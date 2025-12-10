Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Hyundai Le novità del SUV ibrido di Hyundai

Hyundai ha annunciato un importante aggiornamento della sua gamma. Con il Model Year 2026, infatti, la Hyundai Tucson si aggiorna con una nuova versione Plug-in Hybrid che diventa ancora più potente andando a rendere più interessante la gamma del C-SUV della Casa coreana. Ecco tutte le novità:

Il SUV ibrido diventa più potente

La Nuova Hyundai Tucson Plug-in Hybrid 2026 può contare su un sistema ibrido più potente. Il SUV è dotato del motore 1.6 T-GDI abbinato a un motore elettrico e al cambio automatico a 6 rapporti. In questa configurazione, il modello è ora in grado di raggiungere una potenza massima di 288 CV. Secondo l’azienda, il nuovo powertrain permette di sfruttare al massimo la guida in elettrico nei tragitti quotidiani, riducendo il ricorso al motore termico, sempre pronto a entrare in azione, soprattutto nei lunghi percorsi. I clienti hanno la possibilità di scegliere tra la trazione anteriore e la trazione integrale, per una gamma ancora più completa e articolata. Ricordiamo che oltre alla variante Plug-in Hybrid, il SUV, recentemente aggiornato con la versione speciale Dark Line, è disponibile anche con motorizzazioni benzina, diesel Mild Hybrid e Full Hybrid.

Tre allestimenti

Il nuovo Model Year non modifica la struttura della gamma del SUV, lanciato anche in versione autocarro nei mesi scorsi. La Hyundai Tucson Plug-in Hybrid continua a essere proposta con tre allestimenti:

Business (ma solo per la variante con trazione anteriore)

Exellence

N Line

Il listino prezzi del SUV di Hyundai parte da 46.450 euro con la variante Business dotata di trazione anteriore. Questa versione propone di serie il Blind Spot Collision Avoidance Assist, la frenata autonoma di emergenza con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli e con funzione junction e anche i cerchi in lega da 18 pollici. Sono inclusi anche il Cluster SuperVision con schermo ad alta definizione da 12,3’’, vetri posteriori oscurati, il clima automatico a due zone e un caricatore wireless per smartphone. Da segnalare anche il sedile guidatore e il sedile passeggero regolabili in altezza e con supporto lombare elettrico.

Per i clienti più esigenti c’è la versione Exellence, ordinabile sia con trazione anteriore che con trazione integrale. Il prezzo di partenza è di 48.950 euro. Questa variante del SUV aggiunge i cerchi in lega leggera da 19 pollici, i fari anteriori matrix Full LED Wide Projection e i fari posteriori Full LED. Sono inclusi anche diversi altri elementi che vanno ad arricchire in misura significativa la dotazione, rispetto alla variante base. Con Exellence, infatti, è possibile sfruttare anche portellone posteriore elettrico, sedili anteriori e volante riscaldabile, Remote Seat Folding, Head-Up Display e Krell Premium Sound System a 8 canali con subwoofer e amplificatore.

In alternativa alla versione Exellence, con lo stesso prezzo di listino ma una dotazione differente, c’è l’allestimento N Line che, come suggerisce il nome, rappresenta un’evoluzione dal look sportivo del SUV. In questa configurazione troviamo i cerchi da 19 pollici con un design dedicato, paraurti sportivi e passaruota in tinta carrozzeria. Anche all’interno ci sono elementi esclusivi, con anche la pedaliera rivestita in metallo. I clienti interessati alla versione N Line avranno la possibilità di scegliere tra la versione a trazione anteriore e quella a trazione integrale.