei principali punti di forza del SUV. In questo momento, Hyundai Santa Fe è disponibile in Italia con un listino prezzi che parte da 50.100 euro. I clienti possono scegliere tra due allestimenti (Business e X Class), tre diverse motorizzazioni e due configurazioni dell’abitacolo (il passaggio dai 5 ai 7 posti costa 1.200 euro in più). Non mancano, naturalmente, le promozioni per acquistare il SUV con condizioni vantaggiose. Attualmente, ad esempio, il modello è ordinabile con rate da 329 euro e anticipo di 9.020 euro. Per scoprire i dettagli in merito alle offerte per la Santa Fe è possibile recarsi in una delle concessionarie Hyundai.