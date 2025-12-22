Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa KGM KGM Actyon HEV: il nuovo SUV ibrido debutta in Italia

Una nuova proposta arriva dall’oriente e arricchisce il segmento dei SUV ibridi in Italia. KGM, brand che segue l’eredità di SsangYong, porta ufficialmente nel nostro Paese il nuovo Actyon HEV, un SUV full hybrid che punta sul rapporto qualità prezzo e vuole sfatare le preoccupazioni dei più scettici verso i brand emergenti. Importato e distribuito in Italia da ATFlow, Actyon HEV affianca la versione a benzina già a listino e segna un passaggio chiave nella strategia di elettrificazione del marchio.

Propulsore full hybrid

Il Brand si è recentemente presentato sul mercato italiano con il pick-up elettrico dal prezzo aggressivo e ora punta ad ampliare la propria proposta elettrificata con un nuovo Actyon HEV. Il SUV KGM basa il proprio successo sul sistema ibrido di nuova generazione, che punta a massimizzare l’efficienza senza rinunce sul fronte della potenza. Il cuore del progetto è il motore a benzina 1.5 L GDI Turbo, che viene abbinato a due propulsori elettrici. La potenza si assesta cosi a 150 kW, o 205 CV disponibili sull’asse anteriore.

La batteria ha una capacità di 1,83 kWh e promette di coprire fino al 94% della percorrenza in modalità elettrica nei contesti di utilizzo quotidiano, soprattutto in ambito urbano dove si può ricaricare al meglio in frenata regolando l’intensità della rigenerazione su quattro livelli, grazie ai paddle sul volante.

Disponibilità ricambi in 24h

Nelle preoccupazioni dei più scettici verso i nuovi marchi provenienti dall’oriente, c’è la questione dell’assistenza post-vendita. Non è raro infatti sentire casi di vetture tenete ferme molti giorni in attesa di pezzi di ricambio ordinati dall’altra parte del mondo, vista la mancanza di una rete di magazzini in Europa. Proprio per questo GM e ATFlow sembrano aver affrontato la questione in modo diretto, puntando su una rete logistica strutturata.

Il marchio promette di poter contare su un magazzino ricambi europeo, affiancato da un centro italiano, che garantisce la disponibilità di ricambi nell’arco di 24/48 ore. Un aspetto punta a tranquillizzare il cliente e semplificare la vita di chi utilizza l’auto quotidianamente e vuole ridurre al minimo i tempi di fermo. Una risposta concreta affiancata a una garanzia di 5 anni, che arrivano 8 per alcuni componenti.

Prezzo e garanzia

Il nuovo KGM Actyon HEV viene proposto in Italia in un unico allestimento, denominato K-LINE – Full Hybrid, una scelta che punta a semplificare l’offerta e a includere già di serie una dotazione completa. Il prezzo di listino è fissato a 43.050 euro, IVA inclusa e messa su strada esclusa.

Sul fronte delle garanzie, il SUV coreano gioca una carta importante: 5 anni o 100.000 km di copertura generale, 8 anni o 160.000 km sui componenti ad alta tensione e 5 anni di assistenza stradale. Numeri che contribuiscono a rafforzare la percezione di affidabilità e a ridurre le incertezze legate all’acquisto di un brand ancora in fase di rilancio nel nostro mercato.

In definitiva, Actyon HEV si presenta come una proposta razionale e ben costruita, pensata per chi cerca un SUV ibrido moderno, tecnologicamente solido e con un occhio attento ai costi di gestione. Un debutto che potrebbe sorprendere più di un automobilista italiano.