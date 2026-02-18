Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Jaecoo Jaecoo 8 sfida i big con un SUV super ibrido da oltre 1.000 km di autonomia

Un nuovo SUV è pronto a entrare nel mercato italiano. Si chiama Jaecoo 8 SHS-P e si presenta come un competitor ambizioso all’interno dell’affollato segmento dei SUV di medie dimensioni. Non arriva in punta di piedi, anzi: porta con sé tutte le migliori tecnologie del brand, a partire da un sistema ibrido ad autonomia estesa che la Casa definisce Super Hybrid.

In un mercato dove l’elettrificazione è ormai la regola, Jaecoo prova a distinguersi puntando su numeri importanti, spazio per sette passeggeri e una vocazione off-road.

SUV per tutta la famiglia

Pensato per famiglie numerose questo SUV è in grado di ospitare fino a 7 passeggeri nel massimo del comfort, grazie ai suoi 4,8 metri di lunghezza. Il family feeling è evidente fin dal primo sguardo. Il frontale è dominato da un’ampia griglia cromata, incorniciata da una firma luminosa che enfatizza l’orizzontalità dell’insieme. Un tema stilistico che si ritrova anche nelle lunghe nervature sulle fiancate e nei gruppi ottici posteriori a tutta larghezza, soluzione ormai distintiva dei SUV più moderni.

Dentro, l’atmosfera cambia registro e punta tutto su tecnologia e qualità percepita. La plancia è governata da due display da 12,3 pollici, che gestiscono strumentazione e infotainment con un’impostazione pulita e minimalista. I materiali non tradiscono l’ambizione premium: sedili in pelle Nappa, cielo in velluto e dettagli curati che vogliono trasmettere una sensazione di solidità e raffinatezza.

A colpire è anche l’Head-up Display con realtà aumentata da 50 pollici virtuali, progettato per proiettare le informazioni direttamente nel campo visivo del conducente. In questo modo, navigazione e dati di marcia restano sempre sotto controllo senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Il comfort è stato studiato nei minimi dettagli: le 25 bocchette di climatizzazione distribuite nell’abitacolo garantiscono una gestione uniforme della temperatura per tutti e sette i passeggeri, anche nell’ultima fila.

Un ibrido “super”

La Jaecoo 8 SHS-P è spinta da un evoluto sistema ibrido, composto da un 4 cilindri 1.5 litri TGDi, abbinato a tre motori elettrici: due dedicati alla trazione e uno con funzione di generatore. Il tutto si traduce in una spinta complessiva di 428 CV, che muovono agilmente il peso di un SUV di medie dimensioni, come dimostrano i 5,8 secondi che necessità per raggiungere i 100 km/h da ferma. La parte elettrica è ciò che rende “super” questo sistema propulsivo, con un’autonomia estesa che in modalità ibrida supera i 1.100 km.

Per ogni terreno

Dietro l’immagine elegante, fatta di cromature e linee morbide, la Jaecoo 8 SHS-P nasconde uno spirito avventuriero. Non è solo un SUV da città o da autostrada: il telaio vanta una rigidità torsionale ai vertici della categoria, elemento fondamentale quando si va in fuoristrada.

Le sospensioni sono tra gli elementi più sofisticati del progetto. Analizzano il terreno centinaia di volte al secondo e sono in grado di modificare la risposta in millisecondi, adattandosi in modo intelligente a buche, sterrati o fondi sconnessi. Il risultato è un equilibrio interessante tra comfort di marcia e capacità di affrontare percorsi più impegnativi.

In un segmento sempre più competitivo, la Jaecoo 8 SHS-P prova quindi a ritagliarsi uno spazio con una ricetta chiara: spazio per tutta la famiglia, tecnologia di ultima generazione e un sistema ibrido potente in ogni situazione.